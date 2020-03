Coronavirus, sospesi tutti i campionati dilettantistici regionali fino a martedì 10 marzo

Lamezia Terme - L’emergenza coronavirus inizia a produrre i suoi primi effetti indiretti anche sul mondo calcistico calabrese. Se fino allo scorso week-end i vari campionati dilettantistici regionali si erano disputati regolarmente ed a porte aperte, in quello oramai alle porte, invece, tutti gl’impianti sportivi rimarranno chiusi sia al pubblico che agli stessi atleti. Un provvedimento che fa dunque seguito alla momentanea chiusura, su tutto il territorio nazionale, delle scuole di ogni ordine e grado, atenei compresi. La facilità di trasmissione del virus da persona a persona e il sensibile aumento del numero dei contagiati registrato negli ultimi giorni, rende inevitabilmente a rischio le varie forme di aggregazione sociale quali, per l’appunto, le manifestazioni sportive e calcistiche in particolare.

In tale ottica “il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria LND, a tutela delle proprie società e dei propri tesserati e alla luce della strategia di contenimento della diffusione dell’epidemia di Coronavirus sull’intero territorio nazionale, ha deliberato la sospensione di tutte le gare e le attività (Dilettanti - Calcio a Cinque - Calcio Femminile - Settore Giovanile - Attività di Base e Attività Ricreativa) programmate dalla giornata di oggi, venerdì 6 marzo, fino a martedì prossimo, 10 marzo, compreso”.

Cinque giorni di fermo totale durante i quali “Società, Associazioni Sportive, Comuni e gestori privati degli impianti sportivi – si legge sempre nella nota diramata dal C.R. Calabria - sono invitati ad effettuare appena possibile una sanificazione completa degli spogliatoi e delle aree comuni, di concerto con la strategia generale di contenimento del contagio da Covid-19, e anche al fine di poter riprendere l’attività agonistica in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto delle disposizioni del DPCM 4 marzo 2020 (gare a porte chiuse). Si raccomanda altresì alle Società e alle Associazioni Sportive di rispettare tutte le buone pratiche relative all’igiene personale e alla limitazioni delle interazioni sociali come previsto dal predetto decreto. Le date di recupero delle gare rinviate dal 6 al 10 marzo 2020, ed altre eventuali disposizioni inerenti la stagione sportiva in corso di svolgimento, saranno rese note prossimamente con apposite comunicazioni”.

F.G.