Alpinisti calabresi conquistano la vetta del Cervino

Reggio Calabria - Due alpinisti calabresi, Peppe Romeo e Pino Perrone, soci della sezione Aspromonte di Reggio Calabria del Club Alpino Italiano, hanno conquistato la vetta del monte Cervino. L'impresa è stata compiuta lo scorso 23 luglio quando Romeo, che è di Sant'Alessio in Aspromonte, e Perrone, di Delianuova, hanno raggiunto la vetta di 4.478 metri lungo la via italiana della Cresta del Leone. "Al di là della prestazione fisica e tecnica - è scritto in una nota del Cai reggino - l'impresa ha contribuito a fare conoscere, nella maniera più bella, genuina ed essenziale, i veri valori del popolo aspromontano e reggino". Peppe Romeo non è nuovo ad importanti attività del genere e può essere considerato un veterano avendo già scalato varie vette delle Alpi tra le quali il Monte Bianco, Punta Gnifetti, Gran Paradiso, Monviso. Pino Perrone, che ha sempre mostrato passione, tenacia e tecnica, in questa occasione ha avuto modo di cimentarsi per la prima volta con il traguardo dei quattromila metri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA