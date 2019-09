1-1 tra Sambiase e Morrone nell’esordio in Eccellenza

Lamezia Terme – Inizia con un pareggio tutto sommato giusto la stagione in Eccellenza del Sambiase, impegnato nella sfida casalinga contro l’altra neopromossa Morrone. Tutte nel primo tempo le reti: ospiti in vantaggio dopo appena 5 minuti con un calcio di punizione dell’ex Leta deviato dalla barriera, al 22’ il pari giallorosso con un calcio di rigore procurato dal solito Ciccio Umbaca, di gran lunga il miglore in campo, e realizzato con freddezza da Perri. Padroni di casa costretti a giocare gli ultimi 20 minuti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Mascaro.

Cronaca

Primo Tempo

1' Sambiase subito vicinissimo al vantaggio con una rovesciata di Salandria deviata da un difensore che termina d'un soffio a lato

2' La Morrone risponde con una velenosa conclusione di Azzinnaro sul primo palo, Maio fa buona guardia

5' Morrone in vantaggio con un calcio di punizione dell'ex Leta deviato dalla barriera che prende in controtempo Maio

22' Pari Sambiase. Gran break di Diop e palla a Umbaca, steso in area da De Luca. Per l'arbitro è calcio di rigore che Perri realizza con freddezza spiazzando Bance

40' Conclusione di Bellitta respinta goffamente da Bance, sulla ribattuta Mascaro ribadisce in rete ma l'arbitro annulla per evidente posizione di offside

Secondo Tempo

3' Umbaca ci prova su calcio di punizione, la palla non scende abbastanza

10' Sambiase vicinissimo al sorpasso. Cross di Mascaro da destra, spizzata di Perri e colpo di testa di Umbaca fermato da un gran colpo di reni di Bance

23' Gueye svetta di testa ma conclude a lato

30' Sambiase in 10. Ferraro approfitta dell'ennesimo disimpegno errato di Alfano ma viene strattonato da Mascaro che rimedia il secondo giallo

40' Azione straripante di Gueye che salta Bernardi e Alfano e prende in pieno la traversa con un gran destro

Sambiase – Morrone 1-1

Marcatori: 5' Leta (M), 22' rig. Perri (S)

Sambiase: Maio 6, Mascaro 5, De Martino 6, Liparota 5.5 (43'st Giampà P. sv), Alfano 4.5, Mirabelli 6, Salandria 6 (24'st Bernardi 5.5), Diop 6.5, Perri M. 6.5, Umbaca 7, Bellitta 6 (30'st Vallone sv).

A disp. Martino, Grande, Giampà L., Ferrise, Perri A., Barrow, Vallone

All. Fanello 6

Morrone: Bance 6.5, De Rose 5.5 (1'st Granata 6), De Luca 5, Pansera 6, D'Acri 6, Casella 6, Nagore 5.5, Leta 6.5, Azzinaro 6, Ferraro 5.5, Gueye 6.5 (48'st Nicoletti sv)

A disp. Prezioso, Colosimo, Misuri, Barbieri, Prifti, De Marco, Aiello

All. Stranges 6

Arbitro: Striamo di Salerno 6

Assistenti: Piccolo e Diorgi di Vibo Valentia

Note: Angoli 5-4

Ammoniti: Mirabelli (S), Nagore (M), Mascaro (S), Bernardi (S), Umbaca (S)

Espulsi: 30'st Mascaro (S) per somma di ammonizioni

Spettatori: 500 circa

Rec. 1' e 4'

Francesco Sacco