Commercialisti: in Calabria buone performance per Srl, aumentano addetti e fatturato

Catanzaro - In Calabria aumentano gli addetti occupati nelle società a responsabilità limitata (Srl), +1,7%, e sale del 6,4% il fatturato. Il dato emerge dall'ultimo report de "Osservatorio sui bilanci delle Srl" del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti che analizza il trend 2015-2017. In generale, secondo quanto rileva l'Osservatorio, le srl italiane sono in salute, con una crescita media degli addetti del 4,3% e un aumento del fatturato del 6,9%, mentre il valore aggiunto guadagna il 6,5%. Lo studio, che ha riguardato 620.155 srl, propone un'elaborazione dei principali indicatori economici per provincia. Tra i settori ottime performance si registrano nei settori dei trasporti (+8,3%) e del commercio (+8,1%), seguiti dal comparto dei servizi professionali, finanziari e assicurativi (+6,7%).