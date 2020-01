Anche due atleti lametini ai "I Trinacria Team Throwdown" in Sicilia

Santo Stefano di Camastra (Messina) - Più di 1200 atleti a livello europeo si sono sfidati nella fase di selezione di una delle gare CrossFit più di spicco in Italia ed Europa "I Trinacria Team Throwdown". Due atleti lametini ed un atleta di Roma sono riusciti a superare le qualifiche e ad aggiudicarsi la finale che si è tenuta a Santo Stefano di Camastra nei giorni scorsi.

“Ai team – si legge in una nota - è stata offerta un'esperienza atletica professionale, intensa di ELITE a 360 gradi, gareggiando al Palaceramica su una struttura appositamente costruita, affrontando varie sfide fisiche a tempo fondendo tra loro: Gare ad ostacoli, Strongman Event, Endurance Event, Agility Workout, Fitness & Strategy, un'opportunità per mostrare: le abilità e livelli di fitness, capacities of strength, endurance, stamina e velocità. Il livello delle selezioni e della competizione è stato sempre molto alto, ma quest'anno è stato decisamente più impegnativo rispetto alle scorse edizioni, infatti le selezioni hanno escluso dalla fase live più di 700 atleti iscritti, cosa che non è stata così per gli atleti Valentina Rubino e Vincenzo Cittadino, "Trainer CrossFit Level One" da più di 5 anni consecutivi, laureato in scienze motorie e sportive e Coach dell'asd CrossTraining Warrior's Resistance, ed un terzo atleta, Enrico Altobelli di Appia Road”.

Durante la fase live, commentano ancora “si sono distinti nella loro categoria partecipando gomito a gomito con i migliori atleti a livello mondiale e mantenendo una posizione di tutto rispetto, infatti, nella semifinale la loro posizione in classifica è risultata 15° su 40 team e terminando dopo la finale in 19° posizione. Si sono preparati con parsimonia alla competizione iniziando una preparazione specifica solo tre mesi prima, seguiti dal loro preparatore atletico e nutrizionista Biagio Dugo. Nella terza prova fisica, in cui era richiesta la ricerca di un carico massimale, hanno chiuso un totale di 245 kg classificandosi così tra i primi 13 posti e primi nella loro batteria nella seconda prova fisica, distinguendosi dagli altri atleti per la resistenza dimostrata in soli pochi mesi di preparazione”.

Lo scorso anno i due atleti lametini si erano già classificati in altre competizioni siciliane di alto livello quali i "The Bad Games" classificandosi 19° e 14° su più di 540 atleti in fase live. In merito a questo traguardo Cittadino aggiunge: “questa competizione è stata per noi la prova della nostra forza e determinazione. Abbiamo dato il massimo ed abbiamo ottenuto il massimo in soli tre mesi di preparazione atletica. Una cosa è certa il divertimento non è mancato visto il duro lavoro affrontato da noi e dal nostro preparatore. Abbiamo intenzione di partecipare ad altre gare di alto livello nazionale e non solo, in quanto ci piace metterci in gioco e misurarci sempre. Ci è stato chiesto di partecipare ad altre competizioni CrossFit ma il livello era decisamente troppo basso per i nostri standard che speriamo possano essere sempre più alti”.