Catanzaro - Nasce la categoria del Turismo di Confartigianato Imprese Calabria, un altro tassello importante finalizzato a potenziare il radicamento dell’associazione al servizio di artigiani e piccoli imprenditori nella regione. Una scelta significativa, soprattutto in questo momento molto delicato per il nostro Paese, in cui è forte l’esigenza di puntare su progetti concreti e credibili che contribuiscano a risollevare tutti i comparti messi a dura prova dalla lunga fase di lockdown. La costituzione della categoria Turismo di Confartigianato che avrebbe dovuto nascere già nei primi mesi del 2020, i cui lavori erano stati avviati sul finire dello scorso anno con le assemblee provinciali degli associati e rinviata a causa dell’emergenza sanitaria, è stata sancita nel corso della riunione dei delegati provinciali che si è tenuta nei giorni scorsi nella sede regionale di via Lucrezia della Valle a Catanzaro, alla presenza del presidente regionale Roberto Matragrano e del segretario regionale, Silvano Barbalace.

“Abbiamo voluto fortemente strutturare questa categoria – affermano Matragrano e Barbalace – per rispondere alla necessità manifestata delle tante imprese già socie che operano nel settore turistico, dalle strutture alberghiere a quelle extra-alberghiere a quella dei servizi, che fino ad oggi erano suddivise in altre categorie. In tal modo le imprese potranno meglio confrontarsi e dibattere sugli specifici problemi del loro settore, offrendoci la possibilità di avere una visione ancor più chiara e completa delle dinamiche del turismo e delle esigenze delle imprese da rappresentare”.

Un confronto aperto e costruttivo, quello animato dai rappresentanti degli associati di tutta la regione, finalizzato ad individuare criticità e soluzioni atte a difendere in maniera sinergica le problematiche di una categoria dalle variegate istanze e necessità. La parola d’ordine emersa nel corso del dibattito, concluso con la nomina del direttivo regionale, ancora una volta è “sinergia” tra le imprese e le aziende del settore: puntando su innovazione e concretezza della progettualità, e nello stesso tempo spingendo sugli investimenti, si può delineare un effetto moltiplicatore in termini di servizi e ricadute positive su un territorio dalle tante potenzialità che proprio in queste ultime settimane ha dimostrato ancora una volta la propria forza attrattiva.

Il direttivo – composto da Giuseppe Scarpino, Luca Giuliano, Gianluca Colaci, Alessio Sassi e Francesca Lo Schiavo – ha indicato all’unanimità quale presidente della categoria Luca Giuliano (della territoriale di Vibo Valentia) e Gianluca Colaci (Cosenza) vice presidente dandosi appuntamento alla ripresa dalla pausa estiva per definire il programma di attività ed elaborare le proposte emerse nel corso del dibattito. Al presidente Giuliano e al vice presidente Colaci e ai membri del direttivo gli auguri di un buon lavoro da parte del presidente e del segretario di Confartigianato Imprese Calabria, Roberto Matragrano e Silvano Barbalace.