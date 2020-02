Domani il match San Luca - Vigor Lamezia Calcio. Il Sambiase ospita il Trebisacce

Lamezia Terme - Nuovo week-end denso di impegni calcistici per le varie compagini cittadine o comunque dell’hinterland. Sei quelle che scenderanno in campo già oggi pomeriggio per i rispettivi anticipi di campionato. Ma procediamo, come sempre, in ordine di torneo e posizione al momento occupata. Nel massimo campionato dilettantistico regionale, il big match di giornata è indubbiamente quello che domani in quel di San Luca vedrà fronteggiarsi le due uniche squadre ancora imbattute. Striscia positiva che si prolungherà per entrambe solo in caso di nuovo pareggio dopo quello, a reti inviolate, registratosi all’andata. Allora, nell’anticipo del D’Ippolito si affrontarono da un lato una Vigor Lamezia Calcio ancora affetta da pareggite acuta e con alcuni suoi big non ancora in una condizione ottimale, dall’altra un San Luca già capolista solitario con alle spalle quattro successi e un pari esterno. Foderaro e compagni soffrirono parecchio nei primi 45’ ma riuscirono a tenere botta per poi giocarsi la ripresa ad armi pari. Da allora n’è tuttavia passata di acqua sotto i ponti. Gli aspromontani non hanno più mollato la vetta, nonostante ciò hanno cambiato allenatore (e finora bisogna dare atto alla dirigenza reggina di averci visto giusto), con la nuova gestione tecnica sin qui capace di vincere quattro gare su quattro. Bisogna anche dire che la squadra è stata ulteriormente rinforzata, sia nel settore under che in quello over dove sono arrivati elementi come il centrocampista Siano e l’attaccante Catania giusto per fare qualche nome.

Sei le lenghezze che separano sanluchesi, primi, e lametini, terzi a -1 dalla vicecapolista ReggioMediterranea. Tra le mura amiche gli aspromontani hanno finora vinto otto volte e pareggiato due. Bocale e Bovalinese le sole squadre ad aver evitato la sconfitta sul terreno della capolista. Punto di forza dell’undici dapprima allenato da Tonino Figliomeni e ora da De Angelis, è indubbiamente l’impenetrabilità difensiva. Appena otto, infatti, le reti subite in queste prime venti giornate, soltanto una nelle ultime cinque. Prima difesa ma, al contempo, pure terzo attacco. Seconda miglior difesa e quarto attacco, invece, per i biancoverdi. Ma domani di fronte saranno anche la squadra che ha sin qui vinto più gare (dodici) e quella che invece detiene il record di pareggi (undici). Fuori casa Foderaro e compagni hanno vinto solo a Soriano e Locri.

Mister Salerno dovrà fare a meno dello squalificato Caruso, domenica scorsa incorso nel quinto giallo stagionale. Hanno recuperato, e dovrebbero quindi essere della contesa, Miceli e Rondinelli, usciti anzitempo contro il Sersale. “Servirà una grossa prestazione. Proveremo a vincere, - afferma proprio il tecnico nativo di Rocca di Neto - ma sarà importante quantomeno non perdere. Nel secondo tempo della gara d’andata, nonostante quella non fosse ancora la miglior Vigor, abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari. Loro, oltre ad essere una squadra forte tecnicamente e molto prestante a livello fisico, giocano con la serenità derivante dalla consapevolezza dei propri mezzi”. Foderaro e compagni domani saranno seguiti da un gruppo di propri tifosi nel centro alle falde dell’Aspromonte. Riempito un pulman, a cui dovrebbero aggiungersi auto private.

Impegno interno per il Sambiase Lamezia 1923 che ospita al “Gianni Renda” il pericolante Trebisacce dell’ex Galantucci. I cosentini hanno sin qui vinto appena tre volte, ma non vanno assolutamente sottovalutati essendo in netta ripresa, come testimonia l’unica sconfitta, peraltro di stretta misura, subita nelle ultime quattro gare. Sambiase in serie utile da quattro turni, nei quali ha raccolto otto punti. Entrambe bisognose di far risultato, quindi. Bernardi e compagni devono però assolutamente vincere visto che la quinta posizione dista quattro lunghezze. Danilo Fanello dovrebbe avere tutti a disposizione, compreso il recuperato Diop.

In Promozione, la Garibaldina sarà ospite della Juvenilia Roseto. Soveritani reduci da tre vittorie di fila che gli hanno permesso di agganciare il quinto posto, sebbene attualmente siano più di nove, ben quattordici per l’esattezza, i punti di distacco dalla seconda piazza. La Juvenilia, a -3 dai giallorossi, domenica scorsa ha compiuto l’impresa di andare a vincere sul campo della lanciata capolista Belvedere, interrompendo, così, la propria spirale di tre kappaò consecutivi. Sicuri assenti, tra i locali, gli squalificati Armentano e Sbrissa. Della Promosport, che oggi pomeriggio ha pareggiato 3-3 con il Cassano Sybaris, parleremo da qui a poco in un articolo ad hoc.

Scendiamo in Prima Categoria, partendo dal girone B dove l’Atletico Maida sarà ospite del Rocca di Neto. Una sorta di anticipo play-off, considerato che al momento i crotonesi sono terzi e i maidesi quarti. Ma a fronteggiarsi saranno, al contempo, l’attacco più prolifico e la seconda miglior difesa del girone. Squadre che attraversano un buon momento, avendo racimolato ben dieci punti a testa nelle quattro uscite più recenti. L’allenatore dei giallorossi, Pino Alessandro, dovrà tuttavia fare i conti con pesanti defezioni. Non ci saranno, infatti, gl’infortunati Fodaro, Araco e Baroni. In forte dubbio il bomber Martinez per un problema all’alluce.

Veniamo al raggruppamento C. Due gli anticipi giocati oggi pomeriggio. In uno, colpaccio del Bivongi in casa del Real Pizzo che resta così quarto a -2 dalla coppia San Calogero – Vigor 1919. Quest’ultima domani sarà di scena nella vicina Filadelfia. Biancoverdi imbattuti da quattro turni i quali hanno fruttato otto punti. Filadelfia Cup senza mezze misure, leggi un successo e tre kappaò, negli ultimi 360’. In caso di vittoria Matarazzo e compagni potranno beneficiare anche dell’esito dello scontro diretto tra il San Calogero e la capolista Parghelia. Mister Alessandro Torchia nell’occasione dovrà rinunciare soltanto all’infortunato Sacco. In settimana il sodalizio vigorino si è visto infliggere un’ammenda di 50,00 euro, in riferimento al match vinto domenica scorsa ai danni del San Calogero, “per avere propri sostenitori acceso alcuni fumogeni ad inizio e a fin gara”.

Nel restante anticipo di giornata, sconfitta in quel di Nicotera per il Città di Lamezia Terme. Il 3-0 finale non deve tuttavia ingannare dato che il secondo e il terzo gol dei vibonesi sono maturati entrambi in pieno recupero.

Seconda di ritorno nel raggruppamento D di Seconda Categoria. Di seguito il programma: Biancoverdi Raffaele Spa – Acconia Spartans (oggi, alle 17:30, al Renda); Pianopoli – Davoli Academy 3-2; Fulgor Zungri – Sant’Onofrio Calcio; Orsigliadi Calcio – P.S.G. Calabria; San Nicola da Crissa – Serrese; San Pietro Apostolo – Platania Calcio. Riposa: San Costantino Calabro

Così è andata lo scorso week-end: Acconia Spartans – San Costantino Calabro 2-0; Davoli Academy – San Nicola da Crissa 2-2; P.S.G. Calabria – Pianopoli 4-1; Platania Calcio – Biancoverdi Raffaele 2-1; Sant’Onofrio Calcio – Orsigliadi Calcio 3-2; Serrese – San Pietro Apostolo 3-1 Ha riposato: Fulgor Zungri

Per questa classifica aggiornata: Acconia Spartans 36; Platania 24; Sant’Onofrio e P.S.G. Calabria 22; San Costantino Calabro e Pianopoli^ 21; Biancoverdi Raffaele 20; Fulgor Zungri 17; Orsigliadi Calcio e San Nicola da Crissa 12; San Pietro Apostolo 11; Davoli Academy^ 10; Serrese# 9

#Un punto di penalizzazione

^Una gara in più

Da registrare le ben sei giornate di squalifica in settimana inflitte al calciatore Antonio Mazzei dei Biancoverdi Raffaele Spa, “perché al 44° del secondo tempo – si legge nel comunicato del Giudice Sportivo - protestava avverso una decisione arbitrale portandosi a contatto con il direttore di gara e mettendo le mani sul petto dell'arbitro con fare minaccioso e profferendo al suo indirizzo e platealmente frasi irriguardose. Dopodiché cerca di colpire l'arbitro con un calcio e, seppur non riuscendovi, gli calpesta il piede”.

Prima di ritorno in Terza Categoria. Nel raggruppamento E domani sono in programma queste gare: Athletic Club Gizzeria 12 – Conflenti; Audace Decollatura – Scigliano; Cleto – Mac 3; Martirano Lombardo – Nuova Indomita Colosimi; Serrastretta – Excalibur Compr. Fronti. Riposa: Nuova Aiello.

Di seguito i risultati dell’ultima giornata: Athletic Club Gizzeria 12 – Mac 3 3-2; Audace Decollatura – Conflenti 2-3; Martirano Lombardo – Scigliano 1-4; Nuova Aiello – Excalibur Compr. Fronti 3-1; Serrastretta – Nuova Indomita Colosimi 0-1. Ha riposato: Cleto

Si riparte da questa classifica: Nuova Aiello 26; Audace Decollatura e Nuova Indomita Colosimi* 22; Scigliano 16; Athletic Club Gizzeria 14; Cleto* 13; Mac 3 12; Conflenti** 11; Martirano Lombardo* 6; Serrastretta 4; Excalibur Compr Fronti* 3

**Due gare da recuperare

*Una gara da recuperare

Un solo anticipo, oggi, nel girone F dove sono in programma le seguenti partite: Amarcord Pontegrande – Vena (oggi alle 17:30); Belcastro – Cropani; Città di Tiriolo – Petronà; Maida – Martelletto Settingiano; Polisportiva Palermiti – Life Simeri Crichi. Riposa: Pirahna Soveria Simeri

Così lo scorso fine settimana: Amarcord Pontegrande – Life Simeri Crichi 1-2; Maida – Us Petronà 1-0; Polisportiva Palermiti – Martelletto Settingiano 4-0; Belcastro – Vena 2-1; Pirahna Soveria Simeri – Cropani 3-2. Ha riposato il Città di Tiriolo

Questa la classifica aggiornata: Life Simeri Crichi 28; Belcastro 25; Polisp. Palermiti* 19; Città di Tiriolo 18; Vena 15; Maida 14; Petronà* 12; Martelletto Settingiano* 9; Amarcord Pontegrande 6, Piranha Soveria Simeri 3; Cropani* 0

*Una gara da recuperare

Ferdinando Gaetano