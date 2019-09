Claudio Gullo vince nel campionato italiano Rally in Friuli nel gruppo r1 nazionale

Lamezia Terme - Ottimo esordio per il pilota lametino Claudio Gullo nel Campionato Italiano Rally CIR. Il Campione d'Italia velocità Montagna 2018, navigato dall'esperto Battista Giammasi alla guida della DR sr1 team LM motorsport brandizzata Vecchio Amaro del Capo, ha conquistato la vittoria nel Gruppo r1 nazionale. Tutto questo ha suscitato la consapevolezza, afferma Gullo, di un possibile futuro nei rally. In Friuli il pilota di Pippo e Nuccio Caffo ha disputato una prima prova speciale "in modo tranquillo" evidenziano in una nota, "accumulando un ritardo di circa trenta secondi. Poi dalla seconda prova in poi in un crescendo di prestazioni ha recuperato il gap fino a portarsi ad oltre un minuto di vantaggio in testa alla classifica, da quel momento seguito dal suo navigatore Giammasi ha pensato solo a gestire il vantaggio e a portare la vittoria a casa".

"Una bella esperienza - conclude - che sicuramente ripeterò in futuro, ringrazio Lm motorsport ed il brand che mi supporta per avermi permesso di essere al via qui ad Udine".