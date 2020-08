Calcio, ufficializzata la composizione del torneo di Eccellenza e dei due gironi di Promozione calabrese 2020-21

Lamezia Terme - Oggi pomeriggio il Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la composizione dei gironi dei campionati di Eccellenza e Promozione 2020-21. Nessuna delle domande di ripescaggio ai due tornei in questione è stata accettata per mancanza di posti vacanti disponibili.

Complice l’unica retrocessione, a fronte delle tre normalmente previste, eccezionalmente stabilita dall’Eccellenza in Promozione, saranno ben diciotto, e non più sedici, le formazioni ai nastri di partenza del massimo campionato regionale 2020-21. Nel dettaglio: Belvedere, Boca Nuova Melito Admo, Bovalinese, Corigliano Calabro, Cotronei, Gallico Catona, Isola Capo Rizzuto, Locri, Morrone, Palmese, Paolana, ReggioMediterranea, Sambiase Lamezia 1923, Scalea Calcio, Sersale Calcio, Soriano, Stilese A. Tassone, Vigor Lamezia Calcio 1919.

Come già anticipato, per quanto riguarda le richieste di ammissione delle non aventi diritto nel campionato di Eccellenza, non sono state accolte le domande presentate da Trebisacce (139 punti), Gioiosa Jonica (131 punti) e Rossanese (110 punti). Scendiamo in Promozione dove la Promosport anche quest’anno è stata inserita nel girone A assieme a Caccurese, Caraffa, Cassano Sybaris, Città Amantea, Città di Acri (ex Marina di Schiavonea), Cutro, D.B. Rossoblù (ex San Marco), Garibaldina, Juvenilia Roseto C.S., PraiaTortora, Real Sant’Agata, Rossanese, San Fili, Trebisacce, Villaggio Europa. Il raggruppamento centro-meridionale sarà invece composto da Africo, Bagnarese, Borgo Grecanico Melitese, Brancaleone, Comprensorio Archi Calcio, Filogaso, Gioiese, Gioiosa Jonica, Ludos Ravagnese Calcio, Melicucco Calcio, Monasterace Calcio, Parghelia Calcio, Rombiolese, San Giorgio, Sporting Catanzaro Lido, Vallata del Torbido (ex Mammola). Non accettate, anche in questo caso, le richieste di ammissione in Promozione, tra le non aventi diritto, delle prioritarie Scandale, Campora e Cinquefrondese, nonché di Atletico Maida (78 punti), San Gaetano Catanoso (71 punti), Rocca di Neto (68) e Sillanum (58), ora Mangone Calcio.

Ricordiamo che hanno rinunciato ad iscriversi al campionato di Promozione regionale F.C. Calcio Acri, Nuova Rogliano e Villese Accademy.

Fer.Gae.