Basketball Lamezia vince contro la Sorriso Azzurro Sant'Antimo 92-72

Lamezia Terme - Si allunga la striscia vincente del Basketball Lamezia che batte la Sorriso Azzurro Sant'Antimo con il punteggio di 92-72.

La cronaca

"Primissimi minuti di gara molto equilibrati. Ma Monier e compagni non ci stanno e iniziano l'allungo con Terreni sotto canestro e con Spasojevic a bombardare da dietro l'arco. Il primo quarto si chiude con il punteggio di 24-13 per i lametini. Nel secondo quarto gli ospiti tentano la rimonta, ma i giallo blu sono bravi a contenere gli attacchi avversari riuscendo a riportare il vantaggio sopra la doppia cifra. All'inizio dell'intervallo lungo il risultato è di 44-34. Ultimi di due quarti molto simili tra loro, con un grande Basketball Lamezia che controlla facilmente la partita mantendo sempre un vantaggio importante. Gli ultimi minuti del quarto finale coach Barilla, dopo aver ipotecato la vittoria, schiera in campo le secondo linee. Esordio per Fazzari, oggi alla prima convocazione in serie C Gold, che bene figura in campo nel breve periodo concessogli dal proprio allenatore. Partita che si chiude con il punteggio di 92-72 per i lametini. Emanuel Terreni a fine gara viene scelto come MVP (Most Valutable Player) dell'incontro, grazie ai 27 punti messi a segno e alla grande prestazione in generale. Vittoria importantissima per il Basketball Lamezia che si porta a meno quattro punti dalla capolista JuveCaserta, che cade sul campo di Sala Consilina. Ancora una lunga serie di parite da recuperare per le fenici, che tra due giorni saranno ospiti ad Angri, per disputare un scontro diretto ai vertici della classifica contro una delle formazione più in forma del campionato che attualmente vanta una striscia di otto vittorie consecutive. Che possa essere proprio Lamezia a interrompere il loro momento positivo?".

Basketball Lamezia - Sorriso Azzurro Sant’Antimo 92-72 (24-13, 44-43, 68-51)

Basketball Lamezia: Spasojevic 14, Fazzari, Monier 13, Tartamella 9, Miscimarra 2, Sakellariou 23, Ferretti ne, Giampà G. 2, Malvaso, Conti, Giampà F. 2, Terreni 27. All. Barilla

Sorriso Azzurro Sant' Antimo: De Marca, Canestrari 3, Frattoni 23, Quaranta.C 7, Aldi 7, Gervasio 2, Ratkovic, Verrazzo 11, Quaranta.A 1, Jacimovic 2, Bernath 16, Karac. All. Gattone