Conclusi i campionati regionali di pattinaggio artistico a Reggio Calabria con le atlete della Asd Lamezia 

Reggio Calabria - Si sono svolti l’8 e il 9 giugno, al Palabotteghelle di Reggio Calabria, i campionati regionali di pattinaggio artistico delle categorie giovanissimi ed esordienti. Nove le atlete dell’Asd Pattinaggio Lamezia che sono scese in pista nelle suddette giornate ottenendo ottimi risultati. “Da sottolineare - spiegano in una nota - la prestazione del piccolo talento lametino, Angela Ferraro, che ha conquistato due argenti, nel libero e negli obbligatori, e un oro nella combinata, da sottolineare la prestazione del piccolo talento lametino, Angela Ferraro, che ha conquistato due argenti, nel libero e negli obbligatori, ed un oro nella combinata”. “In questa gara, grazie al contributo delle nove pattinatrici lametine, l’ASD Pattinaggio Lamezia si piazza al 3 posto nella classifica delle società calabresi, le allenatrici della compagine lametina dichiarano poi: “siamo molto soddisfatte del lavoro svolto in quest’anno agonistico e consideriamo questa gara, così come le altre, non il punto d’ arrivo, ma il punto da cui ripartire per una nuova entusiasmante stagione Rotellistica”. Prossimo appuntamento venerdì 28 Giugno al Palagiovino di Catanzaro per il saggio di fine anno in cui si esibirà il pluricampione internazionale Pierluca Tocco che nei 2 giorni a seguire farà uno stage per le atlete lametine. Spettacolo da non perdere per gli amanti di questo meraviglioso sport”.

Le prestazioni delle altre atlete lametine

Laura Gigliotti 5 classificata libero; Federica Stella 5 classificata obbligatori 7 classificata libero; Giorgia Folino 8 classificata libero; Michelle Scibetta 9 classificata libero; Aurora Greco 6 classificata obbligatori 7 classificata libero; Ludovica Raso 7 classificata obbligatori 9 classificata libero; Alessandra Stella 4 classificata obbligatori 6 classificata libero; Serena Cristiano 9 classificata libero; Nicole Mascaro 10 classificata libero.