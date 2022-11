Fc Lamezia di scena a Vibo. Impegni interni per Vigor Lamezia, Sambiase e Garibaldina

Lamezia Terme - Tutte in campo, domani, le maggiori realtà calcistiche cittadine e dell’hinterland. Procediamo come sempre per ordine di categoria e posizionamento in classifica.

L’undicesima giornata nel girone I di serie D prevede un solo derby calabrese, quello in programma al “Luigi Razza” tra la Vibonese e l’Fc Lamezia Terme. La vittoria in trasferta in casa gialloblù manca ormai da più di un mese. Rossoblù invece reduci da due successi consecutivi e che tra le mura amiche sin qui hanno raccolto tre affermazioni, un pari ed una sconfitta (con il Paternò). Nel giro di una settimana i lametini affronteranno la terza e la prima in classifica. Domenica 20 al D’Ippolito infatti arriverà il Catania. Con due successi è chiaro che si riaprirebbe prepotentemente la lotta per la vittoria finale, qualora dovessero invece arrivare due sconfitte, o anche solo un pari ed un kappaò, è chiaro che, con molta probabilità, la vetta si allungherebbe definitivamente. 180’ molto importanti, dunque, per il prosieguo di stagione. A partire da quelli di domani in terra vibonese. Nella consueta conferenza stampa del sabato, mister Novelli ha detto di aver visto i suoi “in crescita nella gara di coppa, dove invece di solito si ha la testa altrove. Invece siamo già arrivati al terzo turno ed ora dobbiamo dare continuità. La Vibonese e’ allenata da un bravissimo allenatore che fa giocare molto bene, con grande intensità e spensieratezza, le proprie squadre. Anche loro però, come noi hanno pregi e difetti. Come caratteristiche sarà una partita diversa da tutte le altre sinora affrontate. Dobbiamo essere bravi a chiudere alcuni spazi nei quali loro sono bravi a creare superiorità numerica. Per il resto fare la partita con la nostra idea e mentalità, indipendentemente da chi abbiamo di fronte”.

A chi gli fa presente la delicatezza dell’impegno contro i rossoblù, visto pure il solo punto che attualmente separa in classifica le due compagini, l’ex tecnico dell’Acr Messina risponde che “il campionato non finisce domani, è ancora lunghissimo. Certo, sappiamo benissimo che dobbiamo ridurre i margini di errore, alimentando e migliorando determinati aspetti”. Tutti disponibili in casa lametina, sebbene più di qualcuno sia reduce da problemini fisici. Non convocato il solito Caliò, che, come confermatoci dallo stesso Novelli, ormai da qualche settimana non è più presente agli allenamenti. Seconda convocazione consecutiva in prima squadra per l’attaccante Vaccaro della juniores Dirigerà il signor Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Francesco Massari, anch’egli di Molfetta, e Antonio Alessandrino di Bari.Cambia intanto la classifica generale in virtù del punto di penalizzazione inflitto dal dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, al Real Aversa. Inibizione di 6 mesi anche per il suo presidente Guglielmo Pellegrino. Campani che quindi scendono da 15 a 14 punti .

In Eccellenza, per la seconda volta nel giro di appena quattro giorni, la Promosport fa visita all’Isola Capo Rizzuto. Come noto, infatti, mercoledì scorso i lametini hanno espugnato il “Sant’Antonio” con il più classico dei risultati, bissando il risultato dell’andata e quindi qualificandosi alle semifinali di Coppa Italia regionale. Domani si prevede tutt’altra partita, però, specie a livello di motivazioni per ciò che concerne i crotonesi. Se la Promosport è terza con lo Scalea, i giallorossi occupano comunque il quinto posto in condominio con altre due squadre. Sono inoltre una delle quattro squadre a non avere ancora pareggiato. Isola – Promosport sarà anche una partita che metterà di fronte la quarta e la seconda miglior difesa del torneo. 10 i punti conquistati nelle ultime quattro giornate da Scozzafava e compagni. I crotonesi, invece, perdendo di stretta misura in casa del Soriano, domenica scorsa hanno interrotto una striscia di ben tre successi consecutivi.

A fare il punto della situazione in casa biancazzura è stato il giovane esterno difensivo Oscar Mannarino. “Dopo un periodo iniziale nel quale abbiamo avuto qualche difficoltà, - ha dichiarato all’ufficio stampa del suo club - siamo ripartiti alla grande con ottimi risultati e prestazioni. Ma ciò non ci basta, essendo solo l’inizio di un lungo percorso. Ad Isola ci attende una sfida da affrontare con la massima attenzione ed il massimo impegno da parte di tutti. E’ una gara fondamentale per aumentare la fiducia in noi stessi e aggiungere un altro tassello importante alla classifica. Abbiamo già affrontato due volte in Coppa i crotonesi, ma a differenza di mercoledì scorso domani mi aspetto un match molto più intenso, nel quale loro ci daranno filo da torcere”. Mister Morelli, in settimana squalificato per due giornate, domani pomeriggio dovrà fare a meno degl’infortunati Villella e Angotti, oltre, ovviamente, al solito Umbaca.

Domani inizierà la stagione anche per la formazione femminile della Promosport. In occasione della prima giornata del proprio girone (con gare di sola andata), completato da Melito, Polisportiva Siderno e Reggina 1914, di Coppa Italia regionale, la Promosport Woman riceverà il Melito al “Rocco Riga” (14:30). Accederanno alla fase successiva le prime due del mini raggruppamento. La squadra femminile biancazzurra è stata presentata venerdì scorso in un evento ch’è stato anche un momento di sensibilizzazione sulla donazione degli organi, tant’è che sulle divise ufficiali, che Stranieri e compagne indosseranno nella nuova stagione, sarà presente il logo dell’Associazione Italiana Donazione Organi. Nel girone B di Promozione oggi si è disputato un solo anticipo, quello che ha visto la capolista San Giorgio battere 1-0 il Comprensorio Capo Vaticano. Domani la Vigor Lamezia ospiterà il Ravagnese al D’Ippolito (14:30). Biancoverdi obbligati a vincere per riscattare il largo kappaò rimediato nello scontro diretto con lo Sporting Catanzaro Lido, oltre che per riportarsi a -1 dalla capolista San Giorgio. Reggini ultimi in compagnia di Melito e Africo, nonché reduci da ben sei sconfitte di fila.

Trasferta a Roccella Jonica per l’Atletico Maida. Reggini quartultimi e distanti tre lunghezze dai maidesi. Squadre entrambe poco prolifiche, dato che solo l’Africo sinora ha segnato meno reti. Roccella nell’occasione privo del suo allenatore e di ben tre calciatori (Albanese, Sgambelluri e Santiago), tutti squalificati. Nel Maida oltre ai soliti Ferrarezi e Martinez, mancherà, sempre per infortunio, l’under Perugino. In forte dubbio l’esperto centrocampista Morelli. Nel raggruppamento B di Prima Categoria, il Sambiase riceverà il Città di Cirò Marina al “Gianni Renda” (14:30). Sambiasini una delle tre squadre del girone ancora imbattute. Cirotani penultimi, ma che proprio domenica scorsa hanno conquistato il primo successo stagionale superando, a sorpresa, il quotato Taverna. Domani mister Gallo dovrà fare a meno degl’indisponibili Zurlo, Tallari, Varrà, Paolo Scarpino e Michienzi. Ricordiamo che mercoledì prossimo, 16 novembre, i giallorossi saranno nuovamente impegnati al “Renda”, dovendo ospitare la Rombiolese nella gara valevole per il ritorno del secondo turno di Coppa Calabria. Trasferta in casa del Pino Donato Taverna, quarta forza del girone, per i Biancoverdi Raffaele, reduci da due successi di fila. Particolare curioso, entrambe non hanno ancora mai diviso la posta in palio. Biancoverdi orfani degli out Sacco e Torcasio. La Garibaldina riceverà la visita del forte Mesoraca, una delle due attuali vice-capoliste. Soveritani che hanno pareggiato per 1-1 tutte le tre partite al momento giocate al “Leo”.

Seconda Categoria

Quarta giornata nel campionato di Seconda Categoria. Nel girone B oggi un solo anticipo, quello che ha visto la capolista Fc San Mango raggiunta allo scadere sul 2-2 dall’Agid Dipignano in terra cosentina. Di Sanì e Filice le reti sanmanghesi. Domani pomeriggio l’Audace Decollatura ospitera’ il Parenti Calcio nello scontro tra due delle attuali quattro seconde. Questi i risultati della terza giornata: Ceep Villaggio Europa – Agid Dipignano 2 – 0; Cerisano - San Michele Donnici 0 – 2; F.c. San Mango - Cleto 2 – 0; Falchi Rossi Falconara – Unione Sportiva Marano 2 – 1; Komunicando Ikst – Audace Decollatura 2 – 1; Parenti Calcio – Real Cosenza 1 - 2

Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi 270’: San Mango 9; Audace Decollatura, San Michele Donnici, Real Cosenza e Parenti Calcio 6; Agid Dipignano e Cleto 4; Us Marano , Ceep Villaggio Europa e Falchi Rossi Falconara e Komunicando IKST 3; Cerisano 0

Nel raggruppamento C, in uno dei due anticipi odierni il Pianopoli ha superato 2-0 la vicecapolista Sersalese. Reti di Ventura e del veterano Garieri. Nell’altro la capolista Comprensorio Corace ha battuto di stretta misura il Petronà.

Così sono andate le cose domenica scorsa: : Casabona per lo Sport - Pianopoli 3 – 0; Polisportiva Palermiti – Academy Strongoli 1 – 1; San Nicola Carfizzi – Comprensorio Corace 3 – 3; Sersalese - Amaroni 4 – 0; Us Petronà – Amatori Le Castella 4 – 4.

Questa la classifica aggiornata dopo i primi 270’: Comprensorio Corace 7; Sersalese e Casabona 6; Pianopoli e Petronà 4; Amaroni, Amatori Le Castella e San Nicola Carfizzi 3; Polisp. Palermiti 2; Academy Strongoli 1

Terza Categoria

Questi i risultati della prima giornata, giocata lo scorso week-end, nel girone C: Belvedere Calcio – Longobardi 4-1; Marca Football Club – Serrastretta 6-2; Atletico Feroleto – Cortale 0-1; Mac 3 – Curinga 6-2; Maida – Conflenti 2-4; Us Girifalco – Excalibur Compr Fronti 0-1.

Di seguito il programma della seconda giornata che si disputerà interamente domani pomeriggio: Conflenti – Mac 3; Cortale – Belvedere Calcio; Curinga – Marca Football Club; Excalibur Compr Fronti – Maida (a Pianopoli); Longobardi Calcio – U.s. Girifalco; Serrastretta – Atletico Feroleto

