Eccellenza, oggi in programma Palmese-Vigor Lamezia e Sambiase-Soriano

Lamezia Terme - Terzultima giornata di regular season nel mini torneo di Eccellenza calabrese. Ancora 270’ da giocare per arrivare a stabilire il posizionamento finale e quindi gli accoppiamenti delle sfide secche, da giocarsi in casa delle migliori classificate, valide per i quarti di finale dei play-off. In serie positiva da tre turni, che hanno fruttato complessivamente sette punti, la Vigor Lamezia oggi pomeriggio (15:30) sarà di scena sul sintetico del “Giuseppe Lo Presti” di Palmi. Le due squadre si sono già affrontate lo scorso 18 ottobre in occasione della gara valevole per la quarta giornata del campionato di Eccellenza poi sospeso, per la seconda ondata del Covid-19, e ripreso, giusto un mese fa, con un nuovo e più ristretto format. Ad ottobre non ci fu storia al “D’Ippolito”. I neroverdi scesero in campo con una formazione troppo giovane ed inesperta, come testimoniato dai ben cinque under e due classe 2000 nell’undici titolare, per dare problemi ai lametini che s’imposero con un più che tennistico 7-0. A segno andarono Zuppardo, autore di una tripletta, Russo, Foderaro, Gullo e Barrow. Tutti elementi che fanno ancora parte della rosa biancoverde a differenza, facendo sempre riferimento alla formazione vigorina del 18 ottobre 2020, dei vari Trentacoste, Voltasio, Giacinti, Bettini, Torelli, Corticchia e Dieme.

Sempre in goleada, ma stavolta a parti invertite, è terminato l’ultimo precedente giocatosi in quel di Palmi. Si era alle prime giornate della serie D 2015-16 ed i neroverdi batterono per 6-2 una Vigor imbottita di giovani e fresca di retrocessione di ufficio a seguito dell’operazione “Dirty Soccer”. La gara, che non si giocò al “Lo Presti” ma sul più piccolo “San Giorgio”, vide passare, a sorpresa, in vantaggio gli ospiti con Perri, prima di incassare sei gol in appena mezzora a firma di Fabiano, Piemontese (doppietta), Corsale, Moio e di quel Foderaro oggi in biancoverde. Del giovane Pirelli, nella ripresa, la rete con la quale i ragazzi allora allenati da Antonio Gatto accorciarono leggermente le distanze. Gare, entrambe, diverse da quella odierna visto che sinora, in queste prime quattro giornate, sia la Palmese che la Vigor non hanno mai vinto o perso con più di due gol di scarto al massimo.

I tirrenici reggini hanno ceduto solo con il minimo scarto alle più titolate Locri e Reggiomediterranea, pareggiato 2-2 con lo Scalea e vinto, domenica scorsa, a Soriano per 1-0. Foderaro e compagni ne hanno invece vinte un paio con il più classico dei risultati, pareggiato nella stracittadina e, all’esordio, perso di misura a Sersale. A prescindere dai numeri, Foderaro e compagni sono obbligati a vincere per proseguire la scalata alla prima posizione oramai distante una sola lunghezza. Per chiudere la regular season davanti a tutti, bisognerà racimolare quantomeno sette punti in queste ultime tre giornate, sempre se basteranno, e considerato che dopo la trasferta odierna si dovranno affrontare due compagini sulla carta più forti della Palmese, quali Reggiomediterranea e, fuori casa, Scalea, appare evidente come oggi serva necessariamente incamerare l’intera posta. Mister Vargas dovrebbe avere l’intera rosa a disposizione, eccezion fatta per Mennella, la cui stagione è da ritenersi già conclusa, e lo squalificato Haberkon.

Il tecnico della Palmese, Antonio Germano, nell’occasione recupera il centrocampista Marco Condemi, il cui padre Gianni, attuale diesse del club neroverde, giocò nella Vigor, che ha scontato un turno di stop disciplinare. I reggini, che in settimana non hanno nascosto la propria voglia di vendicare, calcisticamente parlando, il 7-0 rimediato ad ottobre al “D’Ippolito”, rappresentano la classica squadra di categoria, annoverando tra le proprie fila elementi come gli ex Morrone De Luca e Mazzei, il portiere Caputo, il difensore Gambi, i centrocampisti Libri , Sapone ed il già citato Condemi, o gli attaccanti Gatto e, i sudamericani, Borges e Ricardihno. La sfida del “Lo Presti” sarà visibile, gratuitamente, in diretta streaming sulla pagina facebook della Vigor Lamezia. Dirigerà Francesco Aureliano di Rossano, coadiuvato dagli assistenti, entrambi della Sezione Aia di Cosenza, Giovanni De Bartolo e Giovanni Gigliotti.

In campo anche il Sambiase Lamezia 1923

Prima di due sfide interne consecutive per il Sambiase Lamezia 1923. Oggi pomeriggio l’ospite di turno al “Renda” sarà il fanalino di coda Soriano. Ostacolo non eccessivamente impegnativo per i giallorossi, chiamati a recuperare il terreno perduto in classifica a seguito degli ultimi tre pareggi di fila contro Locri, Vigor e Sersale. E’ anche vero, però, che Bernardi e compagni sono ancora imbattuti al pari del solo Sersale e che ora hanno un calendario sostanzialmente in discesa eccezion fatta, un po’, per la trasferta dell’ultima giornata con la Reggiomediterranea. A patto, naturalmente, di fare bottino pieno oggi e domenica prossima, sempre in casa, ai danni della Palmese. Al momento i giallorossi lametini vantano il miglior attacco ma, al contempo, pure la seconda peggior difesa del mini-girone. Proprio quest’ultimo dato spiega il motivo per il quale siano solo quarti sebbene distanti appena due incollature dalla vetta. Decisamente peggiore il cammino del Soriano: i vibonesi hanno perso tutte e quattro le partite disputate e possono vantare, si fa per dire, l’attacco meno prolifico e la difesa più vulnerata con ben dieci gol incassati.

Contro i rossoblù dell’ex Filardo, mister Fanello non dovrebbe avere particolari problemi di formazione se si esclude l’ormai scontato Marco Foderaro che lunedì scorso si è sottoposto ad intervento chirurgico, perfettamente riuscito, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e dei due menischi lesionati a seguito del grave infortunio rimediato contro lo Scalea. All’inossidabile quasi quarantenne centrocampista di Pianopoli gli auguri di poter al più presto tornare sul terreno di gioco. La sfida tra Sambiase e Soriano sarà trasmessa in diretta streaming, gratuitamente, sulla pagina facebook del club lametino. Arbitrerà il signor Giuseppe Falvo di Cosenza. Paolo Crimi di Locri e Valerio Giuseppe De Leo di Reggio Calabria, i due assistenti. Completano il quadro Reggiomediterranea - Sersale, big-match, classifica alla mano, di giornata, e Locri – Scalea.

Ferdinando Gaetano