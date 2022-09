Anche dalla Calabria al raduno nazionale motociclistico Club Moto 125 2 Tempi Sicilia

Palermo - Si è tenuto nella provincia di Palermo il raduno annuale, organizzato dal Club Moto 125 2 Tempi Sicilia, delle 125 2t anni 80/90, le moto che hanno segnato un’epoca importante nel panorama motociclistico mondiale ed hanno rappresentato il meglio che l’industria motociclistica ha prodotto in quegli anni, oltre ad essere l’icona di alcune generazioni di adolescenti. "Il ritorno alla passione per queste moto - si legge inuna nota - è in costante crescita nell’ultimo decennio ed il Club Moto 125 2 Tempi Sicilia ne rappresenta la testimonianza con un numero di iscritti sempre maggiore". Il raduno, organizzato dai fondatori del club Filippo Venezia e Mario Pepe, ha coinvolto quasi quaranta moto di appassionati giunti da ogni parte della Sicilia e della Calabria, tra i presenti c’erano addirittura interi nuclei familiari.

Le soste previste nel programma hanno riguardato i seguenti comuni del capoluogo siciliano: Casteldaccia, Belvedere Termini, Cerda (con una breve sosta presso la struttura della “Targa Florio”), Cefalù e Castelbuono. I partecipanti, durante le soste, hanno potuto ammirare gli incantevoli luoghi turistici e pranzare gustando prodotti tipici del luogo. Le soste hanno permesso inoltre a tanti turisti di ammirare le moto o farsi fotografare accanto ad esse. Il raduno nazionale si è concluso con la promessa di rivedersi nel 2023 al prossimo raduno del Club Moto 125 2 Tempi Sicilia sempre nella città di Palermo.