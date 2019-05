Bruno porta il Sambiase in Eccellenza: 2-1 all’ultimo respiro alla Stilese

Cittanova – Dopo oltre 120 minuti di passione, il Sambiase si aggiudica all’ultimo secondo la finale play-off contro la Stilese e vola in Eccellenza. Gara decisa a supplementari praticamente scaduti da un tap-in di Bruno, bravo a ribadire in rete una punizione di Umbaca finita sulla traversa. La rete del difensore, tra i migliori della stagione giallorossa, arriva al termine di una gara nervosa, caratterizzata da ben quattro espulsioni (due per parte) e giunta nuovamente ai supplementari dopo l’1-1 (rigore di Capomaggio al 39’ e pari di Perri al 66’) dei novanta minuti regolamentari.

Cronaca

Primo Tempo

5’ Umbaca tenta di sorprendere Russo su calcio di punizione, palla di poco alta

15’ Sambiase pericoloso con un tiro-cross di Crispino che sorvola la traversa

24’ Stilese vicinissima al vantaggio con Martinez che spreca malamente mandando sul fondo un delizioso assist di Papaleo

30’ Sinistro improvviso di Covelli che costringe Russo alla deviazione in angolo

37’ Allontanato dalla panchina l’allenatore della Stilese, Alessandro Caridi

39’ Rigore per la Stilese. Ingenuità di De Martino che strattona in area Martinez, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Capomaggio spiazza Cerra.

43’ Ci prova Umbaca su punizione, la palla non scende abbastanza

Secondo Tempo

1’ Punizione direttamente in porta di Nesci, Cerra si salva a pugni uniti

6’ Deviazione al volo di Covelli su cross di Umbaca, conclusione imprecisa

9’ Martinez semina il panico in area giallorossa e calcia verso la porta, la palla arriva a Papaleo che appoggia in rete ma in posizione di off-side. Goal annullato

11’ Piove sul bagnato in casa Sambiase. Marrello rimedia il secondo giallo e finisce anzitempo sotto la doccia. Espulso anche il ds Samele per proteste.

21’ Pari Sambiase. Perri raccoglie una palla vagante in area stilese e fulmina Russo con un destro imparabile

35’ Altro tentativo di Perri che stavolta calcia debolmente, Russo blocca a terra

Supplementari

Primo Tempo

4’ Stoccata improvvisa di Umbaca, Russo blocca in due tempi

7’ Stilese pericolosa con un violento sinistro di Papaleo chiuso in angolo da Cerra

8’ Si ristabilisce la parità numerica. Espulso Gaetano per un’entrataccia su Bernardi

11’ Punizione di Umbaca deviata in tuffo da Russo, la palla arriva a Bernardi che mette in mezzo per il colpo di testa di Covelli fermato da un altro grande intervento del portiere avversario

Secondo Tempo

6’ Colpo di testa di Covelli che non inquadra lo specchio della porta

7’ Sambiase in 9. Espulso Covelli per un’entrata dura su un difensore

11’ Capomaggio, già ammonito, trattiene Umbaca rimediando la quarta espulsione della partita. Ristabilita nuovamente la parità numerica

18’ Sorpasso Sambiase. Traversa di Umbaca su calcio di punizione, sulla ribattuta il più lesto di tutti è Bruno che ribadisce in rete a porta sguarnita

Sambiase – Stilese 2-1

Marcatori: 39’rig.Capomaggio, 21’st Perri, 18’sts Bruno

Sambiase: Cerra, Tutino, Crispino, Marrello, Bruno, De Martino, Perri (2’sts Bernardi), Diop, Covelli, Umbaca, Leta

A disp. Maio, Grande, Liparota, Gaetano, Tavella, Morelli, Mahfoud, Vescio

All. Caravella (Fanello squalificato)

Stilese: Russo, Gaetano, Pirritano, Certomà, Nesci, Romeo (12’sts Capomaggio T.), Tedesco (25’st Manno), Capomaggio G., Martinez, Tirotta (10’pts Iorfida),Papaleo

A disp. Scuteri, Fraietta, Alfarano, Lioi, Papaleo, Pistininzi

All. Caridi

Arbitro: Lenti di Paola

Assistenti: Cavallini di Rossano e Cozza di Paola

Note: Angoli: 8-3; Ammoniti: Marrello, Diop, Bruno, Tedesco, Pirritano, Perri, Capomaggio;

Espulsi: 11’st Marrello per somma di ammonizion1, 8’pts Gaetano per gioco scorretto, 7’sts Covelli per gioco scorretto, 11’sts Capomaggio per somma di ammonizioni

Rec. 1’ pt, 2’ st, 1’pts, 2’st

Francesco Sacco