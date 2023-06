Disputate a Praia a Mare le finali regionali Asc calcio Calabria

Praia a Mare - "Sono stati tre giorni ricchi ed intensi quelli trascorsi a Praia a Mare in occasione delle finali regionali Asc Calabria che ha visto coinvolte numerose squadre in altrettante numerose categorie. Nella splendida cornice del lungomare della spiaggia cosentina, prospicente all’incantevole Isola di Dino, infatti, nel Centro Sportivo Polivalente di fianco al campo comunale, sport e passione si sono fuse per dare vita ad una tre giorni indimenticabile. Tra la pioggia molto spesso fitta ed il sole che ha fatto da padrone soprattutto la domenica, le squadre partecipanti (da nord a sud della Calabria) si sono date battaglia sui campi di Calcio a 5, Calcio a 8 e Calcio a 11" è quanto si legge in una nota di Servizi sportivi e non solo A.s.c. Lamezia Terme.

"Tutte le gare - precisano - sono state dirette dalla professionalità degli Arbitri ASC, che alla fine del torneo non hanno riscontrato particolari lamentele. Tra una partita e l’altra, inoltre, non sono mai mancate le battute ai microfoni di Martina Milia e Antonello di Cello, i cronisti impegnati alla coordinazione dell’evento. In ogni categoria, infine, ha trionfato una formazione che adesso si prepara alle finali nazionali dove si spera che la Calabria possa avere un ruolo di rilievo. Per la categoria C11 a trionfare è la squadra Ac Picchia, per quella Over35 senza ombra di dubbio è la Boys Marinate a confermarsi la squadra da battere. Al Calcio a 8 libero trionfa la Marival, mentre nella categoria over 40 alzano la coppa la Fg Service Sanità. Infine, per il Calcio a 5, in una finale al cardiopalma e rimontata dal 5-0, vince la Silvi Shop. Una tre giorni che sembrava non potesse terminare mai ma che ha lasciato le sue grandi soddisfazioni negli occhi degli organizzatori che non vedono già l’ora di programmare altre giornate indimenticabili che solo il calcio amatoriale è in grado di regalare".