Al via a Gizzeria il “2019 Porsche Kite Foil World Series”

Gizzeria - Tutto pronto per il via al “2019 Porsche Kite Foil World Series Gizzeria, organizzato dall'Associazione sportiva Circolo velico Hang Loose, e finanziato dalla Regione Calabria con Fondi PAC 2014/2020. Oggi – si legge in un comunicato - sono andate in scena le prime mosse con la registrazione degli atleti circa una ottantina, arrivati da tutto il mondo in rappresentanza di 30 Paesi. Una kermesse internazionale – precisano - che mette Gizzeria e la Calabria al centro dell’interesse della disciplina di settore e rappresenta un importante volano di marketing territoriale.

Dopo la cerimonia di apertura dell’evento, ad allietare i presenti uno spettacolo di danza e musica dal titolo “Sea Stories”. Domani – continuano nel comunicato - sarà il turno delle gare e l’organizzazione si presenta molto serrata. Si comincia alle 11 con lo Skipper meeting atleti. Alle 12 lo start alle gare, il cui termine è previsto alle 18. Subito dopo - concludono - l’Happy Hour on the beach con dj set ad allietare atleti e turisti presenti, provenienti da tutta Italia e da molti Paesi internazionali. Il sipario calerà alle 21 con una cena in compagnia degli atleti.