Ciclismo, il lametino Pasquale Ventrice si aggiudica la Granfondo “Piana del Dittaino” di Sferro

Catania - Pasquale Ventrice si aggiudica la Granfondo di ciclismo amatoriale “Piana del Dittaino” di Sferro, in provincia di Catania, che si è corsa nella mattinata di domenica 19 giugno. L’atleta della ASD Kratos Red ha percorso i 128 km del tracciato in 3 ore e 7 minuti, tagliando il traguardo in solitaria e dando quasi due minuti di distacco al secondo classificato, Angelo Sanò della ASD Barbagianni’s Team. A completare il podio, Fabio Terranova dell’ASD Privetara Bike.

"Ventrice, calabrese di Lamezia Terme, è prima andato a recuperare - raccontano - un tentativo fuga iniziale di Giuseppe Di Prima, ciclista della ASD Robur Barcellona, lo ha raggiunto e, dopo una parte di gara corsa assieme e poi scattato da solo, senza mai lasciare la testa della corsa, conducendola da solo fino in fondo, arrivando anche a quasi 3 minuti di distacco sugli inseguitori". La Granfondo e Mediofondo Piana del Dittaino, giunta alla seconda edizione, era tappa valevole per il campionato Granfondo e Mediofondo strada Acsi Sicilia 2022 e tappa di Coppa Sicilia. 250 in tutto i partecipanti alla manifestazione.