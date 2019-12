Calcio: oggi Vigor 1919 - Rocca di Neto, ritorno quarti Coppa Calabria

Lamezia Terme - Si giocheranno oggi pomeriggio (14:30) le sfide di ritorno dei quarti di finale di Coppa Calabria, competizione riservata alle squadre di Prima Categoria. In programma Borgia – Caraffa (andata 5-4), New Academy SG – Villaggio Europa (1-2) , Rosarno Calcio – Polisportiva Bovese Onlus (1-0) e Vigor 1919 – Rocca di Neto.

Quest’ultima sfida si giocherà, con ingresso gratuito, al “Gianni Renda” di contrada Savutano. Dopo il 2-2 dell’andata ai biancoverdi basterebbe anche lo 0-0 o 1-1 per accedere in semifinale, ma è ovvio che in questi casi bisogna sempre scendere in campo per vincere dato che sarebbe pericolosissimo fare calcoli di sorta visto, per l’appunto, l’equilibrio con il quale si è chiuso l’incontro giocato in terra crotonese. Diversi gli indisponibili su entrambi i versanti. Sicuri assenti tra i biancazzurri ospiti gli squalificati Gaudio, Comito e Mittica. Mano e Bruno, invece, i vigorini appiedati dal giudice sportivo.

Fer.Gae.