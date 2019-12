Domani impegni interni per Vigor Lamezia Calcio, Garibaldina, Vigor 1919 e Citta' di Lamezia Terme

Lamezia Terme - Nuovo week-end denso di impegni per le varie formazioni dilettantistiche cittadine e dell’hinterland. Procediamo, come al solito, in ordine di campionato e posizione occupata in classifica. Partiamo, quindi, dal massimo torneo regionale dove, nel consueto anticipo trasmesso in diretta televisiva e streaming, la capolista San Luca ha oggi sbancato, con un rotondo 3-0, il campo dell’immediata inseguitrice ReggioMediterranea. Tutti nella ripresa i gol di Lazzarini (doppietta) e Romero. In virtù di tale risultato gli aspromontani provano la fuga, specie qualora domani il Sersale non dovesse riuscire a vincere a Scalea, volando a quota 30 e staccando di quattro lunghezze i reggini.

Domani pomeriggio tutte le altre sfide della quindicesima giornata. La Vigor Lamezia Calcio 1919 ospita il pericolante Trebisacce, al “D’Ippolito”, in quella che sarà la prima di tre gare interne consecutive. Domenica 22 dicembre verranno infatti recuperate gran parte delle sfide, valevoli per la dodicesima giornata, rinviate per allerta meteo il 24 novembre, inclusa Vigor Lamezia Calcio - Cotronei. Il 5 gennaio sarà poi l’Isola Capo Rizzuto ad essere di scena nell’impianto di via Marconi in occasione della prima di ritorno. Contro il Trebisacce i biancoverdi sono chiamati ad allungare la striscia di tre successi casalinghi. Zero, di contro, i punti raccolti dall’undici dell’alto Ionio cosentino negli ultimi 270’ giocati in campo avverso. Crisi di risultati che in settimana ha spinto lo stesso club cosentino ad esonerare il tecnico Malucchi e rimpiazzarlo con mister Pacino . Un auspicabile successo permetterebbe a Foderaro e compagni di mantenersi a -6 dalla vetta e di accorciare con buone probabilità a soli 2 punti dal secondo posto. Nell’occasione mister Salerno dovrà fare a meno dello squalificato Marco Foderaro e dell’ancora out Ombrella. Sicuro assente tra gli ospiti Filidoro, a sua volta appiedato dal giudice sportivo.

Dal mercato, intanto, ci si aspetta qualche altro colpo importante in entrata dopo quelli di Rondinelli e Lorecchio. Anche perché sono nel frattempo stati ceduti i vari Amabile, Terranova, Pisani, Antonio Mercuri ’91 e Marra.

Trasferta al “Nino Lo Presti” di Reggio Calabria per il Sambiase Lamezia 1923, ospite di un Gallico Catona che, nonostante occupi la quintultima posizione in condominio con il Cotronei, vanta si il peggiore attacco del girone con appena sette centri in tredici partite, ma in compenso la terza migliore retroguardia con solo dodici reti incassate. Sambiase alla ricerca di continuità dopo i quattro punti, che potevano essere benissimo sei, racimolati dalle ultime due uscite. Ferme restando le condizioni non ottimali del difensore Mirabelli, nella città dello Stretto Danilo Fanello dovrebbe avere l’intera rosa a disposizione, compreso il centravanti argentino, ex Messina e Sancataldese, Santiago Feuillassier (classe ’94). Ricordiamo pure le partenze dei vari Grande, Martino S., Diego Alfano, Galeano e Covelli E.

Quella di domani non sarà comunque l’ultima gara dell’anno solare per i giallorossi. Il match casalingo con la capolista San Luca non sarà infatti recuperato, come originariamente programmato (in virtù della finale di Coppa Italia di sabato prossimo, al “D’Ippolito”, tra Morrone e, per l’appunto, San Luca), mercoledì 8 gennaio, bensì domenica 29 dicembre alle 14:30. Nel girone A di Promozione, la Garibaldina riceve il quotato PraiaTortora, terza forza del torneo e distante appena due lunghezze dalla vetta. I soveritani, reduci dall’inattesa sconfitta in casa del fanalino di coda Cutro, tra le mura amiche non perdono dallo scorso 27 ottobre, allorquando furono battuti dalla capolista Belvedere. Solo due i punti raccolti dai cosentini negli ultimi 180’. Ancora una sconfitta esterna maturata in extremis per la Promosport. Lametini piegati 2-1 dal Marina di Schiavonea, al “S. Maria ad Nives” di Corigliano Rossano, nell’anticipo odierno. Dopo essere andati sotto per effetto del gol segnato su rigore da Tramontana nel primo tempo, Gallo e compagni hanno agguantato quello che sembrava il definitivo 1-1 al 90’ con Lebeau, salvo poi incassare il 2-1 al 92’ ancora da Tramontana.

Scendiamo in Prima Categoria, partendo dal raggruppamento B dove l’Atletico Maida sarà ospite dell’Atletico Sellia Marina al Comunale “Calabricata”. Partita sulla carta non delle più proibitive visto che l’undici ionico catanzarese è penultimo con soli sette punti raccolti in dieci giornate. Vincere permetterebbe ai maidesi di consolidarsi in zona play-off e magari agganciare il terzo gradino. Mister Alessandro dovrà tuttavia fare a meno degli squalificati Grande e Saladini. In forte dubbio Tropea.

Sfide casalinghe, invece, per le due compagini cittadine del girone C. La Vigor 1919 dovrà vedersela al “Gianni Renda” con il pericolante Badolato. Una settimana fa la gara sarebbe stata considerata decisamente abbordabile, ma ora è tutt’altro che scontata alla luce della partenza, avvenuta in settimana, di quasi tutti i big della rosa biancoverde. Conidi, Voci, Procopio e Fabio si sono accasati alla Rombiolese (Promozione girone B), voluti dal neo tecnico Pisano che ne aveva già avuti tre fino all’anno scorso nel Real Montepaone. Antonelli si è trasferito al Villaggio Europa (girone A di Prima Categoria). La società vigorina ha dovuto lasciarli partire non potendo garantire loro i rimborsi spese promessigli dal sodalizio vibonese. Molto più breve lo spostamento dell’esterno offensivo Giuseppe Grandinetti, ceduto ai concittadini del P.S.G. Calabria (Seconda Categoria). La dirigenza lametina è comunque al lavoro per rimpiazzare i numerosi, e pesanti, addii. Oltre al campionato, d’altronde, si è ancora in corsa pure in Coppa Calabria. Sono stati decisi gli accoppiamenti delle semifinali della manifestazione tricolore. Il 4 marzo si giocheranno Vigor 1919 – Villaggio Europa e Rosarno – Borgia. Le gare di ritorno il 18 dello stesso mese.

Sempre domani pomeriggio, ma al “Rocco Riga”, il Città di Lamezia Terme ospiterà il Caulonia, compagine di centro classifica reduce da due sconfitte. Lametini invece chiamati ad allungare la striscia utile (quattro punti in due gare) per provare ad uscire dalla zona play-out. Nona di campionato nel girone D di Seconda Categoria. In programma le seguenti gare: Davoli Academy – Platania 0-3 (giocata oggi); P.S.G. Calabria – Acconia Spartans 0-2 (giocata oggi); Pianopoli – San Nicola da Crissa 3-2 (giocata oggi); Fulgor Zungri – Biancoverdi Raffaele; Orsigliadi Calcio – San Pietro Apostolo; Sant’Onofrio – San Costantino Calabro. Riposa la Serrese

Così sono andate le cose lo scorso week-end: Acconia Spartans – Sant’Onofrio Calcio 2 – 1; Biancoverdi Raffaele Spa – Orsigliadi Calcio 0 - 0; Platania Calcio – P.S.G. Calabria 1 - 1; San Costantino Calabro – Fulgor Zungri 4 - 1; San Pietro Apostolo - Pianopoli 3 – 1; Serrese – Davoli Academy 2 – 0. Ha riposato il San Nicola da Crissa.

In riferimento alla partita di sabato scorso tra il Platania e il P.S.G. Calabria, il giudice sportivo in settimana ha squalificato fino al prossimo 6 febbraio mister Cutrì del Platania “poichè a fine primo tempo costringeva l'arbitro ad espellerlo perchè platealmente pronunciava frasi intimidatorie nei suoi confronti. Nel momento in cui notificava il provvedimento tentava di aggredirlo, non riuscendoci per il fattivo intervento dei propri compagni di squadra”.

Questa la classifica aggiornata alla luce del recupero dello scorso 4 dicembre (San Nicola da Crissa – San Costantino Calabro 2-2), delle decisioni del giudice sportivo (Fulgor Zungri – Serrese 3-0 a tavolino e omologazione dell’1-1 maturato sul campo tra Sant’Onofrio e Platania) e dei tre anticipi odierni: Acconia Spartans* 21; Platania 17; Pianopoli* 14; Biancoverdi Raffaele e Sant’Onofrio* 11; PSG Calabria e San Costantino Calabro* 10; Orsigliadi Calcio* 8; San Pietro Apostolo e Fulgor Zungri 7; Davoli Academy e San Nicola da Crissa 6; Serrese*# 5

*Una gara da recuperare

#Un punto di penalizzazione

Acconia Spartans, Platania, Pianopoli, Davoli Academy, P.S.G. Calabria e San Nicola da Crissa hanno una gara in più

In Terza Categoria si gioca la sesta giornata. Questo il programma nel girone E: Mac 3 – Excalibur Compr Fronti 3-2 (giocata oggi); Athletic Club Gizzeria 12 – Serrastretta; Audace Decollatura – Martirano Lombardo; Cleto – Nuova Aiello; Conflenti – Nuova Indomita Colosimi. Riposa lo Scigliano.

Così sono andate le cose domenica scorsa: Excalibur Compr Fronti - Cleto 3 – 4; Nuova Aiello – Athletic Club Gizzeria 12 3 – 1; Nuova Indomita Colosimi – Mac 3 5 – 0; Scigliano - Conflenti 2 – 0; Serrastretta – Audace Decollatura 0 – 5. Ha riposato il Martirano Lombardo.

Questa la classifica aggiornata al recupero dello scorso 4 dicembre, che ha visto il Martirano Lombardo battere in casa l’Excalibur Fronti per 3-0, e all’anticipo odierno.

Audace Decollatura* e Nuova Aiello* 9; Nuova Indomita Colosimi** e MAC 3** 6; Athletic Club Gizzeria* 5; Scigliano* 4; Excalibur Compr Fronti**, Serrastretta, Cleto*** e Martirano Lombardo** 3; Conflenti** 1

***Tre gare da recuperare

**Due gare da recuperare

*Una gara da recuperare

Mac 3 ed Excalibur Fronti hanno una gara in più

Queste le partite nel raggruppamento F: Martelletto Settingiano – Vena 1-5 (giocata oggi); Città di Tiriolo – Pirahna Soveria Simeri; Maida – Belcastro; Polisportiva Palermiti – Amarcord Pontegrande; Us Petronà – Cropani. Riposa Life Simeri Crichi

Di seguito i risultati dello scorso week-end: Belcastro – Polisportiva Palermiti 3 – 2; Cropani 2019 – Città di Tiriolo 0 – 3; Life Simeri Crichi 2017 – Martelletto Settingiano 3 – 0; Piranha Soveria Simeri - Maida 2 – 4; Vena – Us Petronà 1980 3 – 1 Ha riposato l’Amarcord Pontegrande.

Questa la classifica aggiornata, comprensiva dei due recuperi (Maida – Life Simeri Crichi 1-4 e Polisportiva Palermiti – Vena 5-1) giocatisi lo scorso 4 dicembre e dell’anticipo odierno.Life Simeri Crichi 15; Belcastro 12; Città di Tiriolo 9; Maida* , Polisp. Palermiti* e Vena* 6; Martelletto Settingiano, Amarcord Pontegrande*, Petronà, Vena* 3, Cropani*, Piranha Soveria Simeri* 0

*Una gara da recuperare

Martelletto Settingiano e Vena hanno una gara in più

Ferdinando Gaetano