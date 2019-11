Cinque le squadre lametine in campo per gli anticipi di campionato

Lamezia Terme - Cinque le compagini cittadine, o comunque dell’hinterland, impegnate negli anticipi odierni valevoli per i campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria. Ma procediamo come sempre per ordine di campionato e posizione occupata in classifica. Impegni casalinghi per le due lametine del massimo torneo regionale. La Vigor Lamezia Calcio 1919 riceve al D’Ippolito il Cotronei di Filippo Trapasso, a lungo allenatore dell’allora Comprensorio Vigor Lamezia nella seconda metà degli anni novanta. Biancoverdi reduci da due vittorie consecutive, nonché da dieci punti raccolti negli ultimi 360’. Ben quattro i successi di fila da cui sono invece reduci i crotonesi, dopo che gli stessi avevano racimolato appena tre punti nelle prime sette giornate. Sempre tre le lunghezze di vantaggio in classifica a favore dei lametini che sono ancora imbattuti al pari della capolista San Luca. Il Cotronei, di contro, non ha sin qui mai pareggiato. Sarà anche la sfida tra la seconda miglior difesa (quella vigorina) e la quartultima del girone. Quanto a prolificità realizzativa, finora si sono invece fatti preferire i giallorossi, con due gol fatti in più rispetto a Foderaro e compagni.

Tra i crotonesi mancherà, per squalifica, l’esperto fantasista Alessandro Riolo. Mister Salerno deve fare a meno del solito Ombrella, ancora out. Al “Gianni Renda” di contrada Savutano arriva la capolista San Luca. Gli aspromontani, primi e ancora imbattuti, non prendono gol da oltre 270’; sei, di contro, quelli incassati dal Sambiase nelle ultime due gare giocate. Giallorossi insomma attesi al riscatto dopo la “caporetto” di domenica scorsa a Sersale. Il trainer dei lametini, Danilo Fanello, avrà tutta la rosa a disposizione ad eccezione dell’infortunato Martino.

Scendiamo nel girone A di Promozione. Garibaldina di scena al “Dante De Lio” di San Fili dove proverà a confermare l’ottimo momento (sette punti negli ultimi 270’) che le ha consentito di tirarsi fuori dalla zona play-out. Non sarà tuttavia facile dato che i sanfilesi di Diego Burgo non perdono da quasi due mesi e grazie ai quattordici punti conquistati nelle ultime sette giornate sono balzati dai bassifondi della classifica al quinto posto solitario , peraltro con la gara di Belvedere da recuperare.

In settimana il sodalizio di Soveria Mannelli si è visto infliggere dal giudice sportivo un’ammenda di € 100,00 per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (mancanza acqua calda).

Consueto anticipo casalingo per la Promosport che oggi pomeriggio dovrà vedersela con il San Marco al “Riga” in quello che, classifica alla mano, potrebbe essere inquadrato come un anticipo di play-out, sebbene i cosentini debbano recuperare il match interno con l’Acri. Ad accomunare le due squadre è anche l’anemia realizzativa, visto che vantano i due peggior attacchi del girone. La Promosport non conosce mezze misure da sette turni (due successi, entrambi in casa, e cinque battute d’arresto), proprio come i suoi avversari odierni (tre vittorie e quattro sconfitte). Tutti disponibili in casa lametina.

Nel girone B di Prima Categoria match casalingo contro il Real Fondo Gesù per l’Atletico Maida. Squadre appaiate in terza posizione e che hanno entrambe già riposato a differenza delle prime due della classe. Identico anche il ruolino di marcia, avendo entrambe vinto quattro volte, pareggiato due e perso altrettante. Addirittura vantano pure lo stesso score realizzativo: sedici centri all’attivo a fronte di sei incassati. L’allenatore dei maidesi, Pino Alessandro, nell’occasione dovrà fare a meno degl’infortunati Baroni e Nicotera, nonché dell’indisponibile Martello. In forse, per acciacchi, anche El Aoudì e Isabella.

Passiamo al raggruppamento C dove il big match di giornata sarà indubbiamente l’anticipo in programma oggi pomeriggio al Comunale “G.Grillo” di Parghelia tra i locali e la Vigor 1919. Si affrontano la seconda e la terza forza del girone. Vibonesi squadra “zemaniana” vantando di gran lunga il miglior attacco ma, al contempo, pure la terza peggior difesa. Sul proprio terreno i neroverdi, tra le cui fila gioca ancora l’ultraquarantenne Cordiano, hanno concesso appena un punto, peraltro alla capolista San Calogero. Vigor in serie utile da cinque turni nei quali ha puntualmente vinto tra le mura amiche e pareggiato fuori. Mister Alessandro Torchia oggi non potrà contare sugl’infortunati Palmieri e Piacente.

Trasferta in territorio vibonese anche per il Città di Lamezia Terme, ospite della Nuova Calimera. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo il duello al vertice della scorsa stagione in Seconda allorquando i lametini recavano ancora la denominazione di Real Mortilla. Appena un punto nelle ultime quattro gare per i ragazzi di Andrea Cabiddu, quartultimi con sei punti. Poco più del doppio quelli dei vibonesi che distano una sola lunghezza dalla zona play-off. Non saranno della contesa Kablì Abdellah e Tarzia, entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo. Altrettanti gli appiedati tra i vibonesi: Pontorieri e Contartese, ma per, rispettivamente, due mesi e cinque giornate.

Sesta giornata nel girone D di Seconda Categoria. Queste le gare in programma (14:30): Biancoverdi Raffaele – San Nicola da Crissa (oggi, al “Renda”, alle 17:30); Davoli Academy – PSG Calabria (oggi); Platania Calcio – Fulgor Zungri (oggi); Acconia Spartans – Orsigliadi Calcio; San Costantino Calabro – Pianopoli; Serrese – Sant’Onofrio Calcio. Riposa San Pietro Apostolo.

Questi i risultati dell’ultimo turno e, di seguito, la classifica provvisoria. Fulgor Zungri – Serrese non disp. per impraticabilità campo; Orsigliadi Calcio – Platania Calcio 3-2; Pianopoli – Acconia Spartans 3-2; San Nicola da Crissa 2017 – San Costantino Calabro non disp. per impraticabilità campo; San Pietro Apostolo – Biancoverdi Raffaele 1-2; Sant’Onofrio Calcio – Davoli Academy 2-1. Ha riposato PSG Calabria

Classifica: Acconia Spartans 12; Pianopoli* e Sant’Onofrio 10; Platania 9*; Orsigliadi Calcio 7; Biancoverdi Raffaele 6; PSG Calabria e Davoli Academy 5; San Pietro Apostolo, San Costantino Calabro*, Serrese* e San Nicola da Crissa* 3, Fulgor Zungri* 1

*Una gara da recuperare

Concludiamo con la Terza Categoria dov’è in programma la seconda giornata. Nel raggruppamento E queste le gare di domani (14:30): Conflenti – Mac 3; Excalibur Compr Fronti – Audace Decollatura (a Pianopoli); Nuova Aiello – Martirano Lombardo; Nuova Indomita Colosimi – Athletic Club Gizzeria 12; Scigliano – Cleto. Riposa il Serrastretta

Si riparte dalla seguente classifica: Audace Decollatura 6; Excalibur Compr Fronti* e Nuova Aiello 3; Athletic Club Gizzeria 2; Conflenti* e Scigliano 1; Serrastretta, MAC 3*, Cleto**, Martirano Lombardo** e Nuova Indomita Colosimi* 0

**Due gare da recuperare

*Una gara da recuperare

Nel girone F domani pomeriggio derby a Vena di Maida tra i locali e l’U.s. Maida. Entrambe le squadre sono ancora ferme a zero punti ma con una gara a testa da recuperare

Ferdinando Gaetano