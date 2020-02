Arvalia Nuoto Lamezia al “Bari Swimming Contest 2020”

Bari - "Continua il momento positivo della Acli Arvalia Nuoto Lamezia, approdata domenica 16 febbraio al “Bari Swimming Contest 2020” per dare prova delle grandi abilità coltivate con pazienza e costanza dal team di agonisti lametini.

Anche in Puglia, circondati da nomi importanti del nuoto italiano, gli atleti guidati dai mister Massimo Borracci e Francesco Strangis hanno dimostrato di avere grande carattere in vasca e notevoli sono i risultati conseguiti nel corso di questa nuova e importante sfida" è quanto si legge in una nota. "Ma di grande rilievo - spiegano - sono state anche le performance degli altri due atleti della Arvalia che hanno preso parte alla manifestazione, quindi Ilaria Matti Altadonna e Benedetta Gaetano, in continua crescita grazie a un lavoro serio, attento e meticoloso che li sta accompagnando in questo loro lungo percorso natatorio".

Aurora Furci – 1° posto Assoluto nei 200m misti Ragazzi Femmine (2’29.95), 2º posto nei 200m stile libero Ragazzi Femmine (2’10.65), 3° posto Assoluto nei 400m dorso stile libero Ragazzi Femmine (4’32.70)

Niccolò De Giorgio Vienni – 1° posto nei 200m misti Assoluti Maschi (2’12.17), 3° posto nei 100m dorso Assoluti Maschi (1’03.22), 3° posto nei 200m dorso Assoluti Maschi (2’13.85)

Angelo Talarico – 2° posto nei 200 farfalla Ragazzi Maschi 14 anni (2’21.44)

Leonardo Grasso – 3° posto nei 1500 stile libero Ragazzi Maschi 14 anni