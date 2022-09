Atlete dell'Asd Pattinaggio Lamezia al trofeo nazionale esordienti e allievi regionali a Montesilvano

Lamezia Terme - Saranno due le atlete calabresi che rappresenteranno la nostra regione al Trofeo Nazionale di Montesilvano: Commisso Carola e Lillo Odoardi Marcella! Dopo la tappa del Centro Nord, svoltasi dal 15 al 18 settembre a Spinea (VE), il Trofeo Nazionale Esordienti e Allievi regionali arriva nell’Italia del Centro Sud e più precisamente a Montesilvano, provincia di Pescara, in Abruzzo. L’evento, organizzato dall’Asd Roller Club New Era, dall’Asd Evoltion Skating Dance e dall’Asd New Roller Skating Pescara, si svolgerà dal 27 al 29 settembre al palazzetto dello sport “Corrado Roma” a Montesilvano su una pista in parquet 20x40.

Le atlete dell’ASD Pattinaggio Lamezia scenderanno in pista giovedi, ultimo giorno di competizioni con gli Esordienti Regionali A/B maschile e femminile (quindi atleti di 9-10 anni) e le gare esercizio libero delle Coppie Artistico Esordienti Regionali. "Un grosso in bocca al lupo - conclude la nota - da parte di tutti noi alle due piccole atlete".