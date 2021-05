Calcio, Eccellenza: impegni interni per Vigor e Sambiase contro Reggiomediterranea e Palmese

Lamezia Terme - Penultima giornata di regular season nel mini torneo di Eccellenza calabrese. Entrambe alle prese con impegni casalinghi le compagini lametine, con la speranza, classifica alla mano parecchio fondata, che non saranno gli ultimi della stagione.

Reduce dall’affermazione di Palmi, la Vigor Lamezia ospita una Reggiomediterranea che al D’Ippolito finora ha sempre fatto bottino pieno. Il 30 aprile del 2017 ai reggini bastò una punizione non irresistibile di Zappia per battere l’allora undici allenato da Antonio Gatto e compiere un importante passo verso la salvezza. Affermazione ad ogni modo agevolata dalle differenti motivazioni con le quali quel giorno scesero in campo le due squadre. I biancoverdi infatti, terzi in classifica, non avevano più niente da chiedere al torneo per via dell’eccessivo distacco dalla seconda piazza che li aveva già matematicamente estromessi dai play-off. Particolare curioso, della rosa di quella Vigor faceva parte l’esperto portiere Pietro Marino che ora invece milita nelle fila amaranto e tornerà quindi al D’Ippolito nelle vesti di ex. Cosa comunque già accaduta la scorsa stagione allorquando, in una delle ultime giornate disputate prima della sospensione definitiva del campionato, i reggini s’imposero nell’ultimo quarto d’ora di gara grazie ai gol di Criniti e Lancia. Una sconfitta amara dato che si affrontavano le due più immediate inseguitrici della capolista San Luca. Un’ottima gara, quel sabato di quindici mesi fa, la giocò anche uno dei due centrali difensivi della Reggiomediterranea, quel Danilo Cucinotti che oggi invece vestirà la maglia vigorina. Bisogna dunque spezzare questa mini tradizione infausta contro i reggini, ma solo al D’Ippolito considerato che in quel di Croce Valanidi, sede delle gare interne dell’undici da due stagioni allenato da mister Misiti, si sono invece registrati un pari ed un successo lametino.

Ma torniamo all’attuale torneo nel quale biancoverdi e amaranto hanno sin qui avuto un rendimento quasi diametralmente opposto. La Reggiomediterranea è partita a spron battuto vincendo le prime due gare e isolandosi in vetta a punteggio pieno, dopo i primi 180’, salvo poi raccogliere appena un punto nelle successive tre giornate. In netto crescendo, invece, il cammino di Foderaro e compagni i quali, dopo la sconfitta immeritata di Sersale all’esordio, hanno incamerato tre vittorie, tutte per 2-0, e un pari. Tre, di conseguenza, le lunghezze di vantaggio in classifica, dove al momento il podio è tutto occupato dalle squadre della provincia di Catanzaro, a favore dei biancoverdi. Una nuova vittoria potrebbe consentire loro di conquistare la vetta qualora il Sersale non dovesse fare altrettanto contro il Locri del neo trainer Renato Mancini. L’allenatore di Nocera Terinese, con trascorsi da calciatore nella Vigor e da allenatore nel Sambiase, in settimana è subentrato all’esonerato Caridi.

La Vigor al momento vanta la miglior differenza reti (+5) del mini girone. Biancoverdi anche miglior difesa, assieme a quella del Sersale, con due soli gol subiti. Segue proprio la Reggiomed con quattro reti al passivo. Sambiase, che sin qui ha segnato più di tutti (nove gol fatti), e Sersale le uniche ancora imbattute. I giallorossi lametini sono al contempo la squadra che ha sin qui pareggiato di più (tre). Mister Vargas, tenendo fede al famoso detto squadra che vince non si tocca, dovrebbe riproporre lo stesso undici iniziale delle ultime due uscite. Ballottaggio, nel ruolo di punta centrale, tra Zuppardo ed il rientrante, dopo aver scontato il doppio turno di stop disciplinare, Haberkon. A dirigere la sfida del “D’Ippolito” (15:30), visibile gratuitamente in diretta sulla pagina facebook del sodalizio vigorino, è stato designato uno scambio: Francesco D’Andria di Nocera Inferiore, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Nicoletti di Catanzaro e Mirko Cardia di Locri.

Secondo impegno casalingo consecutivo per il Sambiase Lamezia 1923. Al “Gianni Renda” oggi pomeriggio (15:30) sarà di scena la Palmese. Partita che vedrà affrontarsi terza e settima in classifica. Forti anche dei cinque punti in più sin qui racimolati, i lametini partono sicuramente favoriti, ma dovranno sfoderare una prova più convincente rispetto a quella che, per poco, domenica scorsa non gli è costata la mancata vittoria contro il fanalino di coda Soriano. Peraltro la Palmese nell’ultimo turno ha dato filo da torcere, nonostante la sconfitta, alla Vigor e può vantare in organico elementi di spessore quali i vari Gambi, Libri, De Luca, Mazzei, Condemi, Gatto. Avversario da prendere con le molle, insomma, tanto più che mister Fanello nell’occasione dovrà fare a meno di capitan Bernardi, squalificato per due giornate dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa contro il Soriano. Assenza indubbiamente di non poco conto rappresentando uno dei punti di forza, per esperienza, tecnica e combattività, della rosa. Non a caso è stato lui a sbloccare le due ultime gare a favore dei giallorossi. Questi ultimi hanno frapposto tre pareggi tra la vittoria della prima giornata, ai danni dello Scalea, e, per l’appunto, quella al fotofinish di sette giorni fa.

I neroverdi allenati da Germano hanno invece iniziato con le sconfitte di misure al cospetto di Locri e Reggiomediterranea, per poi pareggiare con lo Scalea, vincere a Soriano e soccombere, senza demeritare, con la Vigor. A 180’ dal termine della stagione regolare, i tirrenici reggini hanno ancora qualche chance di poter puntare a quel quarto posto che gli consentirebbe di giocare in casa, e con due risultati a disposizione, il quarto di finale play-off. Terzo, a -2 dalla vetta, il Sambiase, invece, può ancora mirare anche al primo posto, ma servirà raccogliere l’intera posta sia oggi che, domenica prossima, in casa della Reggiomed. Anche Sambiase – Palmese sarà visibile gratuitamente in diretta sulla pagina facebook del sodalizio sambiasino. Dirigerà il signor Enrico Pasqua di Vibo Valentia. Gli assistenti saranno Domenico Zappino, sempre di Vibo, e Angelo Mazza di Reggio Calabria. Completano il quadro di giornata la già menzionata gara del “Ferrarizzi” tra la capolista Sersale e il Locri, nonché quella tra Soriano e Scalea.

Ferdinando Gaetano