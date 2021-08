Calcio, ancora solo undici elementi nella rosa dell'Fc Lamezia Terme a pochi giorni dal raduno

Lamezia Terme - Ad ormai tre giorni dal raduno pre-ritiro, l'Fc Lamezia Terme si ritrova con giusto undici calciatori in rosa. Di questi, ben otto sono recenti conoscenze del calcio nostrano avendo, nell'ultima stagione, vestito la maglia della Vigor Lamezia o del Sambiase. Ci riferiamo ai vari Miliziano ('02) Paviglianiti, Vitolo, Haberkon, Bernardi, Gaudio, Verso ('02) e Umbaca. Tre, quindi, i veri nuovi acquisti: il difensore Nocerino, il centravanti Trotta ('02) e l'esterno offensivo Da Dalt. "Nativo del quartiere Scampia di Napoli, classe 1992, Nocerino - è riportato nella breve nota di presentazione - è calciatore che può contare oltre 200 presenze ufficiali, con una lunga militanza in serie D senza farsi mancare anche il professionismo, con esperienze in C1 e C2".

"Franco Da Dalt, classe '87 di nazionalità argentina, può giocare come centrocampista offensivo o da esterno d'attacco, unendo eccellenti qualità tecniche a spiccate doti caratteriali". Trotta è un classico centravanti proveniente dalla Promavera del Crotone. Per poter nutrire legittime ambizioni da primato nel prossimo campionato di serie D, bisognerà dunque completare e rinforzare adeguatamente l'organico con elementi in grado di fare la differenza. All'appello mancano ancora entrambi i portieri, almeno uno dei due necessariamente under dato che in campo dovranno scendere ben quattro fuoriquota: un 2000, un 2001, un 2002 e un 2003. In difesa necessita almeno un altro centrale di pari valore a Nocerino. Idem sulle corsie basse esterne. Appena un centrocampista centrale di ruolo figura attualmente in rosa: il relativamente giovane Gaudio. Diversi, invece, i fantasisti o esterni offensivi. Si va dall'under Verso al leggermente meno giovane Umbaca, per arrivare agli esperti Bernardi e Da Dalt. Ad Haberkon e Trotta andra' ovviamente affiancato un altro centravanti in grado di fornire consolidate garanzie a livello realizzativo. Bisogna accelerare, ma soprattutto cercare di non sbagliare, nell'opera di completamento del parco atleti. Non mancano, infatti, altre squadre con chiare ambizioni da vittoria finale e gia' più avanti come acquisti di spessore ufficializzati. Vedi Acireale e Trapani, che ha rilevato il titolo del Dattilo, giusto per fare qualche nome.

Dicevamo prima dell'imminente ritiro pre-campionato. In tal senso il club del presidente Saladino comunica che "si svolgerà in una location di primissimo livello, laddove si incontrano le bellezze della nostra Italia, la purezza di un clima che favorisce la preparazione atletica e l’avanguardia di strutture sportive di altissimo rilievo. L’FC Lamezia Terme svolgerà il suo ritiro in Toscana, a Montecatini Terme, soggiornando presso il Golf Hotel Corallo e svolgendo preparazione fisica e allenamenti presso lo stadio di Borgo a Buggiano. Le tappe previste per la partenza in ritiro sono le seguenti: raduno il 17 Agosto, alle ore 17, presso lo Stadio Guido D’Ippolito per sottoporre tutto il gruppo squadra ai tamponi; mercoledì 18 agosto, ore 7:45, raduno presso stadio Gianni Renda e partenza per Montecatini Terme, con arrivo previsto in serata. Il ritiro durerà fino al 2/3 settembre. Successivamente verrà comunicato il calendario delle amichevoli".

Fer.Gae.