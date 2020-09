Eurostat: Calabria tra prime regioni in Ue per tasso rischio povertà

Bruxelles - Campania, Sicilia e Calabria figurano tra le prime dieci Regioni dell'Ue con la quota maggiore della popolazione a rischio di povertà. Lo si legge nell'Eurostat Regional Yearbook 2020. La maglia nera della classifica va alla Campania, con un tasso del 41,4 per cento. A seguire la Sicilia, con una quota del 40,7 per cento, l'enclave spagnola di Ceuta (38,3 per cento) ed Extremadura (35,6 per cento) in Spagna, la Regione del Nord-Est in Romania (35,6 per cento) e Severozapaden in Bulgaria (35,1 per cento). Tra i territori con il tasso più alto della popolazione a rischio povertà anche la Calabria, con 32,7 per cento, a fronte di una media europea del 16,8 per cento.

Regioni italiane prime in Ue per erosione suolo

Tra i dieci territori dell'Ue con la quota maggiore di forte erosione del suolo a causa dell'acqua figurano otto Regioni italiane: Marche, Sicilia, Calabria, Campania, Molise, Valle d'Aosta, Basilicata e Umbria. Lo si legge nell'Eurostat Regional Yearbook 2020. Al primo posto troviamo le Marche, con una quota del 47,6 per cento. A seguire la Sicilia (43,9 per cento), la Calabria (40,2 per cento), le isole ionie in Grecia e la Campania (entrambe con un tasso del 37,4 per cento), il Molise (37,2 per cento), la Valle d'Aosta (33,9 per cento), la Basilicata (32,1 per cento) e l'Umbria (32 per cento), a fronte di una media europea del 5,3 per cento.