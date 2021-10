Calcio, domani impegni interni per Fc Lamezia, Promosport e Sambiase

Lamezia Terme - Quinta giornata di campionato in serie D e quarta nei tornei regionali di Eccellenza e Promozione. Al via, in questo week-end, anche il torneo di Prima Categoria che vede ben tre squadre lametine ai nastri di partenza. Procediamo, come sempre, in ordine di categoria per scoprire quali saranno, nell’occasione, gl’impegni che attendono le varie compagini cittadine o comunque dell’hinterland lametino. Nessun derby calabrese nelle gare in programma questa domenica per il girone I di serie D. Impegno casalingo per l’Fc Lamezia Terme che alle 15:00 dovrà vedersela con il Licata al “D’Ippolito”. Entrambe le compagini sono appaiate a quota sette avendo ciascuna racimolato due successi, un pari e una sconfitta. I siciliani hanno vinto entrambe le gare interne, mentre nei 180’ giocati in trasferta hanno raccolto solo un punto. Al contrario, Camilleri e compagni hanno sinora raccolto più fuori casa (4 punti), che al “D’Ippolito” (3 punti). Ma è ovvio che quattro giornate sono ancora troppo poche per poter valutare la propensione e le caratteristiche di una squadra rispetto ad un’altra.

Buono, dunque, l’avvio di stagione degli agrigentini i quali sono, al contempo, pure ancora in corsa in Coppa Italia. Classica squadra di categoria nella quale spiccano, a centrocampo, gli esperti Candiano e, soprattutto, l’ex Cosenza e Trapani Caccetta, elemento che prima di questa stagione aveva sempre militato in B e C. In avanti, poi, sta beneficiando dell’esplosione dell’esterno classe 2000 Calogero Minacori, al momento capocannoniere del girone, assieme a Mascari del Paternò e La Monica dell’Aversa, con tre realizzature.

Compagine da prendere con le pinze, insomma, e da affrontare con la stessa attenzione e concentrazione mostrate mercoledì a Giarre. Di gare, o meglio di tempi come il secondo contro il Castrovillari, non se ne dovranno più vedere se si vorrà realmente lottare fino alla fine per quella vittoria finale che al momento vede più di tutti accreditata la lanciata co-capolista Cavese, capace di vincere tutte le sfide sin qui giocate in campionato e coppa senza incassare lo straccio di un gol. Domani i metelliani ospiteranno il Giarre nel testa-coda del girone. I catanesi ieri hanno esonerato il tecnico Cacciola sostituendolo con Pietro Infantino, la scorsa stagione alla Cittanovese, e quindi la sfida del “Simonetta Lamberti” potrebbe rivelarsi molto meno scontata di quello che appare. L’altra capolista, il sorprendente Portici, riceverà la visita del San Luca, che insegue a tre incollature di distacco, in quello che, classifica alla mano, è il big-match di giornata. Scontri interni pure le due vice-capoliste Gelbison, contro l’Fc Messina, e, al cospetto del Castrovillari, Paternò. Della lista dei convocati, decisa, per l’occasione, da mister Erra, non fanno parte i vari Nocerino, Umbaca (entrambi alle prese con guai fisici), Rechichi, Gaudio, Ferrara, Fois, Russo e, in attesa che si completi l’iter burocratico propedeutico al suo tesseramento, Herrera. Indisponibile anche l’ultimo arrivato Sandomenico, dovendo scontare un turno di squalifica retaggio della scorsa stagione. Terna completamente friulana quella chiamata a dirigere la partita tra le due formazioni gialloblù. Arbitrerà il signor Piero Marangone di Udine, coadiuvato dagli assistenti Simone Milillo, sempre della Sezione di Udine, e Antonio Monfregola di Gradisca d’Isonzo.

Promozione

Scendiamo nel campionato regionale di Promozione, e specificatamente nel girone A dove oggi pomeriggio sono previsti due anticipi tra cui la sfida fra la Digiesse PraiaTortora e l’Atletico Maida. Sfida impegnativa per i giallorossi considerato che i cosentini hanno raccolto sette punti nei primi 270’. Maidesi che hanno finora vinto l’unica gara esterna, perdendo, invece, le due giocate al “Renda”. Soliti consistenti assenze per mister Alessandro che al “M. Tedesco” di Praia a Mare dovrà fare a meno, oltre ai soliti Martinez e Paradiso, del portiere over Michienzi e di Vescio.

Domani (15:30) la co-capolista Promosport ospiterà al “Rocco Riga” il quasi fanalino di coda Cassano Sybaris che vanta un solo punto, frutto del pari ottenuto nella gara in casa della matricola Real Fondo Gesu’. Gara alla portata dei lametini, a patto, ovviamente, di non sottovalutare l’impegno. Mister Claudio Morelli non potrà fare affidamento sugl’infortunati Lorecchio, Matteo Gagliardi e Riccelli. Ma un’assenza grave con la quale si dovranno fare i conti da qui in avanti, sarà quella del forte difensore centrale Salvatore Bruno il quale, dopo quasi due anni d’ininterrotta militanza in biancazzurro, per motivi lavorativi ha dovuto lasciare la Calabria e, di conseguenza, la Promosport. La sua mancanza si avvertirà sia come uomo che come calciatore, ma il presidente Folino non vuol sentir parlare di addio, bensì di un arrivederc. “Sasà deve tornare a casa, qui alla Promosport, ed insieme dobbiamo andare lì dove ci siamo promessi di andare. Lo aspetteremo per goderci ancora altri giorni assieme. La maglia numero 6 sarà sempre sua”. La Garibaldina sarà ospite di quel Campora protagonista di un avvio super, condividendo, attualmente, la prima piazza assieme a Promosport, Juvenilia e Rossanese.

Prima categoria

Concludiamo con la Prima Categoria, girone C, dove in questa prima giornata ad osservare il turno di riposo sarà la Vigor Lamezia Calcio allenata da Carmine Fioretti. “Sono stato chiamato i primi di settembre dalla dirigenza – ci ha dichiarato l’ex centrocampista del Sambiase - e mi è stato chiesto se volevo allenare la Vigor Lamezia. Da professionista ho accettato pur sapendo che partivamo in grande ritardo per ciò che concerne l’allestimento della rosa. Non mancavano le problematiche quindi. Però la dirigenza mi ha chiesto di fare un campionato tranquillo. Poi è chiaro che, conoscendomi e sapendo quello che è il nome della società, non ci limiteremo a fare un torneo anonimo. Viviamo alla giornata, poi sarà il campo a parlare”. Riguardo la rosa, che dovrebbe essere ufficializzata lunedì, Fioretti fa presente come “piano piano abbiamo allestito un organico composto da giocatori del posto e del circondario. Ragazzi con tanta voglia di allenarsi e che si sono adeguati al mio modo di lavorare. Sanno che bisogna fare le cose per bene e quindi dare tutti il massimo”. “Il girone lo conosco benissimo avendolo disputato alla guida di Campora, Pianopoli e Borgia. A mio avviso le squadre che si giocheranno la vittoria finale, essendo anche partite nei tempi giusti, saranno il Parghelia, il Sambiase e la Vigor 1919. Poi ci saranno le solite sorprese e spero tra queste ci sia pure la mia Vigor Lamezia. Mi auguro – conclude Carmine Fioretti – di assistere ad un campionato sereno per tutti e nel quale vinca lo sport, ch’è la cosa più importante”.

Esordio casalingo per l’Asd Sambiase 1923 (anche se nel comunicato ufficiale del C.R. Calabria compare sempre la vecchia denominazione Città di Lamezia Terme) che domani pomeriggio, sempre alle 15:30, ospiterà l’Academy Girifalco al “Gianni Renda”. Indisponibili, tra i giallorossi, soltanto Di Cello e Diop, che la prossima settimana verrà operato al menisco. “Finalmente – osserva l’allenatore Peppe Neri - dopo un anno di stop per il Covid si torna in campo e già questa è un'emozione per tutti. Poi ricominciare questa nuova avventura davanti al nostro pubblico, è una doppia emozione e non potrà che darci una carica in più". La società nelle ultime ore ha regalato un ulteriore pedina a mister Neri ed a tutti i tifosi sambiasini. “L’organico – si legge nella nota stampa diramata ai media - si arricchisce di un elemento di esperienza e sicura affidabilità, un attaccante dalle grandi doti realizzative capace di realizzare oltre 300 reti nella sua lunga carriera. Una carriera che aveva deciso di interrompere ma che, spinto dall’amore per i colori giallorossi, ha invece deciso di proseguire. Si tratta di Paolo Gallo, già con il Sambiase dal 2014 al 2016, due stagioni nelle quali ha realizzato ben 49 reti”.

Queste le prime dichiarazioni rilasciate dal centravanti classe ’85, dalle foto tuttavia sembrato in sovrappeso e quindi con qualche kg da smaltire per tornare al peso-forma ottimale. “Ormai pensavo di aver chiuso con il calcio giocato e stavo cominciando a pensare di fare altro, magari ad allenare. Poi, però, è arrivata la chiamata del Sambiase che mi ha subito allettato. Non avrei accettato altre proposte, ma ad una piazza prestigiosa come quella di Sambiase non si può dire di no. Questa non è una realtà di Prima Categoria, il Sambiase qui non ci può stare. È anche una sorta di rivalsa per me e per la piazza. Io qui sono stato molto bene e spero di contribuire a riportare il Sambiase dove merita”.

“Paolo Gallo – ha rimarcato il direttore sportivo Gianmarco Lucchino - si può definire un attaccante con la A maiuscola, oltre che un grande uomo. Ovunque sia stato ha sempre dato un fondamentale contributo per quelli che erano gli obbiettivi della squadra, parliamo di un giocatore che ha segnato davvero tanti gol, in particolar modo nei campionati di Eccellenza. Quando con mister Neri lo si è contattato, abbiamo subito spinto per portarlo con noi dato che conosce molto bene l’ambiente giallorossso e poi perchè avevamo bisogno di uomini come lui e come Diop per scrivere una nuova pagina di storia di questo club. Paolo in Calabria ha vinto svariate volte campionati, coppe dilettanti e la classifica marcatori. In una delle sue stagioni in giallorosso, nel campionato di Eccellenza, Paolo ha siglato ben 27 reti ed i nostri tifosi non ho dubbi che le ricorderanno tutte! Lo ringrazio Paolo di aver accettato di essere parte fondamentale di questo progetto e la società tutta per avermi permesso di allestire un organico di spessore che possa tentare immediatamente, con molta umiltà, il salto di categoria”.

La Vigor 1919 sarà invece ospite della Nuova Valle al “G. Cantaffa” di Vallefiorita. Unico assente, tra i biancoverdi, l’esperto Leta, squalificato. “Mi ritengo molto soddisfatto dell’organico – ci ha detto l’allenatore Leonardo Viterbo - sia a livello umano che tecnico. Stiamo cercando un’altra pedina che potrebbe fare al caso nostro e che mi auguro possa arrivare a breve. Quanto agli obiettivi stagionali, inutile nasconderci, sono quelli di vincere il campionato e provare ad arrivare quanto più lontano possibile in Coppa Calabria. Le favorite? Assieme a noi il Parghelia, il San Calogero ed il Sambiase. Queste secondo me se la giocheranno fino alla fine. La differenza la faranno i dettagli e, forse, anche chi avrà la rosa più ampia essendo previste poche soste. Sarà un torneo avvincente, nel quale mi auguro potremo essere protagonisti. La voglia da parte nostra c’è tutta”.

Ferdinando Gaetano