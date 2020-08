Calcio a 5, definita serie A2 femminile 2020-2021: Vigor Lamezia Women in Girone D

Lamezia Terme - Si è tenuto questa mattina il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 della LND, che ha definito la composizione degli organici dei Campionati Nazionali per la stagione 2020-2021. Per quanto riguarda la Serie A2 femminile 2020-2021, sarà composta da 49 squadre, suddivise in quattro gironi, tre da 12 ed uno da 13. La Vigor Lamezia Women, come nelle previsioni, è stata inserita nel Girone D che comprende Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Campania per un totale di 13 squadre che si daranno battaglia per l’accesso diretto all’Elite del Futsal Femminile, la prima, mentre le altre avranno la finestra dei play-off per tentare il salto di categoria. Nel dettaglio la formazione biancoverde dovrà attraversare lo stretto in una occasione (Team Scaletta) e per un’altra si dovrà recare in Basilicata (Rionero). Cinque le trasferte in Puglia (Bari, Bitonto, Molfetta, Grottaglie e Taranto) e tre in Campania (Ariano Irpino, Napoli e Salerno). Le altre due trasferte riguarderanno i derby calabresi con la Sangiovannese ed il Cus Cosenza.

“Un girone - si legge in una nota - che si presenta alquanto complicato con diverse squadre che puntano, per organico e tradizione, alle prime piazze della classifica”.