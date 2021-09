Buona la prima per Promosport, Garibaldina e Vigor 1919 in Coppa Calabria. Perde il Maida

Lamezia Terme - Più luci che ombre nei risultati conseguiti ieri pomeriggio dalle compagini lametine, e dell’hinterland, di Promozione e Prima Categoria. Rispetta i pronostici della vigilia la Promosport che nella prima giornata del girone A di Promozione espugna con il più classico dei risultati il “Dante De Lio” di San Fili. Lametini quindi riusciti ad approfittare della tardiva partenza dei cosentini che solo nell’ultima settimana hanno sostanzialmente allestito buona parte della rosa. Il tecnico dei biancazzurri, Claudio Morelli, nell’occasione ha comunque dovuto fare a meno di due big del suo centrocampo quali Lorecchio, costretto a scontare la giornata di squalifica rimediata con il Sersale durante la semifinale play-off dello scorso mini torneo di Eccellenza, e l’ancora infortunato Casella.

Sin dal fischio d’inizio gli ospiti sono protesi in avanti e le occasioni da rete iniziano a fioccare. Prima una traversa di Percia Montani, poi, dopo pochi minuti, il portiere avversario salva sulla linea un potente tiro di Scozzafava. Al 29’ Colosimo sigla la rete del vantaggio con un tap-in vincente a seguito ad un’azione in profondità di Mercurio, respinta da Prezioso. La Promosport è abile a difendere il vantaggio, concedendo poco spazio ai cosentini. Si va così al riposo sul risultato di 1-0. Nella ripresa il San Fili riesce a creare qualche problema sulle palle da fermo. Scozzafava e compagni continuano però a farsi preferire nella manovra e al 17’, dopo un’azione corale della squadra, con ripetute conclusioni in porta, respinte, Corigliano, con una mezza rovesciata, firma il raddoppio. Nei restanti minuti di gioco i ragazzi di mister Morelli controllano il risultato sfiorando il 3-0 con Russo e Scozzafava.

Al termine della partita, l’esterno offensivo Francesco Corigliano, autore della rete del 2-0, ha dichiarato: “Oggi siamo stati bravi ad approcciare la partita con la giusta mentalità e cattiveria, al cospetto di una squadra che, secondo me, disputerà un buon campionato. Noi abbiamo giocato un’ottima partita, rischiando molto poco. Il risultato è più che giusto, anche se abbiamo sprecato qualche occasione che ci avrebbe permesso di chiuderla prima”.

Stesso risultato, ma a proprio sfavore, per l’Atletico Maida. Al “Gianni Renda”, dove quest’anno giocheranno le proprie partite interne, i giallorossi cedono negli ultimi 20’ rimediando una doppietta dall’ex Sambiase Nicola Mandarano. Non mancano comunque le attenuanti ai maidesi che, già privi degl’infortunati Martinez e Romagnuolo, dopo una ventina di minuti perdono anche il centravanti Paradiso e, a fine primo tempo, sempre per problemi fisici, anche il centrocampista Torchia, sostituito da un Decio a sua volta non al meglio.

Primo tempo equilibrato nel quale si segnala solo un calcio piazzato di Scalese a sfiorare la traversa. Nella ripresa cresce il Campora che la sblocca quasi alla mezzora: il 2003 Bruno va via sulla fascia destra e crossa al centro per il sempreverde Mandarano, lesto a stoppare e infilare, di controbalzo, l’incolpevole Baratta sul palo più lontano. I giallorossi provano a reagire ma un super Mauro dice no alla gran giocata di Tropea diretta all’angolino basso. Dal possibile 1-1 al raddoppio amaranto, il passo è breve. Siamo al 41’ quando ancora Mandarano, oramai prossimo alle quaranta primavere, viene atterrato da Grande in area locale. Dal dischetto lo stesso centravant spiazza Baratta chiudendo i giochi.

Altro 2-0 quello che matura al “Leo” di Soveria Mannelli dove i padroni di casa della Garibaldina battono una delle compagini sulla carta meglio attrezzate del girone, il Villaggio Europa Rende. A regalare tre preziosi punti alla squadra quest’anno allenata da Cipparrone sono Garofalo e Scalise, rispettivamente al 29’ del primo tempo e al 22’ della ripresa. Concludiamo con la Coppa Calabria di Prima Categoria dove ieri si sono giocate le sfide di andata del primo turno. Debutto vincente per la Vigor 1919 che s’impone 1-0 al “ A. Mondera” di Malito ai danni del Mangone. Decide la rete di Giudice dopo 37’ di gioco. Questa la formazione nell’occasione schierata dall’allenatore dei biancoverdi, Leonardo Viterbo: Vecchio, Gallo, Cittadino (Perri), Calidonna, Rizzuto, Caruso, Buccinnà (Tarzia), Biwang, Zaffino (Serra), Leta (Minicozzi), Giudice (Gibin). Nelle ultime ore il sodalizio vigorino aveva ufficializzato gl’ingaggi del portiere Flavio Marino (2002), proveniente dal San Nicola da Crissa, e del difensore Manuel Gibin (2002), arrivato a titolo temporaneo dalla Promosport.

San Fili – Promosport 0-2

San Fili: Prezioso, Tommasi (40’st Balbi), Rende, Filice, Iantorno, Jlassi, Casciaro, Simon (25’st Cavaliere), Occhiuto, Santiago (22’st Altomare), Bilotta. In panchina: Marsico, Gullone, Storino, Stranges, Spadafora, Mansueto. Allenatore: Stranges

Promosport: Mercuri, Villella (29’st Mascaro), Schirripa, Melina, De Martino, Bruno, Corigliano (43’st Ventura), Scozzafava, Percia Montani (32’st Russo), Colosimo, Mercurio (25’st Gagliardi G.). In panchina: Pagano, De Fazio, Perri, Gagliardi M., Riccelli. Allenatore: Morelli

Arbitro: Alessandro Russo di Cosenza (Mancuso di Cosenza e Di Santo di Paola)

Marcatori: 29’pt Colosimo; 17’st Corigliano

Atletico Maida – Campora 0-2

Atletico Maida: Baratta, Lucia, Bubba (222’st Carchedi), Morelli, Gatto (30’st Sohna), Grande, Comito (15’st Fratia), Torchia (1’st Decio), Paradiso (20’pt Vescio), Scalese, Tropea. In panchina: Michienzi, Saladini, Curcio, Ruberto. Allenatore: Alessandro

A.C.D. Campora: Mauro, Camarà, Costanzo, Sidoti, Pierri, Fuoco, Bruno, De Cicco, Vizza, Altomare, Mandarano. In panchina: Perri L., Perri G., Sicoli, De Pantis, Chianello, Perfetti, De Luca, Curcio, Gentile. Allenatore: Aceto

Arbitro: Marco Calabrò di Reggio Calabria (Luccisano di Taurianova e Ritorto di Lamezia Terme)

Marcatori: 27’st Mandarano, 41’st Mandarano rig.

Note: spettatori 250 circa

Mangone - Vigor 1919 0-1

Mangone: Ferraro, Vaccaro, Aragona, Vena (2000), Gallo Gia., Arcuri, Galeano, Russo (2000), Gallo Gio., Perri (2000) (13’st De Rose), Kamel (41’st Montaldista (2004),. A disp. Provenzano, Grimaldi (2003), Filice (2002), Cipparrone, Liguori (2000) All Berardi

Vigor 1919: Vecchio (2000), Gallo, Cittadino (2000) (13’st Tarzia), Calidonna, Rizzuto, Caruso, Buccinnà (13’st Perri (2000),, Biwang, Zaffino (32’st Serra (2003), Leta (46’st Gibin (2002),, Giudice (2001) (46’st Minicozz i(2000).. A disp. Nascardi (2002), Patania (2001), Marino (2002), Scardamaglia,(2001). All. Viterbo

Arbitro: Mannarino di Paola

Note: Ammoniti: Vaccaro (M), Cittadino (V) Leta (V), Galeano (M), Perri (V). Angoli. 4-2 Rec 0'pt 5"st

