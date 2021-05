Calcio, Eccellenza: oggi in programma Vigor Lamezia-Locri e Sersale-Sambiase

Lamezia Terme - La quarta giornata, nel mini torneo di Eccellenza calabrese, vedrà oggi pomeriggio (15:30) le due formazioni lametine alle prese con gare tutt’altro che abbordabili. Iniziamo dal Sambiase Lamezia 1923 che sarà ospite del Sersale degli ex Leta, Russo e Giuseppe Saladino. Match che vedrà di fronte una delle due battistrada, l’undici presilano, e una delle due più immediate inseguitrici. Se nelle precedenti tre giornate i sersalesi hanno fatto della solidità difensiva, leggi un solo gol subito, il proprio punto di forza, la prolificità, miglior attacco con sei gol all’attivo (al pari della Reggiomediterranea), è invece stato il miglior pregio di Bernardi e compagni i quali, qualora domenica scorsa non avessero fallito in pieno recupero il rigore della possibile vittoria nella stracittadina, a quest’ora sarebbero anche loro primi e in perfetta media inglese.

A proposito del derby lametino giocatosi sette giorni fa al “Gianni Renda”, in settimana il sodalizio sambiasino si è visto infliggere un’ammenda di 300,00 euro “per eccessiva presenza di pubblico sugli spalti in violazione del protocollo Covid-19”. In realtà il termine “eccessiva presenza”, pubblicato nella nota del Giudice Sportivo volta a motivare proprio l’ammenda irrogata, appare poco opportuno considerato che, come noto, le gare di tutti i campionati calcistici in corso, vale a dire dalla serie A all’Eccellenza, devono essere disputate obbligatoriamente a porte chiuse in ottemperanza al già citato protocollo atto a prevenire la diffusione del Covid-19. Tornando all’odierna sfida, tutta in salsa giallorossa , del “Ferrarizzi”, che dovrebbe essere trasmessa in diretta , gratuitamente, sulla pagina facebook dell’Asd Sersale Calcio 1975, mister Danilo Fanello recupera il terzino De Fazio. Non figura, di contro, nell’elenco dei convocati il jolly difensivo Mascaro. Arbitrerà il signor Carmelo Ramundo di Paola, coadiuvato dagli assistenti Gianluca Vommaro di Paola e Giovanni Nicoletti di Catanzaro.

Avrebbe dovuto giocarsi lo scorso 1 novembre, in occasione di quella che sarebbe stata una delle otto partite valide per la settima giornata del campionato di Eccellenza calabrese 2020-21, invece Vigor Lamezia e Locri si affronteranno oggi, sei mesi dopo, per il quarto turno della nuova mini Eccellenza. Se nel frattempo gli obiettivi non sono cambiati per le due società, quella che è parecchio mutata, soprattutto in casa biancoverde, è la composizione della rosa. Questa Vigor è indubbiamente più quadrata e consona alla categoria rispetto a quella in estate messa su dal duo Morgia – Giannarelli. Qualcosa è cambiata pure tra gli amaranto che, davanti, all’ex biancoverde Mimmo Zampaglione hanno ora affiancato il temibile ex bomber della Stilese Juan Cruz Martinez, fratello di quel Nicolas Martinez invece approdato da qualche settimana alla corte di mister Vargas e fattosi a sua volta apprezzare nelle due mezzorette finali giocate contro Soriano e Sambiase. In classifica, al momento un solo punto separa, a favore dei locresi, biancoverdi e amaranto. Identica la differenza reti (+1). La Vigor ha però segnato, ma al contempo subìto, un gol in meno. Due assenze pesanti per il tecnico dei lametini che, oltre al centravanti argentino Haberkon, fermato per due giornate dopo il rosso diretto rimediato nel derby, dovrà fare a meno pure del 2001 Mennella, il cui infortunio alla caviglia accusato domenica scorsa è risultato più serio del previsto. A parziale compenso, torna disponibile Malerba, assente nell’ultima gara per un problema fisico. In panchina non ci sarà Tony Lio, secondo di Vargas, a sua volta squalificato per due turni “per avere, a seguito del provvedimento di espulsione per comportamento irriguardoso nei confronti della terna arbitrale durante la gara, rivolto proteste e insulti nei confronti della stessa e di alcuni componenti della squadra avversaria”.

L’ex difensore della Reggina in serie A avrà diverse opzioni per ridisegnare la formazione a seguito del forfait di Mennella. Resta insomma da individuare il terzo under da schierare nell’undici iniziale, dando per scontati Gentile tra i pali e Miliziano esterno basso a destra. In pole per sostituire il 2001 napoletano ci sono Giaimo e Ferrara. Qualora dovesse essere scelto l’ex Cittanovese, potrebbe essere impiegato da terzino sinistro o, più probabilmente, come mezzala. Se gli sarà preferito Ferrara, invece, come mezzala, l’altro esterno basso verrebbe ad essere uno tra Vitolo e Malerba. Ci sarebbe pure l’ipotesi di utilizzare uno tra Zanghi e Barrow quale esterno di attacco, ma la riteniamo alquanto improbabile dal primo minuto. Così come riteniamo poco realistica la soluzione di partire con la difesa a tre e contestuale schieramento dei due restanti fuoriquota nel ruolo di esterni di centrocampo. Al posto di Haberkon, al centro dell’attacco, appare invece scontato l’impiego del suo sostituto naturale Zuppardo, dal quale in queste due giornate ci si aspetta che dimostri di non essere da meno, nonostante le ormai trentasei primavere sulle spalle, rispetto al centravanti argentino. Tra i locresi non potrà essere della contesa l’esperto difensore centrale Davide Aquino; anche per lui in settimana è arrivato un doppio turno di stop disciplinare. La sfida del D’Ippolito sarà trasmessa in diretta, gratuitamente, sulla pagina facebook del club di via Marconi. Dirigerà il signor Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria. I due assistenti saranno Michele Varamo di Taurianova e Raffaele Trapasso di Vibo Valentia.

Ferdinando Gaetano