Lamezia, verso la seconda edizione di 'Ormeggi Festival' a luglio

Lamezia Terme - "Ora ci sono anche le date ufficiali. Ormeggi Festival leva l’ancora e salpa in direzione della seconda edizione. Anticipate attraverso i social, sono ora ufficiali le date della seconda edizione di “Ormeggi Festival”, il Festival Letterario di Lamezia Terme, progetto co-finanziato dal Dipartimento Istruzione e Attività Culturali della Regione Calabria - Fondi PAC Calabria 2014-2020 Azione 1 Tipologia 1.3. Le date indicate sono quelle del 9-10-11 luglio prossimi. Tre giorni dedicati al mondo della contaminazione letteraria a 360° con presentazioni di libri, dibattiti con gli autori, workshop, panel e mostre artistiche. Ad ospitare gli eventi in programma saranno il Chiostro Caffè Letterario, Palazzo Nicotera-Severisio e il Tip-Teatro2 è quanto si legge in una nota di Ormeggi Festival.

"Un Festival - precisano - ricco di contaminazioni che renderà Lamezia Terme teatro di importanti discussioni sui temi più svariati e variegati, come variegati sono gli autori che parteciperanno alla manifestazione. Alcuni, come i giovani autori Silvia Camerino ed Elia Banelli o i fenomeni social “Il Signor Distruggere” e “Commenti memorabili”, ve li abbiamo già presentati nel corso degli appuntamenti con la rubrica “Ormeggi Spoiler”, ma molti altri saranno gli autori che parteciperanno al Festival e che presto vi verranno svelati".

“Ci siamo! Dopo molte peripezie siamo pronti a dare il via a una nuova edizione di Ormeggi – dichiara Antonio Esposito, presidente di Open Space ASP - costruita pian piano una "piccola grande squadra". Ci saranno le storie, ci saranno i sorrisi, le lacrime, le risate, l'intrattenimento, la musica. Ci saranno i partner con più di venti tra associazioni e imprese coinvolte. Ci saranno i libri di alcune tra le principali case editrici italiane. Ci saranno mostre artistiche, reading e proiezioni dedicate a Charles Bukowski nell'anno del "Centenario+1" dalla nascita. Ci saranno infine i volti e i luoghi. Silvia, Vincenzo, Carlo, Marco, Michele, Antonio, Simona, Francesco, Andrea, Piera, Salvatore, Riccardo, Bice e tanti, tanti altri. Ci vediamo a luglio.”