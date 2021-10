Confindustria, presidente Bonomi a Catanzaro: "Sviluppo Calabria importante per ripresa del Paese"

Catanzaro - "La Calabria può svolgere un ruolo importante nella ripresa dell'Italia. Non bastano solo le risorse ma servono le riforme ed è necessaria anche una riorganizzazione della pubblica amministrazione. Noi non possiamo pensare di poter scaricare le risorse che ci vengono messe a disposizione se non abbiamo il coraggio di una rigenerazione della pubblica amministrazione". Ad affermarlo Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, a Catanzaro per partecipare all'assemblea pubblica di Unindustria Calabria a cui era presente anche il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto.

La crescita del Pil "é un rimbalzo importante che ci aspettavamo, anche se non in questa misura - ha aggiunto Bonomi - Noi avevamo detto, già all'inizio dell'anno, che pensavamo di superare il 5, quando nessuno lo riteneva possibile proprio perché siamo convinti della forza strutturale della nostra manifattura, che é riconosciuta in tutto il mondo". "Si tratta, però - ha aggiunto Bonomi - di un rimbalzo. Teniamo conto che torneremo ai livelli pre-covid nel 2022. La strada da fare é ancora tanta".