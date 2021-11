Calcio, Fc Lamezia a Portici. Derby Promosport - Atletico Maida al 'Riga' e impegni interni per Sambiase e Vigor 1919

Lamezia Terme - Decima giornata di campionato in serie D, ottava nei tornei regionali di Eccellenza e Promozione, quinta in Prima Categoria e seconda nella penultima serie dilettantistica regionale. Procediamo, come sempre, in ordine di categoria per scoprire quali saranno, nell’occasione, gli impegni che attendono le varie compagini cittadine o comunque dell’hinterland lametino.

Serie D

Nessun derby calabrese nel girone più meridionale della serie D. Classifica alla mano, il big-match di giornata è rappresentato dalla sfida tra la capolista Gelbison ed il sorprendente Real Agro Aversa, ovvero l’attuale quarta forza sebbene in condominio con l’Acireale che deve però ancora recuperare la partita in casa del Trapani. Ad avere una gara in meno sono pure Biancavilla e Paternò, che recupereranno mercoledì prossimo partendo dallo 0-1 vigente al momento della sospensione, lo scorso 24 ottobre, a causa del forte vento. Qualora i rossazzurri dell’ex vigorino Giovanni Foderaro dovessero mantenere il vantaggio e quindi tornare a casa con l’intera posta, balzerebbero, sempre qualora dovessero essere confermate le attuali distanze nella parte alta della graduatoria generale, al secondo posto scavalcando di una lunghezza l’Fc Lamezia Terme, domani pomeriggio di scena al “San Ciro” di Portici. Tra le mura amiche i partenopei hanno vinto due gare, pareggiato con il San Luca e perso al cospetto del Fc Messina. Dopo un avvio sfolgorante, leggi quattro successi consecutivi, hanno tuttavia frenato bruscamente, tanto da racimolare appena due punti nelle successive, nonché ultime, cinque giornate. Il vero Portici probabilmente è una via di mezzo tra i due rendimenti poc’anzi menzionati. Ma questo poco dovrà importare ai gialloblù di Tony Lio, imbattuti lontano dal “D’Ippolito”, i quali dovranno scendere in campo concentrati e determinati a dar seguito alle vittorie inflitte a San Luca ed Fc Messina, per non vedere lievitare ulteriormente l’attuale gap di quattro lunghezze dalla vetta. Quella del “San Ciro” sarà la prima di due trasferte consecutive per i lametini che, domenica 14 novembre, saranno poi impegnati in quel di Paternò.

La diretta streaming della sfida tra Portici e Lamezia Terme sarà visibile, al prezzo di 5,49€, sulla pagina facebook del club campano. Per chi, invece, vorrà assistervi di persona (in tal senso si è organizzato un pulman di tifosi), il biglietto d’ingresso potrà essere acquistato esclusivamente presso il botteghino dello stadio “San Ciro” al prezzo di 10 euro.

In settimana, intanto, il sodalizio del patron Saladini ha effettuato nuove operazioni di mercato. Alla corte di Tony Lio è arrivato, com’era auspicabile e non più rinviabile ulteriormente, un nuovo portiere, sempre under. Si tratta del cagliaritano Alessandro Lai (classe 2000) che nell’ultima stagione ha vinto proprio il girone I di serie D con l’Acr Messina. Venti le presenze collezionate da Lai a difesa dei pali peloritani, “confermando – si legge nella nota diramata dall’ufficio stampa gialloblù - tutte le qualità per le quali già si era distinto nelle stagioni precedenti. Il giovane estremo difensore vanta, infatti, già oltre sessanta presenze in D, categoria nella quale ha militato con le maglie di Ponsacco (Toscana), Tortolì e Latte Dolce Sassari (Sardegna). A completare il quadro si aggiunge, a inizio della sua carriera, l’esperienza in Eccellenza con l’Orrolese”.

“Sono orgoglioso di poter far parte dell’ambizioso progetto del Lamezia Terme – le prime parole dell’ultimo arrivato in casa lametina -. Non vedo l’ora di contribuire al raggiungimento del traguardo cui ambisce la società. Conosco bene le insidie che vi sono nel Girone I di Serie D, ma la squadra è molto forte e tutti uniti supereremo ogni ostacolo!”.

Avendo già tre portieri in rosa, l’ingaggio di Lai, che in Calabria ha dunque ritrovato come compagno di squadra Bollino, ha ovviamente comportato la concomitante rescissione di quello che sin qui ha maggiormente giocato e lasciato a desiderare, ovvero il pari età D’Andrea. Oltre all’ex Primavera del Napoli, nell’ultimo giorno di mercato, cioe’ ieri venerdì 5 novembre, il club ha ufficializzato altre operazioni in uscita. Il centrocampista centrale Andrea Gaudio, mai sceso in campo in queste prime nove giornate anche per via di un infortunio, è stato ceduto all’AGS Soriano, in Eccellenza. L’altro centrocampista, ma in tal caso fuoriquota, Roberto Ferrara, rientrato dopo un periodo di prova al Messina, è invece andato al Foligno. Si sono inoltre consensualmente separate le strade tra il club della piana e Roberto Vitolo. Quest’ultimo in verità poteva ancora tornare utile, vuoi per caratura tecnica ed agonistica, vuoi, soprattutto, per duttilità, potendo essere impiegato da esterno basso, alto e, all’occorrenza, pure da centrale difensivo o centrocampista centrale. Anche perché adesso la rosa è scesa a 25-26 elementi e come centrocampisti di ruolo sono rimasti soltanto Maimone, Corapi, Bezzon e Salandria.

Tra i convocati per la sfida in terra partenopea, non è ovviamente rientrato il capitano Camilleri, fermato per un turno dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa, il cui posto al centro della difesa, com’e’ già avvenuto contro il Messina negli ultimi 10’, sarà preso da Miceli. Non c’è neanche l’attaccante under Trotta, andato anche stavolta a dar man forte alla Juniores di mister Pullia.

In una speciale classifica il Lamezia Terme è saldamente in prima posizione. Andando a calcolare il valore economico di mercato di tutte le rose del girone I del massimo torneo dilettantistico nazionale 2021-22, in testa, difatti, troviamo proprio il sodalizio del presidente Saladini con 2.320.000 euro, seconda la Cavese con 1.830.000, quindi il Trapani con 1.400.000, e via dicendo.

Promozione

Scendiamo nel campionato regionale di Promozione, e specificatamente nel girone A, dove domani pomeriggio (14:30) il “Rocco Riga” sarà la location del derby dell’hinterland lametino tra la capolista Promosport e l’Atletico Maida. Entrambe le compagini sono reduci da una vittoria. Domenica scorsa, infatti, la Promosport ha travolto l’Amantea per 5-1, mentre i maidesi hanno battuto con il più classico dei risultati l’ambizioso Villaggio Europa Rende. Mister Claudio Morelli dovrà fare nuovamente a meno di Riccelli e dei fratelli Matteo e Gabriele Gagliardi, tutti ancora infortunati. A presentare la sfida con l’Atletico Maida è stato, in casa biancazzurra, il giovane, ma promettente, centrocampista Andrea Mercurio. “Gara fondamentale per dare un’identità al nostro percorso che fino ad ora ci ha visti in vetta alla classifica. Loro – ha dichiarato all’ufficio stampa della Promosport - arrivano da una grande vittoria, in fiducia, per cui cercheranno di aggiudicarsi questi altri tre punti. Fin da martedì il mister e il prof. ci ha fatto capire l’importanza della gara per spingerci a prepararla al meglio sia a livello fisico che mentale. Spero che riusciremo a divertirci e, contestualmente, far divertire il pubblico, come è successo domenica scorsa contro l’Amantea”.

Il tecnico dei giallorossi, Pino Alessandro, dovrà fare ancora una volta a meno di Martinez, Comito e Dascoli, con gli ultimi due che, ad ogni modo, hanno ripreso ad allenarsi da qualche giorno. Non ci sarà neanche lo squalificato Grande in difesa. Per Paradiso, come già detto nelle scorse settimane, la stagione si è purtroppo già conclusa visto il grave infortunio ai legamenti del ginocchio.

La Garibaldina ospiterà il fanalino di coda Cutro al “Leo”. Cutresi tuttavia reduci dalla prima vittoria stagionale, proprio ai danni di quel San Fili ora agganciato sul gradino più basso della classifica. I soveritani sono in serie positiva da due turni.

Prima Categoria

Passiamo alla Prima Categoria, girone C, dove oggi pomeriggio si sono giocati due anticipi. In entrambi hanno vinto le squadre viaggianti. Il Parghelia ha battuto il Real Pizzo con un gol dell’ex Promosport Tamburro, mentre il Città di Guardavalle dopo aver battuto, lo scorso 24 ottobre, il Sambiase si è ripetuto ai danni di un’altra lametina, la Vigor Lamezia Calcio 1919. I soveratesi hanno espugnato il “D’Ippolito” grazie alle reti di Chiera e Alessio Guido, vano il momentaneo pari biancoverde di Russo. Parghelia e Guardavalle balzano così, almeno momentaneamente, in testa con 10 punti. Prima sconfitta stagionale e primi gol incassati per l’undici allenato da Carmine Fioretti che nell’occasione ha dovuto fare a meno degl’infortunati Cossu, Cuomo e Di Cello. In queste ultime settimane nessun movimento di mercato, sia in entrata che in uscita, è stato effettuato dal sodalizio lametino.

In campo regolarmente domani pomeriggio (14:30) le altre due compagini lametine. L’Asd Sambiase 1923 se la vedrà al “Gianni Renda” contro il San Calogero Calimera. Entrambe sono appaiate a quota 7, nella parte alta della graduatoria. Giallorossi chiamati a inanellare la terza vittoria casalinga consecutiva, ma bisognerà sfornare un’ottima prestazione considerato che i vibonesi costituiscono oramai da anni una realtà consolidata di alta classifica della Prima Categoria.

Rispetto alla gara di una settimana fa a Parghelia, si è abbastanza svuotata l’infermeria in casa sambiasina. Tornano pienamente disponibili Gigliotti, Cincotta, Perri, Varrà e il bomber Zurlo. Il diesse Lucchino è poi riuscito a chiudere in extremis, vincendo la concorrenza di altre squadre, con l’esperto difensore centrale Roberto Antonelli, ex Vigor, che aveva iniziato la stagione in Promozione con la Gioiese. “Elemento di grande esperienza – commenta mister Neri - per questa categoria, utile ad arricchire l'ottimo reparto difensivo a mia disposizione. Domani non sarà della partita dovendo scontare un turno di squalifica”. Proprio riguardo l’incontro con il San Calogero, il trainer giallorosso, che domani seguirà i suoi dalla tribuna dovendo scontare una giornata di squalifica, afferma come “arriva una squadra attrezzata, sicuramente una delle migliori del girone. Dovremo affrontarla davanti ai nostri tifosi con determinazione essendo importante riuscire a mantenerci nelle zone alte della classifica, augurandoci al contempo un pronto recupero di altre pedine fondamentali della rosa quali Diop, che ha ripreso ad allenarsi a parte dopo l'intervento al ginocchio, Marrello, alle prese con una fastidiosa pubalgia, e Di Cello, aggregatosi al gruppo durante la settimana. Un organico importante, il nostro, quando saranno finalmente tutti a disposizione. Sarà un campionato lungo e difficile o dobbiamo rientrare tra i protagonisti”.

Impegno casalingo pure per la Vigor 1919 che, al D’Ippolito, riceverà la visita dell’Academy Girifalco. Impegno alla portata sebbene i girifalcesi, i quali non hanno ancora riposato al contrario dei lametini, vantino al momento due punti in più. Tra i padroni di casa mancherà solo l’infortunato Caruso. In settimana, nel frattempo, è stato ingaggiato Francesco Colosimo, portiere classe 1983 proveniente dall’Ags Soriano. “Il mercato – dice mister Leonardo Viterbo - ci ha portato tre giocatori (Colosimo, Bubba e Rondinelli) in altrettanti ruoli diversi per completare la rosa e coprire alcune lacune. Domenica mi aspetto una squadra che scenda in campo con la voglia giusta per portare a casa la vittoria. Ultimamente abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo: abbiamo disputato ottime prestazioni ma siamo stati poco cinici nel non chiudere le gare”.

Proprio in riferimento all’ultima gara, pareggiata 2-2, la società vigorina si è vista comminare un’ammenda di € 200,00 “per avere scagliato propri sostenitori, in occasione della rete della società Prasar, una bottiglia di vetro sul terreno di gioco, nonchè per avere fatto esplodere petardi e fumogeni in tribuna”.

Seconda Categoria

Nel raggruppamento B l’Audace Decollatura, che sabato scorso ha pareggiato 1-1 (a segno Gentile) in casa dei cosentini del Komunicando Ikst, domani ospita l’Agid Dipignano al Comunale di via Sorbello. Nel girone D questi i risultati della prima giornata: Fulgor Zungri – Real Gerocarne 1-2, P.S.G. Calabria – Pernocari Calcio 2-1 (reti lametine di Fabio Torcasio e Marco Talarico), Piscopio – Pianopoli 1-1 (Filippa per i pianopoletani), San Costantino Calabro – Sant’Onofrio Calcio 1-1, San Nicola da Crissa – Mileto 6-1. Ha riposato: Biancoverdi Raffaele. Queste, invece, le gare in programma questo fine settimana: Pernocari Calcio – Fulgor Zungri 1-5 (giocata oggi), Pianopoli – San Nicola da Crissa 0-1 (giocata oggi), Mileto – San Costantino Calabro, Real Gerocarne – Biancoverdi Raffaele Spa, Sant’Onofrio Calcio – P.S.G. Calabria. Riposa: Piscopio

Terza Categoria

In settimana il Comitato Regionale Calabria della Lnd ha ufficializzato organico e gironi del campionato provinciale di Terza Categoria, che prenderà il via domenica 14 novembre. Tutte le squadre del lametino sono state inserite nel raggruppamento C, così composto: Città di Caraffa di Catanzaro, Cleto, Comprensorio Corace, Conflenti, Cropani, Curinga, Excalibur Comprensorio Fronti, F.C. San Mango, Kennedy J.F. Aquile, Life Simeri Crichi, Mac 3, Serrastretta, Skilletion, Us Petronà. Come al solito, a fronte di nuove squadre o di club che ritornano dopo qualche anno di vuoto agonistico (vedi San Mango e Curinga), c’è da registrare la mancata iscrizione di altre società del lametino quali Athletic Club Gizzeria, U.s.d. Maida, Martirano Lombardo e Vena.

Ferdinando Gaetano