Arvalia Lamezia vince il primo Meeting 'Asi Nuoto Sud Italia'

Lamezia Terme - "Con 444 punti, l’Arvalia Nuoto Lamezia ha conquistato il 1° Meeting "Asi Nuoto Sud Italia" disputato il 3, il 4 e il 5 giugno a Rossano. Accaparrandosi 48 ori, 44 medaglie d’argento e 17 di bronzo, la società della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme ha voluto rendere onore a mister Massimo Borracci, dedicando la vittoria proprio a quell’allenatore che ha segnato tanto la storia dell’intero team, venuto a mancare negli scorsi giorni" è quanto si legge in una nota.

Ed è a lui che sono state rivolte le parole di mister Giovanni Caruso nel commentare l’ottima riuscita al meeting: ù2Con questa vittoria si conclude un anno importante per l’Asi, abbiamo iniziato solo con 5 bambini e poi man mano siamo passati nella Fin, abbiamo creato il gruppo propaganda… Non è semplice realizzare un progetto così grande se non si lavora in squadra. E in questo è stato fondamentale il ruolo del coordinatore di vasca Armando Labonia. Questo progetto integra molte persone, rappresenta un po’ un’idea di un Massimo Borracci che si rinnova, grazie all’unione di tutti noi che, insieme, attraverso i suoi insegnamenti, facciamo sì che si crei continuità nell’Arvalia".

Lo stesso mister Labonia c’ha tenuto a sottolineare "l’aiuto smisurato dei genitori che hanno creduto nel progetto della società e hanno contribuito affinché diventasse qualcosa di vivo, tangibile e concreto". Inevitabile anche il suo riferimento a mister Borracci: "Chiunque abbia avuto il piacere di stare con lui ha carpito le sue intenzioni, le sue competenze e la sua volontà di continuare questa professione attraverso quello che lui avrebbe voluto. Tutti noi abbiamo imparato da lui. L’Arvalia ha assunto una caratteristica diversa sotto la sua guida, che continuerà ora attraverso noi".

Fautori di questo grande risultato nel corso del meeting sono stati:

Campisi Francesco Pio – 1° posto e record ASI Calabria nei 200 STILE LIBERO - RAGAZZI, 2° posto nei 50 RANA – RAGAZZI, 2° posto nei 100 STILE LIBERO – RAGAZZI, 2° posto nei 100 RANA – RAGAZZI, 2° posto nei 50 STILE LIBERO - RAGAZZI

Nicotera Simone – 1° posto e record ASI Calabria nei 200 STILE LIBERO – SENIORES, 2° posto nei 50 FARFALLA – SENIORES, 2° posto nei 100 STILE LIBERO – SENIORES, 2° posto nei 50 DORSO – SENIORES, 2° posto nei 50 STILE LIBERO - SENIORES

Caruso Giovanni – 1° posto e record ASI Calabria nei 50 DORSO - MASTER 25, 2° posto nei 200 STILE LIBERO - MASTER 25, 2° posto nei 100 STILE LIBERO - MASTER 25, 2° posto nei 50 STILE LIBERO - MASTER 25

Labonia Armando Cristian – 1° posto e record ASI Calabria nei 200 STILE LIBERO - MASTER 45, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 FARFALLA - MASTER 45 – MASCHI, 1° posto e record ASI Calabria nei 100 STILE LIBERO - MASTER 45, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 DORSO - MASTER 45, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 STILE LIBERO - MASTER 45

Campisi Oreste – 1° posto e record ASI Calabria nei 50 RANA - MASTER 45, 2° posto nei 100 RANA - MASTER 45, 3° posto nei 200 STILE LIBERO - MASTER 45, 2° posto nei 50 STILE LIBERO - MASTER 45

Torcasio Marta – 1° posto e record ASI Calabria nei 100 DORSO - ESORDIENTI A, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 DORSO - ESORDIENTI A, 2° posto nei 50 FARFALLA - ESORDIENTI A, 2° posto nei 100 STILE LIBERO - ESORDIENTI A, 2° posto nei 50 STILE LIBERO - ESORDIENTI A

Bova Giuseppe Vincenzo – 1° posto e record ASI Calabria nei 100 RANA - MASTER 45, 1° posto e record ASI Calabria nei 100 DORSO - MASTER 45, 2° posto nei 50 RANA - MASTER 45, 3° posto nei 50 DORSO - MASTER 45

Paonessa Silvia – 1° posto e record ASI Calabria nei 50 RANA - ESORDIENTI B, 2° posto nei 100 RANA - ESORDIENTI B, 3° posto nei 50 STILE LIBERO - ESORDIENTI B

Polito Rosalba – 1° posto nei 50 RANA - ESORDIENTI B, 3° posto nei 100 STILE LIBERO - ESORDIENTI B

Bova Paolo– 1° posto e record ASI Calabria nei 50 STILE LIBERO - ESORDIENTI B, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 DORSO - ESORDIENTI B, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 RANA - ESORDIENTI B, 1° posto e record ASI Calabria nei 100 STILE LIBERO - ESORDIENTI B

Isabella Gioia – 1° posto e record ASI Calabria nei 50 RANA - ESORDIENTI C, 2° posto nei 100 STILE LIBERO - ESORDIENTI C, 2° posto nei 50 DORSO - ESORDIENTI C, 3° posto nei 50 STILE LIBERO - ESORDIENTI C

Lio Valeria 08 – 1° posto e record ASI Calabria nei 50 STILE LIBERO - ESORDIENTI A, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 RANA - ESORDIENTI A, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 FARFALLA - ESORDIENTI A, 1° posto e record ASI Calabria nei 100 STILE LIBERO - ESORDIENTI A

Conte Isabella – 2° posto nei 50 STILE LIBERO - ESORDIENTI C, 3° posto nei 50 DORSO - ESORDIENTI C

De Sensi Alessandro – 3° posto nei 100 RANA – SENIORES, 3° posto nei 50 RANA – SENIORES

Lio Valeria 05 – 1° posto nei 100 RANA - ESORDIENTI A

Talarico Bruno – 1° posto e record ASI Calabria nei 50 DORSO – SENIORES, 3° posto nei 100 STILE LIBERO – SENIORES, 3° posto nei 50 FARFALLA – SENIORES

Castaldo Arcangelo – 1° posto e record ASI Calabria nei 50 FARFALLA - MASTER 35 – MASCHI, 1° posto e record ASI Calabria nei 100 STILE LIBERO - MASTER 35, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 STILE LIBERO - MASTER 35

De Sensi Lucia – 1° posto e record ASI Calabria nei 100 STILE LIBERO - ESORDIENTI B, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 DORSO - ESORDIENTI B, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 STILE LIBERO - ESORDIENTI B

Castaldo Gaia – 1° posto e record ASI Calabria nei 100 RANA - ESORDIENTI B, 2° posto nei 100 STILE LIBERO - ESORDIENTI B, 2° posto nei 50 DORSO - ESORDIENTI B, 2° posto nei 50 STILE LIBERO - ESORDIENTI B

Cerminara Samuele – 2° posto nei 100 STILE LIBERO - ESORDIENTI B, 2° posto nei 50 DORSO - ESORDIENTI B, 2° posto nei 50 STILE LIBERO - ESORDIENTI B

Gigliotti Chiara – 1° posto e record ASI Calabria nei 100 STILE LIBERO - ESORDIENTI C, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 DORSO - ESORDIENTI C, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 GAMBE STILE LIBERO - ESORDIENTI C, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 STILE LIBERO - ESORDIENTI C

Calì Lorenzo – 1° posto e record ASI Calabria nei 100 STILE LIBERO - ESORDIENTI C, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 GAMBE STILE LIBERO - ESORDIENTI C, 2° posto nei 50 DORSO - ESORDIENTI C, 2° posto nei 50 STILE LIBERO - ESORDIENTI C

Spadea Stefano – 1° posto nei 50 DORSO - ESORDIENTI C, 2° posto nei 50 GAMBE STILE LIBERO - ESORDIENTI C, 3° posto nei 100 STILE LIBERO - ESORDIENTI C, 3° posto nei 50 STILE LIBERO - ESORDIENTI C

Labonia Angelo – 1° posto e record ASI Calabria nei 100 STILE LIBERO - ESORDIENTI A, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 STILE LIBERO - ESORDIENTI A

Lento Antonio – 1° posto e record ASI Calabria nei 100 RANA - ESORDIENTI A, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 DORSO - ESORDIENTI A, 2° posto nei 100 STILE LIBERO - ESORDIENTI A

Falvo Antonio – 1° posto e record ASI Calabria nei 100 STILE LIBERO - MASTER 25, 2° posto nei 100 RANA - MASTER 25

Bova Syria – 2° posto nei 50 DORSO - ESORDIENTI A

D'ippolito Giada – 2° posto nei 50 GAMBE STILE LIBERO - ESORDIENTI C

Saladino Francesco – 3° posto nei 50 GAMBE STILE LIBERO - ESORDIENTI C

Longo Gianvittorio – 3° posto nei 50 DORSO – SENIORES

Strangis Greta – 3° posto nei 50 GAMBE STILE LIBERO - ESORDIENTI C

Strangis Saverio – 2° posto nei 50 DORSO - ESORDIENTI A, 2° posto nei 50 STILE LIBERO - ESORDIENTI A

Notarianni Matteo – 2° posto nei 100 RANA – JUNIORES

Mazza Amelie – 1° posto e record ASI Calabria nei 50 DORSO – GIOVANISSIMI, 1° posto e record ASI Calabria nei 50 GAMBE STILE LIBERO - GIOVANISSIMI

Bernardini Aurora – 2° posto nei 50 DORSO – GIOVANISSIMI, 2° posto nei 50 GAMBE STILE LIBERO – GIOVANISSIMI

Grandi soddisfazioni sono anche quelle conquistate grazie alle staffette:

1° posto nella MISTAFFETTA 4x50 MISTI - ESORDIENTI B (3'42''80)

1° posto e record ASI Calabria nella MISTAFFETTA 4x50 STILE LIBERO - ESORDIENTI B (3'10''80)

1° posto e record ASI Calabria nella MISTAFFETTA 4x50 MISTI - GIOVANISSIMI + ES C (4'05''80)

2° posto nella MISTAFFETTA 4x50 MISTI - RAGAZZI + JUNIORES (2'44''80)

2° posto nella MISTAFFETTA 4x50 STILE LIBERO - GIOVANISSIMI + ES C (3'44''50)

2° posto nella MISTAFFETTA 4x50 STILE LIBERO - RAGAZZI + JUNIORES (2'22''90)

3° posto nella MISTAFFETTA 8x50 STILE – UNICA (4'35''10)

"Infine, importante il contributo di altri atleti che, pur non riuscendo a piazzarsi tra i primi tre posti nelle rispettive gare, hanno comunque contribuito all’ottima riuscita dell’intero team: Torcasio Benedetta, Nosdeo Andrea, Sdanganelli Caterina, Paonessa Francesco e Gigliotti Enzo".