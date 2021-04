Calcio, oggi la stracittadina Sambiase – Vigor Lamezia: la seconda senza pubblico

Lamezia Terme - Quella in programma oggi pomeriggio (15:30) al “Gianni Renda” sarà, per la seconda volta nella storia calcistica lametina, una stracittadina senza pubblico sugli spalti. Era già accaduto il 10 novembre 2018, nella gara valevole per il girone d’andata del campionato regionale di Promozione, a causa dell’allora momentanea inagibilità di tutti gl’impianti calcistici cittadini. Stavolta, invece, come ormai noto si giocherà a porte chiuse in ottemperanza alle normative anti Covid. La gara sarà comunque trasmessa in diretta, gratuitamente, sulle pagine facebook delle due società cittadine.

I derby di campionato tra biancoverdi e giallorossi finora si sono chiusi quasi sempre in parità. Addirittura dodici volte su diciassette! Completano il quadro due affermazioni sambiasine e tre vigorine. Queste ultime, però, a dir poco datate. L’ultima, infatti, risale a ben trentaquattro anni fa. Ovvero all’allora campionato d’Interregionale 1986-87, guarda caso l’ultimo vinto sul campo, leggi primo posto finale, dai biancoverdi. Dopo quel derby vinto al “Renda” grazie ad un gol di Di Spirito (nel match d’andata era stato decisivo, sempre a favore della Vigor, il compianto Elio Grassi), la compagine vigorina non è più stata capace di battere i “cugini” nonostante partisse quasi sempre favorita sulla carta. Se prendiamo in considerazione solo i derby giocati in Eccellenza e Promozione, vale a dire nei tornei regionali, addirittura la Vigor non ha mai incamerato l’intera posta.

Come succede spesso nelle sfide tra squadre della stessa città, tanto in serie A quanto nei campionati dilettantistici, anche in quella tutta lametina ad interpretare meglio i 90’ di turno il più delle volte è stato l’undici che partiva sfavorito a livello di classifica, potenziale tecnico o periodo di forma. Vedi le due partite della stagione 2018-19, allorquando l’allora capolista Sambiase non andò oltre due 1-1, tra l’altro all’andata evitando, senza particolari meriti, la sconfitta solo al 95’. Oppure si pensi ai derby dell’annata 2016-17 nei quali l’allora favorita Vigor raccolse appena un punto sui sei disponibili. Idem, in D, nel 2009-10 quando i biancoverdi, in lotta, al contrario dei giallorossi, per la vittoria finale, riuscirono a conquistare con grande fatica due sofferti pareggi. 1-1 sono finiti gli ultimi tre precedenti, si tratta comunque del risultato di gran lunga più frequente essendosi verificato in ben otto delle sin qui diciassette stracittadine giocatesi in campionato.

Mister Fanello nell’occasione dovrà fare a meno solo del terzino De Fazio, out per la frattura del setto nasale rimediata domenica scorsa in quel di Locri. Al suo posto, su una delle due corsie di esterno basso, potrebbe giocare Alfano o essere spostato Mascaro con conseguente impiego di uno tra Mirabelli e De Nisi al centro a far coppia con Miceli. Vargas dal canto suo spera di riuscire a recuperare in extremis il paraguaiano Lugo Martinez, uscito anzitempo contro il Soriano per un problema muscolare. Qualora, come probabile, l’ex Bari non ce la farà ad essere della contesa, potrebbe partire dal primo minuto Malerba. Dovrebbero finalmente accomodarsi in panchina i centrocampisti Castiglia e Villa che hanno saltato le prime due gare poiché indietro a livello di condizione atletica.

Diversi gli ex di turno: Scozzafava e Barrow da una parte, De Nisi, Mascaro, Miceli, Fioretti e Umbaca dall’altra. E sarebbero stati due in più se, oltre al poc’anzi citato De Fazio, fosse stato arruolabile anche Marco Foderaro, la cui stagione si è già conclusa a seguito del grave e sfortunato infortunio al ginocchio occorsogli nel match con lo Scalea.

Designato uno scambio per la sfida del “Gianni Renda”: il signor Giorgio D’Agnillo di Vasto, che sarà coadiuvato dagli assistenti Presta di Cosenza e Celestino di Reggio Calabria. Altro match di cartello sarà quello tra la capolista Reggiomediterranea e il Locri, che insegue a quota quattro assieme a Sersale e Sambiase. Completano il quadro di giornata Palmese – Scalea e Sersale – Soriano.

Precedenti in campionato tra Vigor Lamezia e Sambiase

PROMOZIONE REGIONALE 1982-83

Vigor Lamezia – Sambiase 1-1 (in gol Menniti e Saladino). Sambiase – Vigor Lamezia 1-1 (Silvano II e Romagnolo)

INTERREGIONALE 1984-85

Sambiase – Vigor Lamezia 0-1 (Tucci); Vigor Lamezia – Sambiase 0-1 (Cutrì)

INTERREGIONALE 1985-86

Sambiase – Vigor Lamezia 1-1 (Grassi, Parente su rig.); Vigor Lamezia – Sambiase 0-0

INTERREGIONALE 1986-87

Vigor Lamezia – Sambiase 1-0 (Grassi); Sambiase – Vigor Lamezia 0-1 (Di Spirito)

PROMOZIONE 1994-95

Vigor Lamezia – Sambiase 0-0; Sambiase – Vigor Lamezia 0-0

SERIE D 2009-10

Sambiase – Vigor Lamezia 1-1 (Mercuri, Mangiapane su rig.); Vigor Lamezia – Sambiase 2-2 (Curcio, Laviano, Mangiapane su rig., Cosa). Entrambe le gare giocate al “D’Ippolito”

ECCELLENZA 2016-17

Vigor Lamezia – Sambiase 1-1 (Russo, Gallo su rig.); Sambiase – Vigor Lamezia 2-0 (Saturno, Fabio)

PROMOZIONE 2018-19

Vigor Lamezia – Sambiase 1-1 (Gullo, Mahfoud); Sambiase – Vigor Lamezia 1-1 (Diop, Russo) giocata ad Amantea

ECCELLENZA 2019-20

Vigor Lamezia – Sambiase 1-1 (Foderaro M. su rig.; Perri) giocata al “Renda”

Ferdinando Gaetano