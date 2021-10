Calcio, oggi Biancavilla - Fc Lamezia Terme. Domani, in Prima Categoria la stracittadina biancoverde

Lamezia Terme - Sesta giornata di campionato in serie D, quinta nei tornei regionali di Eccellenza e Promozione e seconda in Prima Categoria. Procediamo, come sempre, in ordine di categoria per scoprire quali saranno, nell’occasione, gli impegni che attendono le varie compagini cittadine o comunque dell’hinterland lametino.

Girone I di serie D

Un solo derby calabrese nelle gare in programma questo fine settimana nel girone I di serie D: quello del “Lorenzon” tra il Rende ed il Cittanova. L’unico anticipo di giornata vedrà sfidarsi oggi pomeriggio, sabato 16 ottobre, Biancavilla ed Fc Lamezia Terme. Trasferta alle falde dell’Etna, dunque, per Camilleri e compagni che poi mercoledì, con fischio d’inizio posticipato alle 18:00, ospiteranno al “D’Ippolito” la Gelbison del diesse Niccolò Pascuccio, ex difensore della Vigor Lamezia in C2. Prima di pensare ai cilentani, però, bisognerà cercare di tornare con un risultato positivo, possibilmente i tre punti per continuare a scalare posizioni nella parte alta della classifica, dal centro montano della provincia di Catania. Bisognerà essere più forti della voglia di riscatto dei siciliani, reduci da tre sconfitte consecutive al cospetto di Portici, Gelbison e Real Aversa. In pratica l’arrivo di Ciccio Cozza in panchina ha prodotto la classica “scossa”, leggi vittoria casalinga sul Licata, però subito affievolitasi. Il ruolino di marcia non ha sin qui previsto mezze misure come testimonia l’unico successo a fronte di ben quattro sconfitte.

Punto debole del Biancavilla è finora stata la fase difensiva con dieci reti incassate in cinque gare (terza peggior difesa del girone). In avanti ha giocatori di grande esperienza per la categoria quali l’addirittura quarantenne Emanuele Catania, il trentaduenne Rabbeni ed il trentatreenne Cruz Pereira che in Calabria ha giocato, in passato, indossando le casacche di Catanzaro, Hinterreggio e Rende. Reparto offensivo tuttavia rivoluzionato nelle ultime ore essendo stati ufficializzati due nuovi attaccanti: la trentunenne ala destra Luca Ficarrotta (classe ’90), che in quest’avvio di stagione ha già giocato contro l’undici lametino provenendo dal Giarre, e il ventinovenne centravanti Vincenzo Manfrè, atleta con lunghi trascorsi nella categoria e che per mezza stagione (da dicembre a maggio 2012) ha indossato anche la maglia del Sambiase, in D, collezionando quindici presenze e cinque segnature. Nella sua carriera Manfrè non è mai riuscito ad andare in doppia cifra, pur avendola più volte sfiorata. Altre freschissime new entry quelle del giovane centrocampista Simone Guerci (2000), anch’egli ormai ex Giarre, e dell’esperto difensore centrale Francesco Bossa (classe ’90), il quale nei suoi trascorsi vanta una fugace apparizione in B, tanta C e,soprattutto, D. Un Biancavilla sensibilmente rinforzatosi, dunque, e da prendere con le classiche pinze.

Ma in tema di nuovi acquisti neanche la squadra del patron Saladini in questi ultimi giorni è rimasta a guardare. Alla corte di mister Erra, dopo Maritato e Sandomenico è arrivato un altro attaccante che, quantomeno sulla carta, può essere considerato di assoluto valore per la categoria. Stiamo parlando dell’ esterno offensivo Mauro Bollino. Ventisette anni, quindi nel pieno della maturazione tecnica, la scorsa stagione è stato tra i protagonisti della vittoria del torneo di serie D con l’Acr Messina di Raffaele Novelli. In giallorosso è sceso in campo trentatre volte, mettendo a segno dieci gol e fornendo, al contempo, altrettanti assist vincenti. La sua migliore annata in assoluto nel 2017-18, allorquando con la Sicula Leonzio, in serie C, ha collezionato trentatre presenze e ben undici segnature. Una sola espulsione per lui in carriera, a dimostrazione che non è il tipo da andare a cercare zizzania con gli arbitri o avversari di turno.

Bollino aveva iniziato questa stagione al Cerignola, sempre in D. “Giocatore con molta esperienza alle spalle, – si legge nella nota stampa diramata dal club gialloblù - è cresciuto con gli insegnamenti sportivi di Totò Schillaci al Ribolla. Dalle prime esperienze con le giovanili del Palermo e seguente passaggio in prima squadra, ha poi intrapreso una carriera che lo ha visto protagonista in gran parte d’Italia, con esperienze nelle seguenti squadre: Pisa, Foggia, Fidelis Andria, Taranto, Paganese, Sicula Leonzio, Bari, Bitonto, Messina e Cerignola. Sono oltre centoventi le presenze che Bollino ha maturato in Serie C, condite da diciannove reti e tredici assist. Il nuovo attaccante gialloblu è un giocatore dal grandissimo estro, capace di svariare sul fronte d’attacco prediligendo partire dall’esterno sulla fascia destra, per poi accentrarsi tentando la conclusione con il suo sublime mancino. Giocatore dall’alto tasso tecnico e dalle elevate capacità nel dribbling, Bollino è un eccezionale assit-man, capace di servire i compagni con passaggi al bacio. Un colpo di mercato eccezionale, che ribadisce ancora una volta, qualora ve ne fosse bisogno, le ambizioni di vertice della società lametina”.

“Sono molto felice di questa mia scelta – ha dichiarato, dal canto suo, proprio l’ultimo arrivato in casa Fc Lamezia Terme -. La società mi ha presentato un progetto ambizioso ed entusiasmante, il loro trasporto e la loro professionalità mi hanno convinto ad accettare prontamente questa nuova sfida. Non vedo l’ora di dare il mio contributo alla squadra e a tutta la società”. Tra i ventitre elementi convocati dal trainer salernitano per il match in programma oggi pomeriggio (15:00) all’Orazio Raiti di Biancavilla, non figurano i vari Nocerino, ancora infortunato, Bernardi, Gaudio, Ferrara, Fois, Trotta, Russo, Mazzeo e Haberkon. A quest’ultimo, espulso domenica, com’era prevedibile il giudice sportivo in settimana ha inflitto due giornate di squalifica “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio”. Interamente veneta la terna chiamata a dirigere Biancavilla – Fc Lamezia Terme. Arbitrerà il signor Dylan Marin di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Pandolfo e Thomas Storgato, entrambi di Castelfranco Veneto.

Promozione

Scendiamo nel campionato regionale di Promozione, e specificatamente nel girone A. Trasferta sulla carta non impossibile per la Promosport, di scena al “Demme” di Scandale. I crotonesi, una delle diverse matricole del torneo, stazionano nella parte bassa della graduatoria per effetto dei soli tre punti racimolati in questi primi 360’. Anche il Cassano, tuttavia, domenica scorsa arrivava al “Riga” quasi da vittima sacrificale, per effetto del solo punto all’attivo, eppure poi è tornato nell’alto Ionio cosentino con un inatteso pari. Come a dire che Porpora e compagni dovranno comunque sfornare una prestazione all’altezza per recuperare quanto lasciato per strada nella precedente gara. Impegno esterno, in quel di Trebisacce, pure per la Garibaldina. Soveritani reduci da due pareggi, Appena un punto nelle ultime tre giornate per i cosentini.

Gara casalinga, invece, per l’Atletico Maida che al “Gianni Renda” (ore 15:30) ospita la potenziale capolista Juvenilia dato che è si a -1 dalla vetta ma con una gara, o meglio un tempo, da recuperare. Nè l’Atletico, né l’undici di Roseto Capo Spulico hanno sinora mai pareggiato. Solo vittorie per i cosentini, un’affermazione e tre kappaò per i maidesi che in queste prime giornate sono però stati falcidiati dagli infortuni. E neanche domani la situazione sarà granchè migliore sotto quest’aspetto, visto che oltre ai soliti Martinez, Paradiso, Romagnuolo e Comito, mancherà anche Grande. Vera e propria emergenza, insomma, trattandosi, peraltro, di pedine portanti dello scacchiere giallorosso. In settimana la dirigenza ha cercato di correre un po’ ai ripari con due innesti. Alla corte di mister Alessandro sono arrivati l’attaccante Jaiteh, dal Sambiase, e l’esterno Domenico Dastola (classe 2002) dal Soriano. Entrambi saranno subito impiegabili contro la Juvenilia.

Prima Categoria

Concludiamo con la Prima Categoria, girone C, dove in questa seconda giornata di campionato spicca l’insolita stracittadina tutta biancoverde tra la Vigor 1919 e la Vigor Lamezia Calcio 1919. Due Vigor si erano già create in città negli ultimi anni e fino a due stagioni fa, ma non era ancora capitato che si cimentassero nello stesso campionato. La gara si disputerà domani pomeriggio (15:30) al “Guido D’Ippolito”, entrambi gli allenatori avranno l’intera rosa a disposizione. La squadra di mister Leonardo Viterbo è partita a gonfie vele, avendo espugnato il campo di Vallefiorita con un più che rotondo 5-0. Per l’undici allenato da Carmine Fioretti si tratta, invece, dell’esordio stagionale non avendo preso parte alla Coppa Calabria e avendo riposato domenica scorsa. Nei giorni scorsi la dirigenza ha iniziato a svelare quella che sarà l’area tecnica della squadra, sin qui tenuta piuttosto nascosta.

Il ruolo di direttore sportivo sarà ricoperto da Davide Muraca, team manager fino alla scorsa estate in Eccellenza. “Sono davvero felice – ha dichiarato il neo diesse - di ricoprire questo incarico. Era mia intenzione restare nella società biancoverde. Abbiamo iniziato tardi la preparazione, ma l'obiettivo è fare un campionato all'altezza del nostro nome. Le squadre da battere saranno Sambiase, Vigor 1919 e Parghelia, ma sicuramente faremo la nostra parte. Il battesimo sarà di fuoco: subito un avversario agguerrito sotto tutti i punti di vista. Andremo in campo a fare la nostra partita, sono convinto che alla fine vinceranno lo sport e lo spettacolo”. Già detto abbondantemente dell’allenatore, a fargli da secondo sarà Pino Montesanti, che ha già guidato per due anni la juniores biancoverde in Eccellenza e Promozione. Preparatore dei portieri è Nellino Riga, nelle ultime stagioni alla Promosport.

L’Asd Sambiase 1923 sarà impegnato a Guardavalle. Problemi di infermeria per il tecnico Peppe Neri che dovrà fare sicuramente a meno di Diop, Di Cello e Gigliotti. Un altro paio di elementi sono inoltre in dubbio per il match del “N.Coscia”. "Abbiamo lavorato bene – afferma il trainer sambiasino - evitando l'amichevole infrasettimanale con altre squadre. Sappiamo che incontreremo una squadra che cercherà di metterci in difficoltà, ma sono fiducioso sul fatto che i miei ragazzi affronteranno al meglio la gara. Grazie anche ai nostri ultras US01 che ci sosterranno anche in questa trasferta".

Ferdinando Gaetano