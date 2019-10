Concluso il Campionato Interprovinciale di bocce, vince l’Aurora Sant’Onofrio

Vibo Valentia - Ha avuto luogo a Vibo Valentia, presso il bocciodromo dell’A.s.d. Vibonese, l’evento conclusivo del Campionato Interprovinciale di bocce, specialità “Volo”. La manifestazione ha rappresentato l’ultimo atto di un percorso durato circa sei mesi e che ha visto la partecipazione di 16 formazioni provenienti da diversi luoghi della Calabria. A trionfare è stata l’Aurora Sant’Onofrio portando a conclusione un percorso che l’ha vista in vetta alla classifica per tutta la stagione. Sotto di un gradino la Polisportiva Santa Lucia che in finale è costretta ad arrendersi per 4 a 0 alla supremazia dei futuri vincitori. A dispetto dei pronostici a sfavore, ha colto tutti di sorpresa la risolutezza e la determinazione del Caraffa, che ha conquistato meritatamente il terzo gradino del podio, concludendo la sua strada verso la finale proprio contro l’Aurora sul risultato di 4 a 0. Deve invece accontentarsi del quarto posto l’associazione bocciofila Pizzo che ha peccato della dovuta concretezza per chiudere i conti, capitolando sul 4 a 2 contro i secondi classificati. Un piazzamento, che tutto sommato, da merito alla squadra napitina degli importanti risultati messi in campo, con grinta e passione, in ogni singolo match di campionato. Il direttore di gara è stato Giovanni Teti.

Successo per la squadra di Sant’Onofrio, ma anche per tutto lo staff della società guidata dal presidente Santaguida Fortunato: “Il mio plauso va a tutti coloro che hanno collaborato a questa stagione straordinaria: abbiamo dimostrato il nostro valore, con serietà e professionalità. Ora godiamoci la festa, ma stiamo già pensando al futuro”. Alla premiazione è intervenuto il presidente provinciale di Catanzaro Nicola Colubriale che, insieme al suo vice Raffaele Brutto, hanno voluto ringraziare tutti i partecipanti per “un’annata sorprendente sotto molti punti di vista che ha regalato grandi emozioni accompagnate da qualche scottante delusione. Tuttavia a trionfare è stato lo spirito di gruppo che rende ancora più bello questo sport”.