Coppa Italia, l'Atletico Maida perde 3-0 a Monasterace ed è eliminato così come la Promosport

Maida - Coppa Italia infausta per tutte le compagini lametine, o dell’hinterland, in questa stagione. Domenica scorsa era già stata eliminata la Garibaldina, ieri è toccato al Fc Lamezia Terme in quella di serie D, alla Promosport e all’Atletico Maida nella competizione tricolore riservata alle squadre di Eccellenza e Promozione. Ad accedere al secondo turno, nel minigirone 8 è il Soriano grazie all’1-1 interno di ieri contro il Campora. I vibonesi chiudono a 4 punti, contro i 3 della Promosport ed il solo racimolato dagli amaranto cosentini. Niente da fare anche per l’Atletico Maida a cui sarebbe bastato non perdere a Monasterace. Romagnuolo e compagni pur avendo disputato una buona gara al cospetto di una squadra di categoria superiore qual è lo Stilomonasterace, sono tornati battuti con un largo 3-0. La classifica finale del raggruppamento 9 è dunque la seguente: Stilomonasterace 6 punti, Atletico Maida 3, Caraffa 0.

La gara giocata al Comunale di Monasterace inizia con le due squadre intente a studiarsi nel primo quarto d’ora. Al 20’ è di marca maidese il primo spunto degno di nota: Morelli recupera palla a centrocampo, prosegue l’azione Martinez servendo Scalese che prova a chiudere il triangolo con il bomber, anticipato in extremis da Scigliano. Prova a rispondere la squadra di casa, ma la conclusione di Vita è debole e centrale. Due giri di lancette e Scalese dalla trequarti prova invano a sorprendere il portiere con un pallonetto. Ben più pericoloso Morelli che, ricevuta sfera da Martinez, dal limite scarica un bolide che Stillitano riesce a toccare quel tanto che basta per far sbattere la palla contro la traversa. L’Atletico ci crede: al 32’ ancora un grande intervento dell’estremo difensore reggino dice di no alla punizione di Scalese. A sbloccarla, a pochi minuti dal riposo, è invece lo Stilomonasterace con Vita, bravo ad angolare alla perfezione, con la palla che bacia il palo interno prima d’insaccarsi, su cross di Papaleo. La ripresa si apre con il tiro dal limite di Iorfida oltre la traversa. Poi Stillitano blocca facile dapprima la conclusione di Torquassio, poi la punizione di Martinez. Con l’ingresso di Vescio al posto di Gatto, i giallorossi passano alla difesa a tre. Modifica tattica che non porta i frutti sperati visto che alla mezzora i locali raddoppiano con il neoentrato Mateucci. Il Maida si sbilancia nel tentativo di provare a recuperare il doppio svantaggio, ma dopo altri 3’ incassa, su ripartenza dei locali, il 3-0 ancora ad opera di Vita. Al 40’ l’ultimo sussulto ospite con Stillitano ancora reattivo nel disinnescare in angolo un calcio piazzato del solito Scalese.

Domenica partiranno i campionati di Eccellenza e Promozione. I rispettivi calendari saranno ufficializzati oggi, lunedì 13 settembre, alle 12:00 in diretta sulla pagina facebook del CR Calabria (LND Calabria). Oltre ai calendari verranno comunicate le date della nuova stagione sportiva e sarà approfondito il protocollo sanitario per i dilettanti.

Stilomonasterace – Atletico Maida 3-0

Stilomonasterace: Stillitano, Scarfò, Iorfida, Scrivo, Maugeri, Vita (45’st Belluzzi), Papaleo (4’st Armignacca), Scigliano, Rhfir, Tozzo, Albanese (28’st Mateucci). In panchina: Scarano, Sorgiovanni, Riitano, Aiello, Ollio, Cimino. Allenatore: Logozzo

Atletico Maida: Baratta, Bubba, Gatto (28’st Vescio), Morelli (42’st Sohna), Romagnuolo, Grande, Torchia (35’st Decio), Comito (10’st Ruberto), Scalese, Martinez (26’st Tropea), Torquassio. In panchina: Michienzi, Carchedi, Vennera, Catanzaro. Allenatore: Alessandro

Arbitro: Domenico Fabio Macrina di Reggio Calabria (Varacalli di Locri e Sergi di Reggio Calabria)

Marcatori: 41’pt Vita; 30’st Mateucci, 33’st Vita

Note: ammoniti Morelli (AM), Rhfir (S), Comito (AM)