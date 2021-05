Calcio, il Sambiase batte di misura la Palmese e vola in vetta

Lamezia Terme - Un Sambiase rimaneggiato conquista tre punti sofferti contro la Palmese e vola in vetta alla classifica. Decisivo, al “Gianni Renda”, un goal di Mandarano al 34’ del secondo tempo, arrivato a pochi minuti dal termine di una gara complicata che ha visto la Palmese concedere poco o nulla ai padroni di casa e sfiorare il colpaccio in ripartenza. A salvare i giallorossi al 15’ della ripresa ci ha pensato Lamberti con un gran riflesso su Gatto. Da segnalare anche un rigore Fallito da Fioretti due minuti prima della rete di Mandarano

Sambiase – Palmese 1-0

Marcatori: 34'st Mandarano

Sambiase: Lamberti 7, Chiodo 6.5, Riga 6 (38'st De Fazio sv), Gaudio 6 (31'Colosimo 5.5 47'st Mascaro sv), De Nisi 6 (38'st Talarico sv), Miceli 6.5, Trentinella 5.5 (19'st Mandarano 7), Vitale 6, Fioretti 5, Umbaca 6, Verso 7

A disp. Iozzi, Marrella, Giampà, Mirabelli

All. Fanello 6.5

Palmese: Zoccali 6, Tall 5.5, Gambi 6 (45'st Fiorino sv), Guerrisi 6 (38'st Borges sv), De Luca 6, Nucera 6, Condemi 5.5 (12'st Theodoro 6), Libri 6, Gatto 5.5, Sapone 6, Mazzei 6

A disp. Caputo, Gueye, Petitto, Neri

All. Germano 5.5

Arbitro: Pasqua di Vibo Valentia

Assistenti: Zappino di Vibo Valentia e Mazza di Reggio Calabria

Note: Angoli 7-5; Ammoniti: Condemi (P), Mandarano (S)

Spettatori: gara a porte chiuse

Rec. 3' e 5'

Cronaca

Primo Tempo

13' Umbaca libera il sinistro dalla trequarti, la palla è facile preda di Zoccali

15' Ospiti pericolosi con un insidioso tiro-cross di Mazzei deviato in tuffo da Lamberti, la difesa giallorossa riesce ad allontanare la minaccia

20' Punizione da sinistra di Gaudio deviata in tuffo da Guerrisi che rischia di sorprendere Zoccali, il portiere blocca a terra

Secondo Tempo

16' Palmese vicinissma al vantaggio. Trentinella perde malamente palla sul pressing di un avversario, la sfera arriva a Gatto che davanti a Lamberti si lascia ipnotizzare dal portiere giallorosso, autore di un autentico miracolo

28' Colpo di testa di Miceli sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla alta di poco

30' Clamorosa traversa della Palmese con un inisidoso cross di Theodoro battezzato fuori da Lamberti che si stampa sulla traversa.

32' Rigore per il Sambiase. Spunto di Verso sulla sinistra messo giù in area da Gambi. Per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Fioretti calcia male consentendo la parata a Zoccali

34' Sambiase in vantaggio. Verso semina ancora il panico sulla sinistra e crossa per Mandarano che batte in tuffo di testa Zoccali

44' Sapone tenta di sorprendere Lamberti sul primo palo, il portiere è attento

46' Colosimo spreca il colpo del ko calciando debolmente da posizione favorevole, Zoccali blocca a terra

Francesco Sacco