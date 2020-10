Calcio: impegni interni per Vigor Lamezia, Maida, Acconia e Città di Lamezia

Lamezia Terme - Nuovo week-end di calcio giocato, per le varie compagini calcistiche cittadine, e dell’hinterland, di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e, da questa settimana, anche di Seconda Categoria. Partiamo, come sempre, dal massimo campionato dilettantistico regionale dove andrà in scena la quarta giornata. Ricordiamo che mercoledì prossimo si tornerà in campo per il primo dei, complessivi, sei turni infrasettimanali previsti in questo campionato a diciotto squadre e non più sedici.

Prima di due trasferte consecutive per il Sambiase Lamezia 1923. Giallorossi domani di scena a Monasterace dove affronteranno una vecchia e piacevole conoscenza: quella Stilese battuta ai supplementari nello spareggio play-off disputato sul neutro di Cittanova il 19 maggio 2019. Una vittoria, quella, che consentì ai lametini di essere promossi in Eccellenza, categoria che l’undici di Stilo ha comunque poi raggiunto ugualmente dominando il successivo girone B di Promozione. Domani gialloblù e giallorossi torneranno dunque a sfidarsi, ma stavolta nel massimo campionato regionale. Un punto divide, a favore dei reggini, le due squadre in classifica. La squadra allenata da Panarello ha sin qui vinto entrambe le gare giocate in trasferta e pareggiato quella interna contro quel Boca Nuova Melito invece sconfitto nettamente al “Renda” domenica scorsa dai sambiasini, i quali hanno così interrotto la “mini-crisi” apertasi a seguito delle consecutive sconfitte con Reggiomediterranea, in campionato, e Promosport, in coppa. Nell’occasione mister Fanello dovrà fare a meno degli squalificati Verso, De Fazio e Mascaro. I primi due, espulsi domenica scorsa, sono stati fermati, rispettivamente, per due e una giornata. Mascaro sconta, invece, l’ultimo dei due turni rimediati a seguito del rosso beccato contro la Reggiomediterranea.

Esordio stagionale al “Guido D’Ippolito”, dopo l’esilio momentaneo al “Renda” e “Riga”, per la Vigor Lamezia che domani pomeriggio (15:30) ospiterà la Palmese. Gara da vincere senza se e senza ma, anche perché la sin qui unica vittoria (considerato pure il rinvio della gara in casa del Gallico Catona) ottenuta in campionato, quella ai danni del Corigliano, rischia di essere cancellata per il sempre più probabile ritiro della formazione dell’alto Ionio cosentino. Palmese reduce dal kappaò casalingo con la Stilese dopo aver vinto le prime due gare ai danni di Corigliano (a tavolino) e Gallico Catona. A Lamezia i neroverdi si presenteranno privi di Camara e Gueye, appiedati dal Giudice Sportivo. Dal canto suo mister Morgia deve fare ancora a meno degli infortunati Franchino (è comunque tornato ad allenarsi, seppur a parte), Cucinotti e Messina, tutti componenti del reparto arretrato.

Ricordiamo che da questo fine settimana sarà nuovamente consentito al pubblico di accedere alle gare ufficiali, sebbene nel numero massimo del 15% della capienza ufficiale dell’impianto in cui si gioca. In tale ottica, sarà possibile acquistare i biglietti per assistere a Vigor Lamezia – Palmese solo ed esclusivamente in prevendita presso il Cartablanca Bistrot Official Point Vigor Lamezia fino alle 13:00 di domani, domenica 18 ottobre, e comunque fino ad esaurimento dei soli 560 posti disponibili. Il club biancoverde ricorda inoltre di rispettare le normative vigenti, di utilizzare sempre la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale sugli spalti. La gara sarà trasmessa anche in streaming sul canale facebook ufficiale della Vigor Lamezia.

Nei giorni scorsi, intanto, sempre la società di via Marconi ha reso noto che due giovani promesse classe 2006, Diego Muraca e Luigi Ferrari, sono state cedute a titolo definitivo al Cosenza Calcio (Under 15 nazionale). Le operazioni sono state portate a termine dall’Asd Gatto e Lio che, a seguito dell’accordo di collaborazione con la Vigor Lamezia, come ormai noto ha dato vita alla scuola calcio Vigor Lamezia Young.

Scendiamo in Promozione dove la co-capolista Promosport sarà di scena a San Fili. Sei i punti in classifica di questi ultimi che, dopo le due affermazioni iniziali ai danni di Praia Tortora e Cutro, sono stati sconfitti di stretta misura a Caccuri. Lametini a punteggio pieno grazie ai tre 1-0 rifilati a Rossanese, Real Sant’Agata e Cutro. Al “Dante De Lio” domani si affronteranno quelle che al momento sono le due migliori difese del girone. Zero gol incassati da Scozzafava e compagni, uno in 270’ per i sanfilesi. Mister Morelli torna ad avere a disposizione il portiere under Restina, che ha scontato i due turni di squalifica, ma dovrà fare a meno del forte centrale difensivo Bruno il quale a seguito dell’espulsione rimediata nel derby di coppa con il Sambiase è stato squalificato a tempo fino al prossimo 18 novembre “per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara e tentativo di raggiungerlo con uno schiaffo alla notifica del provvedimento di espulsione”. Stop disciplinare che dovrà essere quindi scontato anche in campionato.

Impegno esterno per la Garibaldina. I soveritani, reduci da due sconfitte consecutive dopo la vittoria dell’esordio sul Caraffa, saranno di scena a San Marco Argentano, opposti al Real Sant’Agata. Anche la Promozione mercoledì prossimo sarà alle prese con il primo dei, in questo caso solo tre, turni infrasettimanali previsti in questa stagione. Solo tre delle quattro compagini nostrane di Prima Categoria scenderanno in campo in questo fine settimana per la terza giornata di campionato. La sfida tra il Platania e l’Atletico Sellia Marina, infatti, a seguito della positività al Covid-19 di un componente il parco calciatori dei platanesi, è stata rinviata in via precauzionale a mercoledì 28 ottobre 2020 alle 14.30. Lo stesso giorno sarà recuperata, tra le altre, anche Chiaravalle – Acconia Spartans, gara del girone C invece rinviata domenica scorsa.

Regolarmente in campo il Città di Lamezia Terme che ospita il forte Mesoraca. La gara è stata posticipata a domani pomeriggio e, a causa dell’indisponibilità del “Rocco Riga”, si giocherà eccezionalmente al “Gianni Renda”. Il tecnico dei gialloblù lametini ha l’intera rosa a disposizione ad eccezione dello squalificato Matteo Gigliotti.

Passiamo al raggruppamento C che prevede impegni interni sia per l’Acconia Spartans che per l’Atletico Maida. I curinghesi se la vedranno al Comunale di via Leopardi con il San Calogero; vibonesi che in classifica hanno quattro punti, uno in meno per l’Acconia che però ha una gara da recuperare. Tra i biancazzurri domani assenti, causa stop disciplinare, Calidonna e Sohna. L’Atletico Maida ospiterà il Borgia di mister Cabiddu. Giallorossi secondi a due lunghezze dalla capolista Real Pizzo. In dubbio gli acciaccati Cincotta e Tropea. Come già anticipato, al via domani il campionato di Seconda Categoria. Questo il programma della prima giornata del girone D: Martelletto Settingiano – Sant’Onofrio Calcio (oggi); P.S.G. Calabria – Fulgor Zungri (al “Riga”); Pernocari Calcio – San Pietro Apostolo (oggi); Pianopoli – Piscopio (oggi); Prasar – Biancoverdi Raffaele; San Costantino Calabro – Real Gerocarne; San Nicola da Crissa – Audace Decollatura.

Ferdinando Gaetano