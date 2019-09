Coppa Calabria: la Vigor 1919 supera 2-1 il Campora e si qualifica agli ottavi

Lamezia Terme - La Vigor 1919 batte 2-1 il Campora e, in virtu' dell'1-1 dell'andata, accede agli ottavi di finale di Coppa Calabria dove dovra' vedersela con il Citta' di Lamezia Terme che, a sorpresa, ha eliminato il piu' titolato Atletico Maida.

Asd Vigor 1919: Lanzo, Morelli A., Cittadino, Fabio, Antonelli, Conidi, Bruno (45’ Giudice), Matarazzo, Procopio, Voci, Piacente (83’ Morelli G.).

In panchina Arcuri, Rocca, De Grazia, Ventura, Mano, Perri, Gigliotti. Mister Torchia

Campora: Lucia, Vaccaro, Chianello, De Luca, Pierri(85’ Sohna), Curcio, Canino (76’ Guzzo), Pellegrino, Verre, Gagliardi, Longo (45’ Urso)

In panchina Vecchio, Sicoli, Ombres.

Mister Fioretti

Cronaca

Al 16’ Vigor in vantaggio, bella palla di Piacente a tagliare la difesa e Procopio insacca con un preciso pallonetto.

Al 21’ bello scambio tra Piacente e Cittadino con quest’ultimo che si allunga troppo la palla che finisce nelle braccia di Lucia.

Al 29’ punizione di Canino che fa la barba al palo.

Al 34’ punizione dal limite per il Campora che pareggia i conti con Longo.

Nella ripresa all’11’ occasione del raddoppio sprecata dai biancoverdi con Fabio.

Al 15’ il Campora si rende pericoloso.

Al 16’ Procopio si smarca bene in area ma a tu per tu con il portiere spara alto.

Al 25’ è Guzzo a mandare a lato a tu per tu con Lanzo.

Al 28’ prove tecniche di raddoppio per la Vigor con un lancio preciso di Fabio e colpo di testa a rete di Voci ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Al 41’ cross da angolo di Cittadino e Fabio nella mischia insacca. La gara termina a favore dei biancoverdi per 2 a 1. Ad inizio gara tributo dei tifosi ai due giovani scomparsi dal cuore bianco verde (nelle foto i tifosi con i familiari di Alfredino Nicolazzo e lo striscione dedicato a Fabio Scopelliti).