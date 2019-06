Buoni risultati per l’ Associazione Sportiva Pattinaggio Lamezia al Campionato italiano freestyle

Lamezia Terme - Lo scorso fine settimana ad Osimo si è disputato il Campionato Italiano di pattinaggio freestyle nel Palabardinelli organizzato dalla Conero roller tutte le gare dei conetti :Style slalom singolo e di coppia Battle e speed Slalom. La società lametina è stata presente presente con sei atleti Palmachiara Costanzo, Giulia Falvo, Delia Marino, Angelica Molinari, Elisa Torchia “le quali hanno ottenuto buoni piazzamenti in tutte le discipline affrontate” scrivono in una nota .

L'atleta Alessia Mete nella disciplina dello style slalom categoria allievi ha conquistato “un meritatissimo secondo posto” scrivono. Tutte le atlete sono state seguite dalle allenatrici Valeria Raccuglìa e De sensi Federica che hanno curato il montaggio e le coreografie “è stato uno dei migliori campionati organizzati in Italia – dicono - i complimenti vanno agli organizzatori che si sono prodigati in maniera eccelsa presenti autorità Nazionali e regionali dal vice presidente Michele Grandolfo al presidente della Regione Marche dal sindaco di Osimo”. “Nel prossimo Mese di Luglio – fanno sapere - questo compito toccherà a noi, ospiteremo il “Trofeo Tiezzi” a Lamezia Terme il 26,27 e 28 luglio al Parco Giochi Lilliput – e aggiungono - cercando di far fare alla nostra regione ed al nostro comune una bella figura e non essere da meno a chi ha organizzato il Campionato Italiano”. E parlando dei prossimi impegni specificano: “Tra 15 giorni ci toccherà andare a Pordenone e riprovare con due nostri atleti a fare una bella figura”.