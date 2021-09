Calcio: impegni interni per Fc Lamezia Terme, Atletico Maida e Garibaldina

Lamezia Terme - Prima giornata di campionato in serie D e nei tornei regionali di Eccellenza e Promozione. Ma in campo oggi scenderanno anche le squadre di Prima Categoria ammesse a partecipare all’edizione 20021-22 di Coppa Calabria. Procediamo, come sempre, in ordine di categoria per scoprire quali saranno, nell’occasione, gl’impegni che attendono le varie compagini cittadine o comunque dell’hinterland lametino.

Riscatto immediato cercasi, dopo l’inattesa e prematura eliminazione dalla Coppa Italia, per l’Fc Lamezia Terme che, alle 15:00, ospita il Troina al “D’Ippolito” nella gara valevole per la prima giornata del girone I di serie D. I siciliani rappresentano una vecchia conoscenza del calcio lametino visto che eliminarono la Vigor Lamezia, battendola sia all’andata che al ritorno, nel primo turno della fase nazionale della Coppa Italia 2016-17 riservata alle compagini di Eccellenza. Allenatore del Troina allora era quel Peppe Pagana che quest’estate era tornato proprio alla guida dei rossoblù salvo poi, lo scorso 10 settembre, rescindere in maniera consensuale il contratto che lo legava alla conduzione tecnica della squadra ennese. A prendere il suo posto, il cinquantottenne Angelo Galfano, ex tecnico della Vibonese, che quindi oggi siederà in panchina a Lamezia dopo averlo già fatto domenica scorsa a San Cataldo in occasione del match di coppa vinto 3-1 dai locali. Di fronte, dunque, sul manto erboso di via Marconi ci saranno due squadre oramai concentrate solo sul campionato dove tuttavia lotteranno per obiettivi opposti. I gialloblù mirano senza giri di parole al salto di categoria, anche se dovranno vedersela con avversarie dirette più che temibili quali Giarre, Acireale, Trapani, Gelbison e, soprattutto, Cavese. Quest’ultima a nostro avviso è, organico alla mano, la favorita numero uno del girone potendo contare su difensori quali Altobello e Fissore, centrocampisti come Romizi (lunghi trascorsi tra i professionisti con Reggiana, Bari, Vicenza, Albinoleffe, Picerno e Bisceglie) e, in particolar modo, un parco attaccanti stellare qual è indubbiamente quello costituito dai vari Allegretti, Bacio Terracino, Carbonaro, Augusto Diaz (cinquantaquattro presenze nelle ultime due stagioni, sempre in D, condite da ventuno realizzature) e dal 2001, ex Picerno, Konè.

Nelle ultime ore il club del patron Saladini ha comunque “risposto” provvedendo a potenziare il proprio reparto avanzato con l’attaccante cileno Ignacio José Herrera detto “Nacho”. “Classe 1987, - si legge nella nota diramata dall’ufficio stampa lametino - Herrera è il classico “puntero” sudamericano, capace di esprimersi bene sia sulle corsie laterali del fronte offensivo, che di destreggiarsi con grazia e maestria in area di rigore alla ricerca dello spazio necessario per mettere la palla in rete. Lunedì saranno svolte le visite mediche e verranno effettuate le procedure, come da norma, per il tesseramento. Calciatore dall’elevata caratura tecnica, Herrera ha vissuto da giramondo la propria carriera professionistica, giocando nelle massime serie dei campionati cileno (Huachipato FC, CD Palestino, Deportes Cobreloa ecc.), kazako (Irtysh Pavlodar), azero (nella stagione 2017-18, Herrera è capocannoniere della sua squadra, il Neftçi Baku, che arrivò terza in campionato) ed ecuadoriano (Mushuc Runa SC, Sociedad Deportiva Aucas), con esperienze anche in Corea del Sud (Seoul E-Land) e, da giovanissimo, in Spagna nelle fila del Real Betis. Per rispondere nel migliore dei modi alle ambizioni della società e alle aspettative della piazza lametina, Ignacio è chiamato a mettere in campo le sue doti da goleador e la tipica “garra” sudamericana, fatta di rabbia, impegno, determinazione, sacrificio e grande intensità”.

Decisamente meno ambizioso l’obiettivo stagionale del Troina che parte, peraltro, con una penalizzazione di 6 punti rispetto agl’iniziali 10 che gli erano stati inflitti in primo grado. Organico ancora in fase di assestamento per gli ennesi che in settimana hanno provveduto a tesserare due nuovi elementi: il ventiduenne trequartista Boufous ed il terzino sinistro, classe 2001, Gnicewich, ex Fc Messina. Terna interamente napoletana, quella che dirigerà il match del D’Ippolito. Fischierà il signor Giuseppe Romaniello di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Ciannarella e Marchese. Mister Erra dovrà fare ancora a meno degli acciaccati Gaudio e Corapi, mentre entrano nella lista dei convocati il difensore Sirignano e il centrocampista Laaribi. I prezzi dei singoli tagliandi d’ingresso allo stadio oscilleranno, a seconda dei settori, dai 12 ai 7 euro.

Promozione ed Eccellenza

Scendiamo nei campionati regionali, partendo dalla Promozione che vede ai nastri di partenze tre formazioni del lametino: Promosport, Atletico Maida e Garibaldina. Inizierà dal “Dante De Lio” di San Fili l’ennesimo, consecutivo, torneo di Promozione della Promosport. Gara da vincere in modo da cominciare con il piede giusto un’annata che la società lametina si augura possa portare allo storico salto in Eccellenza. A guidare i sanfilesi quest’anno è tornato, a distanza di qualche anno, il conflentese Lorenzo Stranges. Porpora e compagni dovranno cercare di approfittare del fatto che i cosentini sono partiti in ritardo, tant’è che solo nell’ultima settimana hanno seriamente completato una rosa ch’era inizialmente composta da appena sei confermati: i vari Rende, Jlassi, Stranges, Bilotta, Iantorno e Balbi. Gran parte dei nuovi sono under arrivati da quella Morrone sulla cui panchina fino allo scorso anno siedeva lo stesso Stranges. In avanti rinforzi di esperienza come l’attaccante Occhiuto ed il fantasista argentino Acebal. Mister Morelli dal canto suo potrà contare sull’intera rosa a disposizione. Fischio d’inizio alle 15:30.

Ricordiamo che da quest’anno la società lametina parteciperà anche al campionato regionale femminile di Eccellenza. L’organico affidato alle cure di mister Giovanni Crupi, affiancato dal collaboratore Gianluca Angotti e dalla preparatrice atletica Rosy Zaffino, va completandosi giorno dopo giorno grazie pure al tesseramento di quattro calciatrici lametine che rispondono ai nomi di Sabrina Mancuso, Sara Zaffina, Rosalinda Miceli e Luana Zappoli. Impegni casalinghi per Garibaldina e Atletico Maida. I soveritani, quest’anno allenati dall’esperto e navigato Sandro Cipparrone, se la vedranno al “Leo” con il Villaggio Europa Rende. Sempre alle 15:30, l’Atletico ospiterà il Campora al “Gianni Renda”. Sfida delicata, quella tra due delle squadre quest’estate ripescate in Promozione, soprattutto per i maidesi che rischiano di dover scendere in campo con diverse defezioni. Durante l’amichevole di giovedì si sono infortunati sia il bomber Martinez, a seguito di un brutto scontro di gioco, che capitan Romagnuolo, entrambi neanche convocati. In forse, inoltre, gli acciaccati Torchia, Comito, Decio e Scalese. Di fronte, peraltro, ci sarà un Campora che ha riconfermato i suoi pezzi pregiati, aggiungendovi elementi di assoluto valore per la categoria quali il difensore Yahya Camara, il centrocampista De Pantis e l’attaccante Nicola Mandarano. 5 euro il costo del tagliando per poter assistere all’incontro tra giallorossi ed amaranto.

Prima Categoria

Concludiamo con la Prima Categoria dove oggi pomeriggio (15:30) si tornerà in campo, dopo ben undici mesi di stop forzato, per l’andata del primo turno di Coppa Calabria. Soltanto una squadra “nostrana” di scena in quest’edizione della manifestazione: la Vigor 1919 di mister Leonardo Viterbo. I biancoverdi saranno ospiti del Mangone Calcio al campo sportivo “A. Mondera” di Malito. Per la gara in terra cosentina sono stati convocati i portieri Marino, Nascardi e Vecchio; i difensori Caruso, Cittadino, Gallo, Gibin, Patania, Rizzuto; i centrocampisti Biwang, Calidonna, Leta, Minicozzi, Scardamaglia, Tarzia; nonchè gli attaccanti Buccinnà, Giudice, Perri, Serra e Zaffino. Indisponibili Simonetti e Scarpino. Impiegabili, invece, i tre ultimi arrivati alla corte di Viterbo: il difensore Domenico Patania (2001), che già in passato ha indossato i colori biancoverdi, l’attaccante Simone Serra (2003), proveniente dalla Promosport, ed il forte centrocampista Giuseppe Leta, classe 1989, nell’ultima stagione in forza al Sersale, in Eccellenza, ma che ha già indossato la casacca vigorina, sempre nel massimo torneo regionale, nell’annata 2016-17. Nei prossimi giorni il club vigorino potrebbe ufficializzare due ulteriori innesti. A Malito, intanto, oggi dirigerà la signorina Martina Pia Mannarino della Sezione Aia di Paola.

Ferdinando Gaetano