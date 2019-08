Libri in valigia: tra saggi e romanzi, ecco i titoli preferiti dai lametini

Lamezia Terme - Tra romanzi, thriller o romantici e saggi sui temi caldi, ecco quali sono i testi che i lametini hanno chiuso in valigia e portato con sé. In tanti si sono recati in questi ultimi mesi nelle librerie della città e, tra gli scaffali, si sono messi a caccia del libro giusto (o di più libri): compagni perfetti durante le vacanze estive. Tra i titoli del momento, risulta tra i più venduti in città “I leoni di Sicilia” della scrittrice palermitana Stefania Auci sulla saga della famiglia Florio. Partiti da Bagnara Calabra nel 1799 i Florio arrivano a Palermo. Qui con determinazione e caparbietà diventano una delle famiglie più in vista e ricche della città. Una storia avvincente e di riscatto per un romanzo storico che sta conquistando i lettori sia a livello nazionale che, in particolare in Calabria e Sicilia.

In testa alla classifica dei libri più venduti a Lamezia, (stilata con l’apporto delle librerie della città), troviamo anche la cinquina del Premio Strega e soprattutto il più votato: “M. Il figlio del secolo” di Antonio Scurati. Un romanzo sulla figura di Benito Mussolini, che racconta la storia dell'Italia tra il 1919 e il 1925, dalla fondazione dei Fasci italiani di combattimento al delitto Matteotti. E, sempre tra i finalisti del premio Strega 2019, i lametini hanno scelto di acquistare anche “Addio Fantasmi” di Nadia Terranova e “Fedeltà” di Marco Missiroli. Protagonisti delle classifiche dei libri più venduti in città, anche diversi titoli di Andrea Camilleri. Lo scrittore, scomparso lo scorso 17 luglio, continua a essere amato anche dai lametini che non rinunciano a leggere sotto l’ombrellone libri come il “Cuoco Dell’Alcyon”. Immancabili, per trascorrere il tempo durante le vacanze, sono i thriller. “D’estate sono i libri che più si vendono. Sono testi da spiaggia, poco impegnativi” ci dicono dalla libreria Tavella. “Non si può andare al mare senza un buon giallo” assicurano invece dalla Mondadori bookstore.

Per quanto riguarda i libri per bambini... tra i piccoli lettori c’è chi preferisce la saga di “Harry Potter” o di “After” e, in tantissimi, non hanno resistito al Fantalibro dei “Me contro Te” dei giovanissimi youtuber, Sofì e Luì. Molto apprezzato tra i ragazzi anche “A un metro da te” di Lippincott Rachael. Sotto l’ombrellone, tra i vari accessori da spiaggia, o in montagna seduti comodamente, anche i più giovani preferiscono trascorre del tempo leggendo un buon libro. Nella categoria saggistica, al primo posto c’è il libro su Sergio Marchionne di Luca Ponzi. Segue “Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull’amore” di Massimo Recalcati, “La notte della sinistra. Da dove ripartire” di Federico Rampini e “La storia segreta della ‘ndrangheta. Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)” di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. Tra i testi più venduti del mese, anche “Tutto sarà perfetto” di Lorenzo Marone e “La stanza delle farfalle” di Lucinda Riley. Naturalmente sono in tanti anche quelli che hanno optano per gli acquisti online ma c’è ancora chi non rinuncia al piacere di curiosare e sfogliare i libri tra gli scaffali delle librerie prima di acquistarli.

R.V.