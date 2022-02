FC Lamezia nella tana della capolista e Promosport di scena a Cutro. Delicato scontro salvezza per il Maida

Lamezia Terme - Nuovo fine settimana pregno d’impegni per le varie compagini calcistiche lametine e dell’hinterland. Ma procediamo, come sempre, in ordine di categoria.

Serie D

Settima di ritorno nel girone più meridionale del massimo torneo dilettantistico nazionale. Indiscusso big-match di questa ventiseiesima giornata è Gelbison – F.C. Lamezia Terme, ovvero la sfida tra la prima e la terza forza del girone, tra il secondo ed il quarto attacco, tra la prima e la quarta miglior difesa.

Lametini chiamati ad invertire l’andamento deficitario negli scontri diretti, avendo, nel girone d’andata, racimolato appena un punto dai match casalinghi con Gelbison, Acireale e Cavese. Gialloblù al contempo obbligati quantomeno a non tornare sconfitti da Vallo della Lucania per non essere già virtualmente estromessi dalla corsa per il primo posto. Il -2 dalla vetta non deve infatti trarre in inganno poiché la Gelbison deve ancora recuperare (lo farà mercoledì prossimo) l’incontro interno con il Trapani. Stessa cosa dicasi della Cavese, senza contare che le prime due della classe hanno già riposato, in questo girone di ritorno, a differenza di Cavese e, per l’appunto, Lamezia.

Domani al “Morra” si affronteranno due compagini in serie utile da otto turni. Se tra le mura amiche finora solo la Cavese ha avuto una percentuale di vittorie maggiore della capolista, dall’altra Corapi e compagni sono la squadra che ha fatto più punti in trasferta. Lontano dal “D’Ippolito” hanno collezionato otto successi, quattro pari ed una sola sconfitta (a Trapani, dove peraltro si presentarono in formazione parecchio rimaneggiata).

Soltanto tre le compagini finora riuscite a tornare con un risultato positivo da Vallo della Lucania: Acireale, Licata e San Luca. Gli acesi si sono imposti 1-0 domenica 5 dicembre, Licata e San Luca hanno pareggiato entrambe per 1-1. In casa la Gelbison ha segnato diciannove gol, subendone sei. L’Fc Lamezia in trasferta vanta ventuno reti all’attivo e dieci al passivo

Ventidue i calciatori convocati da mister Campilongo per questa importante gara nel Cilento. Ad esser rimasti fuori, oltre al terzo portiere Guerra ed all’ormai solito Bernardi (alla quarta esclusione consecutiva), sono gl’infortunati Nallo e Schimmenti, nonché l’acciaccato Tringali.

Tra i campani mancherà lo squalificato Uliano, al quale in settimana il giudice sportivo ha inflitto ben tre giornate di squalifica. Regolarmente convocato, sebbene venga dato in precarie condizioni fisiche, l’ex Cosenza Fornito. Rossoblù campani che in rosa hanno elementi di assoluto spessore per la serie D quali Oggiano, Ortolini, Khoris, Gagliardi, Sparacello, Gonzales, e l’ex Vigor, nonché oramai lametino di adozione, Domenico Marchetti.

La sfida del “Giovanni Morra” sarà diretta dal signor Dylan Marin di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Daniele Sbardella di Belluno e Lorenzo D’Alessandris di Frosinone. La diretta streaming dell’incontro sarà visibile sulla pagina facebook della società Gelbison al prezzo di 5,49 euro. Ricordiamo che in tutte le categorie, le gare di questo week-end inizieranno con 5’ di ritardo in segno di protesta per la guerra in Ucraina.

Promozione

Scendiamo nel campionato regionale di Promozione, e specificatamente nel girone A, dove si gioca la sesta di ritorno. Quasi un testa-coda per la capolista Promosport. I biancazzurri saranno infatti ospiti del Cutro, penultimo, che ha perso cinque delle ultime sei gare. Due domeniche fa l’ultimo successo, nello scontro salvezza con il Real Fondo Gesù. Al “Frate Ilario Rostello” il tecnico dei lametini, Claudio Morelli, non potrà fare affidamento sugl’indisponibili Perri, De Fazio e De Martino. In forse gli acciaccati Mandarano, Azzinnaro e Colosimo. Tra i locali mancherà, per squalifica, l’esperto difensore Martucci.

Sempre domani, appuntamento importante anche per la Promosport Woman. Le ragazze di mister Crupi alle 15:00 affronteranno il Cosenza Calcio nella finale di Coppa Italia regionale di calcio femminile. Il match si disputerà sul sintetico del "Centro Tecnico Federale" di Catanzaro, sito in Via Contessa Clemenza. Qualora i 90’ regolamentari dovessero concludersi senza vincitori né vinti, si procederà all’effettuazione dei canonici due tempi supplementari di 15’ ciascuno. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dell’ulteriore mezzora di gioco, l’arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore.

Delicata sfida interna per l’Atletico Maida che al “Renda” dovrà vedersela con il Real Fondo Gesù. La vittoria in casa maidese manca da un mese e diventa quindi fondamentale centrarla domani, ancor di più trattandosi di un vero e proprio scontro diretto. Romagnuolo e compagni infatti condividono la quartultima posizione proprio con i crotonesi, oltre che con il San Fili. Importante provare ad incamerare l’intera posta anche in ottica di un’ipotetica futura classifica avulsa, alla luce del successo di stretta misura del Real nella sfida d’andata. La formazione che rappresenta l’omonimo popoloso quartiere di Crotone, mercoledì ha pareggiato 1-1 il recupero casalingo contro lo Scandale. Nell’occasione l’allenatore dell’Atletico Maida, Alfonso Caruso, dovrà fare a meno dello squalificato Carchedi, oltre che degl’infortunati Maggisano e Mercuri.

Trasferta decisamente proibitiva per il fanalino di coda Garibaldina. I giallorossi di mister Sestito affrontano la squadra più in forma del momento: quel Cassano Sybaris imbattuto da nove turni, dai quali ha racimolato 19 punti. La squadra da ormai diverse giornate allenata dal conflentese Diego Burgo è reduce da due vittorie consecutive per 3-0, tra cui quella inflitta alla sin li ancora imbattuta capolista Promosport. Escalation di risultati che ha consentito al Cassano di portarsi a solo quattro lunghezze dalla zona play-off.

In riferimento al match interno di domenica scorsa contro il Trebisacce, la Garibaldina si è vista infliggere un’ammenda di € 200,00 “per presenza di persone non identificate negli spogliatoi, dopo esser entrati abusivamente a fine gara da un cancello appositamente aperto dal custode dell'impianto sportivo. Nonchè per avere ignoti provocato due squarci in due punti diversi della porta dello spogliatoio arbitrale”.

Prima Categoria

Passiamo alla Prima Categoria, girone C, dove si è giunti alla seconda di ritorno. Nei due anticipi odierni, il Sambiase ha battuto 1-0 il Guardavalle al “Gianni Renda”, mentre tra Real Pizzo e Girifalco è finita 2-2. Sambiase che sale così a quota 32, agganciando, almeno momentaneamente, la coppia Bivongi – Parghelia in seconda posizione. Primo di due turni di riposo consecutivi per la capolista Vigor 1919. Ne possono dunque approfittare, in attesa di fermarsi anche loro più in avanti, Bivongi e Parghelia, distanti un solo punto dalla vetta. La prima domani ospitera’ il Badolato, i vibonesi saranno di scena in casa del Borgia del neo tecnico Carmine Fioretti, il quale si è portato con se in questa nuova avventura il difensore lametino, ex Vigor Lamezia e Fronti, De Grazia.

Seconda Categoria

Terza di ritorno nel raggruppamento B. L’Audace Decollatura, reduce da otto risultati utili consecutivi, domani pomeriggio ospita l’Atletico Bianchi. Sfida importante in chiave play-off considerato che l’Audace è attualmente sesto (ma solo a -3 dal secondo gradino), distante giusto una lunghezza proprio dal Bianchi, quinto.

Nel girone D, questi i risultati della seconda di ritorno giocatasi lo scorso week-end: Biancoverdi Raffaele – Real Gerocarne 4-1; P.S.G. Calabria – Sant’Onofrio Calcio 0-0; Fulgor Zungri – Pernocari Calcio 2-1; San Costantino Calabro – Real Mileto 2-1; San Nicola da Crissa – Pianopoli 1-0 Ha riposato: Piscopio

Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi 1170’: San Nicola da Crissa 27; Biancoverdi Raffaele 23; Pianopoli 22; P.S.G. Calabria 21; Sant’Onofrio Calcio 20; Fulgor Zungri 19; Piscopio 18; Pernocari Calcio 11; San Costantino Calabro 9; Real Gerocarne 8; Real Mileto 3

Queste, invece, le gare in programma domani e valevoli per la terza giornata di ritorno: Pernocari Calcio – Biancoverdi Raffaele 0-0 (giocata oggi); Pianopoli – San Costantino Calabro 1-1 (giocata oggi; di Filippa il momentaneo vantaggio locale); Real Mileto – P.S.G. Calabria; Piscopio – San Nicola da Crissa; Sant’Onofrio Calcio – Fulgor Zungri. Riposa: Real Gerocarne

Terza Categoria

Questi i risultati della dodicesima giornata, giocata lo scorso fine settimana, nel girone C di Terza Categoria: Life Simeri Crichi – Petronà 0-3; Cleto – Conflenti 2-0; Cropani – Comprensorio Corace 1-4; Curinga – Città di Caraffa di Catanzaro 2-1; Excalibur Compr Fronti – Mac 3 3-8; Kennedy J.F. Aquile – San Mango 3-2; Serrastretta – Skilletion 0-3

Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi 1080’: Comprensorio Corace 30; Cleto 29; Us Petronà 27; Mac 3 26; San Mango, Conflenti e Kennedy J.F. Aquile 20; Curinga 16; Life Simeri Crichi# 15; Serrastretta e Skilletion 9; Excalibur Compr Fronti #8; Città di Caraffa di Cz 6; Cropani 3

#Un punto di penalizzazione

Questo il programma della tredicesima giornata, in programma domani pomeriggio: Comprensorio Corace – Curinga 6-0 (giocata oggi); Skilletion – Excalibur Compr Fronti 9-0 (giocata oggi); Città di Caraffa di Cz – Life Simeri Crichi; Conflenti – Cropani; F.C. San Mango – Serrastretta; Mac 3 – Cleto; Us Petronà – Kennedy J.F. Aquile.

Ferdinando Gaetano