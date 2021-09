Arcieri del Feudo di Maida, le giovani atlete Branca e Dattilo conquistano l’oro ad Acireale

Acireale - Si è svolto, nella giornata di ieri 4 settembre , ad Acireale in Sicilia il ‘Torneo degli Ulivi’ di tiro con l’arco. Ad aggiudicarsi la doppia medaglia d’oro le giovani atlete Elena Branca e Chiara Dattilo, entrambe di Maida. A dare notizia della vittoria è la Compagnia ‘Arcieri di Maida’, i cui componenti ringraziano “i colleghi arcieri di Catania per l’accoglienza”. Le due giovani atlete hanno alle spalle numerosi successi. Elena Branca, ad esempio, ha difatti preso parte lo scorso 2 agosto ai mondiali giovanili di tiro con l’arco in rappresentanza della nazionale italiana che si sono tenuti nella città di Wroslaw in Polonia.