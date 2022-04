Fc Lamezia ospita il Cittanova al D'Ippolito, stop forzato nel girone A di Promozione e in Prima riposa il Sambiase

Lamezia Terme - Nuovo fine settimana di gare per le varie compagini calcistiche lametine e dell’hinterland. Ma procediamo, come sempre, in ordine di categoria.

Serie D

Quindicesima di ritorno nel girone più meridionale di serie D. Ad osservare il turno di riposo sarà stavolta l’attuale vice-capolista Cavese. Una ghiotta occasione da sfruttare, dunque, per Gelbison ed Acireale, ovvero le due restanti compagini ancora in lotta per la vittoria finale. I campani ospiteranno il pericolante Rende, sulla cui panchina da una decina di giorni Franceschini è subentrato all’esonerato Cavaliere, mentre i siciliani, che hanno ancora due gare da recuperare, saranno di scena ad Aversa. Una squadra, quest’ultima, che nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso ha centrato la sua prima vittoria contro una big. Ad aver dato questa speciale soddisfazione ai casertani è stato un Fc Lamezia sempre più deludente. Appena un misero punto all’attivo, per i gialloblù, negli ultimi 270’. In trasferta, tra l’altro, non perdevano dallo scorso 19 dicembre, ovvero dalla prima partita della gestione Campilongo. Quanto fatto di buono, dopo i consecutivi pari esterni di Rende e Troina, per recuperare prezioso terreno dal vertice, è stato buttato alle ortiche nelle tre più recenti uscite. Vincere il campionato si sapeva sarebbe stato molto difficile per tutta una serie di motivi: forza e numero delle avversarie dirette, per i tanti errori commessi lungo l’arco della stagione, vedi gli oltre quaranta calciatori complessivamente tesserati, i tre allenatori avvicendatisi in panchina, nonchè i due direttori mandati via. Ma uscire di scena dalla lotta per il primato già a sette giornate dal termine, non era minimamente nelle aspettative generali. Anche perché, lo ricordiamo, le società ad aver speso più di tutte in questa stagione sono indubbiamente state Cavese e, per l’appunto, Lamezia. Nessuno in casa gialloblù può dirsi esente da colpe, anche tutti coloro che hanno operato sul mercato in questi mesi. A livello di over, ad esempio, soltanto due gli acquisti davvero azzeccati: Bollino e Sabatino. Non è un caso che dopo il serio infortunio alla caviglia patito dall’esperto difensore originario di Corleone, fermo ai box da ormai un mese, sia iniziato il periodo di netta flessione, in termini di risultati e gol incassati, della squadra. Clamorosamente toppata la scelta del centravanti che doveva fare la differenza in corso d’opera. Quel Rusescu arrivato, e presentato, in pompa magna, che qualcuno aveva addirittura iniziato a paragonare ad un certo “Nacho Castillo”, e invece rivelatosi un’enorme delusione. Basti pensare che in poco più di cinque mesi, tra squalifiche, infortuni e prestazioni piuttosto scialbe, o comunque non certo all’altezza dei suoi trascorsi in Champions ed Europa League, è stato capace di segnare appena due gol, uno dei quali, peraltro, su rigore. Un forte investimento economico che non ha insomma prodotto alcun ritorno a livello di aumentata competitività e prolificità offensiva. Per non parlare del cileno Herrera, altro elemento presentato come in grado di fare la differenza dalla trequarti in su, e in realtà mai ambientatosi. Eppure è risaputo come per vincere in D servano necessariamente centravanti, italiani o stranieri che siano, esperti e rodati nella categoria. Vedi, giusto per fare qualche esempio calzante, il Giovanni Ricciardo o il Banegas ingaggiati a dicembre da, rispettivamente, Acireale e Cavese.

A provare a dare la scossa, in casa lametina, nelle ultime ore è stato il presidente Felice Saladini. “Non amo fare proclami per chiedere di partecipare alle partite della nostra squadra, – ha scritto in un post pubblicato sui social e ripreso dalla pagina facebook del club - ma credo che in questo momento, più che mai, i nostri ragazzi vadano sostenuti per affrontare un finale di stagione molto importante per i nostri colori. Io credo in quello che stiamo costruendo per la nostra città e non smetterò di sostenerlo qualunque sia il risultato di questo nostro primo anno. Non mi arrendo. Forza F.C. Lamezia Terme, una città in campo. Sosteniamola insieme!”

Domani al “D’Ippolito” arriva un Cittanova che ha sin qui costituito una delle sorprese in positivo del torneo. Una squadra, quella giallorossa, esatto opposto di quella lametina se si paragona, nei due casi, il costo della rosa ai risultati ottenuti. Nella gara d’andata Corapi e compagni furono messi alle corde, dominati per intensità, condizione atletica e organizzazione di gioco, tant’è che riuscirono ad evitare la sconfitta solo grazie ad un pizzico di fortuna ed ai grandi interventi di Lai. Cittanova decisamente “allergico” ai pareggi: appena quattro in trentuno partite. I reggini possiedono un buon attacco, mentre la nota dolente viene dai troppi gol incassati. Basti pensare che solo tre squadre hanno fatto peggio in tal senso: la Sancataldese e le quasi retrocesse Troina e Biancavilla. Alla formazione allenata da Di Gaetano domani non mancheranno certo le motivazioni, essendo in piena lotta per quel quinto posto che garantirebbe la disputa dei play-off. Il Sant’Agata, infatti, dista giusto tre lunghezze ma deve ancora riposare, a differenza di bomber Bonanno e compagni.

La sfida del “D’Ippolito” (ore 15:00) sarà diretta dal signor Valerio Bocchini della Sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Davide Messina di Cassino e Tommaso Tagliaferro di Caserta.

Promozione

Scendiamo nel campionato regionale di Promozione e, specificatamente, nel girone A, dove si sarebbe dovuta giocare la penultima giornata. Invece il rinvio di PraiaTortora - Trebisacce, a causa di diverse positività al Covid nel gruppo squadra ionico, ha obbligato il CR Calabria della LND a posticipare di una settimana l’intero programma del raggruppamento. Questo perché, come noto, le gare delle ultime due giornate devono giocarsi in contemporanea. Di conseguenza, la conclusione della stagione regolare slitterà a domenica 8 maggio. Si ritorna in campo il 1 maggio, perciò, con, tra le altre, V.E. Rende – Promosport, Atletico Maida – Cutro e Juvenilia - Garibaldina

Prima Categoria

Passiamo alla Prima Categoria, girone C, dove si è giunti alla sestultima giornata. Nei due anticipi odierni la Vigor 1919 ha battuto 3-0 il Chiaravalle al “D’Ippolito”, mentre il Bivongi Pazzano si è imposto a Vibo Marina, contro il Real Pizzo, con un tennistico 6-1. Biancazzurri reggini e biancoverdi lametini restano, così, saldamente in vetta a quota 52, facendo il vuoto alle loro spalle. Qualora domani il Parghelia dovesse vincere a Girifalco, salirebbe a 46 punti, lontano, quindi, ben sei lunghezze dalle battistrada e dovendo, peraltro, ancora osservare un turno di riposo.

Cosa che farà domani il Sambiase (45 punti), che poi dovrà osservarne un altro alla terzultima. Mercoledì prossimo, 27 aprile, i giallorossi recupereranno il match interno contro il Chiaravalle, valevole per la ventunesima giornata e non disputato lo scorso 27 marzo causa contagi da Covid nel gruppo squadra soveratese.

Seconda Categoria

Penultima giornata nel raggruppamento B. Reduce da due successi consecutivi, l’Audace Decollatura domani pomeriggio ospiterà la squadra paolana che porta il nome del compianto allenatore Marcello Pasquino. Match alla portata visto che i cosentini occupano il penultimo posto. Decollaturesi d’altro canto obbligati a vincere per difendere l’attuale quinta posizione che permetterebbe la disputa dei play-off.

Nel girone D, questi i risultati della nona (terzultima) di ritorno giocatasi il 10 aprile: P.S.G. Calabria – Fulgor Zungri 2-3; Pianopoli – Sant’Onofrio Calcio 1-2; Piscopio – Pernocari Calcio 0-0; San Costantino Calabro – Biancoverdi Raffaele Spa 2-5; San Nicola da Crissa – Real Gerocarne 4-1. Ha riposato: Real Mileto

Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi 810’ di ritorno: San Nicola da Crissa* 43; Pianopoli 35; Biancoverdi Raffaele* 34; Sant’Onofrio Calcio* 32; Fulgor Zungri 29; P.S.G. Calabria* e Piscopio* 25; Pernocari Calcio* 19; San Costantino Calabro* 14; Real Gerocarne* 12; Real Mileto* 10

*Già riposato nel girone di ritorno

San Nicola da Crissa già promosso in Prima Categoria

Queste, invece, le gare in programma domani e valevoli per il penultimo turno di campionato: Biancoverdi Raffaele – P.S.G. Calabria (al “Nicolazzo” di Maida); Real Mileto – Pianopoli; Sant’Onofrio Calcio – Piscopio; Pernocari Calcio – San Nicola da Crissa; Real Gerocarne – San Costantino Calabro. Riposa Fulgor Zungri

Terza Categoria

Questi i risultati della sesta di ritorno, giocata lo scorso 10 aprile, nel girone C di Terza Categoria: Comprensorio Corace – Us Petronà 2-1; Mac 3 – Skilletion 1-0; Cleto – Serrastretta 4-0; Conflenti – F.C. San Mango 1-2; Cropani – Kennedy J.F. Aquile 1-0; Curinga – Life Simeri Crichi 5-2; Excalibur Compr Fronti – Città di Caraffa di Cz 1-0

Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi 540’ di ritorno: Comprensorio Corace 51; Us Petronà 45; Cleto 43; Mac 3 40; San Mango 35; Kennedy J.F. Aquile 30; Conflenti 28; Life Simeri Crichi# 22; Curinga 19; Skilletion 18; Serrastretta 16; Excalibur Compr Fronti # 12; Città di Caraffa di Catanzaro 11; Cropani 7

#Un punto di penalizzazione

Questo il programma della settima giornata di ritorno, in programma domani pomeriggio: Life Simeri Crichi – Comprensorio Corace 1-2 (giocata oggi); Città di Carraffa di Catanzaro – Skilletion; Excalibur Compr Fronti – Cleto (a Pianopoli); F.C. San Mango – Mac 3; Kennedy J.F. Aquile – Curinga; Serrastretta – Cropani; Us Petronà – Conflenti.

Ferdinando Gaetano