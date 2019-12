Calcio, 1-1 tra Sambiase e San Luca

Lamezia Terme – Termina 1-1 la sfida tra il Sambiase e la capolista San Luca valida per il recupero della 12ª giornata del campionato di Eccellenza. In superiorità numerica per oltre una frazione di gioco (espulso Romero al 19’ per proteste), i giallorossi non riescono a finalizzare le numerose occasioni create subendo persino il vantaggio ospite firmato da Martino al 27’. Di Mascaro al 47’ la rete del definitivo 1-1, nonostante i diversi pericoli creati dalle parti di Callejo, addirittura miracoloso su Bernardi al 37’ della ripresa.

Cronaca

Primo tempo

0’ Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio in ricordo d Maurizio Ferrara, recentemente scomparso. In seguito l’iniziativa in sostegno dell’Associazione Vittoria “Insieme Ai Prematuri” con la pioggia di peluche in campo.

17' Romero sfonda a sinistra e mette in mezzo un pallone pericoloso intercettato con qualche difficoltà da Maio

19' San Luca in 10. Espulso Romero per proteste in seguito a un fallo di Maviglia su Bernardi

27' San Luca in vantaggio. Respinta non perfetta di Maio su tiro di Arcuri, la palla arriva a Martino che fulmina il portiere giallorosso con un violento destro sotto la traversa

30' Sambiase vicinissimo al pari con Feuillaser che non riesce a ribadire in rete una respinta difettosa di Callejo su cross di Bernardi

34' Ci prova dal limite Diop, tiro a lato

39' Feuillassier riceve da Umbaca e scarica in porta, conclusione potente ma centrale

40' Sambiase ancora pericoloso con una girata di Bernardi fuori di poco

47' Il Sambiase trova il pari con uno stacco imperioso di Mascaro su corner di Umbaca

49' Pallone invitante di Bernardi per Salandria che manca l'appuntamento con il goal

Secondo tempo

1' Cross di Mascaro per Bernardi che tenta la sforbiciata senza fortuna

9' Altro traversone di Bernardi per Salandria che non riesce a deviare in porta da pochi passi

26' Il San Luca si riaffaccia dalle parti di Maio con un calcio di punizione di Dascoli bloccato in due tempi dall'estremo difensore giallorosso

37' Callejo nega il sorpasso al Sambiase con un gran riflesso su una conclusione a botta sicura di Bernardi

Sambiase – San Luca 1-1

Marcatori: 27’ Martino, 47’ Mascaro

Sambiase: Maio 5.5, Alfano 6, Mascaro 7, Marrello 6.5 (41'st Liparota sv), Urquiza 6, De Martino 6.5, Bernardi 7, Diop 7, Salandria 5.5 (31'st Vallone 6), Umbaca 6, Feuillassier 6 (28'st Perri 6)

A disp. Iozzi, Giampà L., Giampà P., Barrow, Marrella, Cincotta

All. Fanello 6.5

San Luca: Callejo 6, Lo Martire 6, Arcuri 5.5 (6'st Criaco 5.5), Maviglia 6, Dascoli 6, Siano 6, Carbone 6, Martino 6.5 (41'st Grillo sv), Bruzzaniti 5.5 (1'st Pitto 5.5), Lazzarini 6, Romero 4.

A disp. Caputo, Ferraro, Pelle, Catania, Murdaca, Mammoliti

All. Figliomeni 6

Arbitro: Graziano di Rossano

Assistenti: Verso di Rossano e Di Giuseppe di Reggio Calabria

Note:Angoli 4-1; Ammoniti: Maviglia, Salandria, Criaco

Espulsi: 19' Romero per proteste

Rec. 4' e 5'

Spettatori 500 circa

Francesco Sacco