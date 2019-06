Gelato, un business da 1,5 miliardi: in Calabria 825 attività e quasi tremila addetti

Milano - Per le gelaterie italiane, un business da 1,5 miliardi, vince la qualità: 8 su 10 sono infatti artigianali. Numeri più contenuti in Calabria, che conta, come imprese attive al primo trimestre 2019, un totale di 825 attività (di cui 15 per produzione di gelati, 807 gelaterie e pasticcerie e 3 ambulanti). Di queste ben 114 sono guidate da giovani. Numeri in diminuzione rispetto agli anni passati quanto, ad esempio nel 2014, la Calabria ne contava in tutto 847.

I dati sono forniti dalla Camera di commercio di Milano, che riferisce come tra le 19.000 gelaterie d'Italia, tra pasticcerie, gelaterie vere e proprie (compresi gli ambulanti) e aziende manifatturiere che si occupano della produzione, con una crescita del 2,5% rispetto a cinque anni fa. Gli addetti del settore sono quasi 75.000 e regina del gelato è Roma, con 1.409 attività e 4.286 addetti. Tra le prime 10 per imprese anche Milano e Torino, Salerno e Bari, Palermo, Brescia, Venezia, Catania e Messina. Fuori dalla top ten la Calabria. In particolare, sono 117 quelle attive nella sola provincia di Catanzaro, a Cosenza sono 240 mentre Reggio Calabria vanta 294 gelaterie e Vibo Valentia 78. Attività, quella del gelato, che conta nella Regione 2.805 addetti totali, il 3,8%.