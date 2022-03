Fc Lamezia ospita il Portici. Promosport - PraiaTortora potrebbe già valere l'Eccellenza per i lametini

Lamezia Terme - Nuovo fine settimana di gare per le varie compagini calcistiche lametine e dell’hinterland. Ma procediamo, come sempre, in ordine di categoria.

Serie D

Decima di ritorno nel girone più meridionale di serie D. Torna a farsi sentire, così come nei vari tornei regionali calabresi, il Covid. Sono infatti due le partite rinviate a data da destinarsi: Acireale – Castrovillari e Trapani – Troina, per, rispettivamente, casi di positività nella squadra calabrese e nel Troina. Nell’anticipo di oggi, il Rende è stato battuto per 1-0, al “Lorenzon”, dal Santa Maria Cilento. Match non eccessivamente difficili, quantomeno per le diverse motivazioni in campo, quelli che attendono la capolista Gelbison (ad Aversa) e la Cavese (ospiterà il Licata).

Prima di due sfide interne nell’arco di appena quattro giorni per l’Fc Lamezia Terme, obbligato a vincere sempre, da qui al termine, per poter continuare a sperare in quel primo posto da cui attualmente dista ben otto lunghezze. Al “D’Ippolito” domani arriva un Portici che, al pari dei gialloblù, ha già riposato in questo girone di ritorno. I partenopei devono tuttavia recuperare la gara in casa del San Luca. In classifica occupano una posizione relativamente tranquilla, visti i dieci punti di vantaggio sulla zona play-out. Squadra che non segna ma, al contempo, nemmeno subisce molte reti, reduce dalle sconfitte interne di stretta misura contro Gelbison e Aversa. In trasferta ha sin qui collezionato tre successi, quattro pari e cinque sconfitte. Dieci punti nelle ultime quattro gare, invece, per i lametini, che non scendono in campo, tra rispettivo turno di stop e riposo dell’intero campionato, da ben venti giorni. “Speriamo che questo doppio turno di sosta ci abbia fatto bene – sorride mister Campilongo - e non danneggiato. Stavamo attraversando un buon periodo e giocando molto bene, infatti. La squadra aveva preso un bel ritmo ma ciò, ovviamente, non significa che adesso non stiamo bene fisicamente. Ne abbiamo approfittato per fare due settimane di lavoro abbastanza intenso, concentrandoci soprattutto sulla parte tecnico-tattica, preparando bene queste due partite interne consecutive contro Portici e Paternò”.

Come già scritto, prima c’è l’impegno con i campani. “Il Portici finora ha giocato quasi sempre, per cui ha un buon ritmo gara. Squadra partita benissimo nelle prime giornate e che ha fatto grandissime cose. Nell’ultimo periodo ha incontrato un po’ di difficoltà a livello di risultati, ma resta compagine ben allenata e nella quale giocano due buoni elementi che conosco bene per averli avuti alle mie dipendenze, ovvero Maranzino e Castagna. Un Portici che va insomma affrontato con lo spirito giusto e da Lamezia, come fatto nelle ultime nostre uscite”.

Fischio d’inizio alle 15:00 sul manto erboso naturale del “D’Ippolito”. “E’ un campo sul quale non ci alleniamo quasi mai, ma resta sempre lo stadio della nostra città e della squadra. Giocare tra le mura amiche è sempre diverso, anche se a Reggio Calabria abbiamo sfoderato una grande prova contro il San Luca. Avremo l’apporto del nostro pubblico che spero accorra abbastanza numeroso per trascinarci, come ha sempre fatto. Noi dovremo essere invece bravi a farci applaudire, a vincere ancora e continuare nel nostro cammino che poi vedremo fin dove ci porterà”.

Campilongo fa quindi il punto sulle condizioni del gruppo. “Non so se riusciamo a recuperare Haberkon per un problema che ha al ginocchio. Da valutare anche le condizioni di Sabatino. Sono invece tornati arruolabili Da Dalt e Rusescu”.

Sicuro assente lo squalificato Sirignano.

Dirigerà il signor Nicolò Dorillo della Sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Stefano Vito Martinelli di Potenza e Francesco Rinaldi di Policoro

Promozione

Scendiamo nel campionato regionale di Promozione e, specificatamente, nel girone A, dove si gioca l‘undicesima di ritorno. Nessun anticipo odierno, Ricordiamo che tutte le gare in programma domani nei vari campionati dilettantistici calabresi avranno inizio alle 15:30, e non più alle 14:30, a seguito dell’avvento, questa notte, dell’ora legale.

Gara che potrebbe sancire, con ben quattro giornate di anticipo, la storica promozione in Eccellenza della Promosport, quella che domani pomeriggio vedrà i lametini ospitare al “Rocco Riga” il PraiaTortora. Per poter festeggiare, oltre a battere i cosentin, quinti in classifica, si dovrà sperare nella concomitante non vittoria a Cassano della vice-capolista Amantea. Sono ben dodici, infatti, i punti di distacco tra le prime due della classe. Contro la formazione allenata dall’ex trainer del Sambiase Alberto Aita, mister Claudio Morelli dovrà fare a meno degl’indisponibili Casella e Mandarano.

Terza giornata di campionato nel torneo di Eccellenza femminile. La Promosport Woman sarà ospite della Vibonese Calcio. A seguito di ratifica accordo tra le società interessate, la sfida inizierà alle 18:15 e non alle 15:00 come originariamente programmato. Lametine sin qui a punteggio pieno. Vibonesi che domenica scorsa non hanno giocato contro il Boca Nuova Melito per casi Covid in quest’ultima squadra.

Delicato scontro diretto a Trebisacce per l’Atletico Maida. I cosentini, che devono recuperare una gara, hanno al momento tre punti in meno dei maidesi. Al “G. Amerise” il tecnico dell’Atletico, Alfonso Caruso, non potrà contare sugl’infortunati Baratta, Ianni e Andrea Morelli. Recuperato, ma non ancora al top, Mercuri.

Rinfrancata dal vittorioso recupero di mercoledì a Cutro, la Garibaldina ospita al “Leo” una DB Rossoblù Città di Luzzi quasi salva. Soveritani bisognosi di punti per evitare l’ultimo posto che al momento condividono proprio con il Cutro, che deve tuttavia recuperare la gara di Trebisacce.

Prima Categoria

Passiamo alla Prima Categoria, girone C, dove si è giunti alla sesta di ritorno. Oggi pomeriggio si è giocato solo uno dei due anticipi previsti: Real Pizzo – San Calogero Calimera, terminato 1-2. Il match tra Vigor 1919 e Città di Guardavalle è stato infatti rinviato a data da destinarsi a causa di casi di positività al Covid nel gruppo squadra biancoverde.

Salta anche l’impegno dell’altra lametina di Prima. La sfida che domani, al “Renda”, avrebbe dovuto vedere fronteggiarsi Sambiase e Chiaravalle, è stata anch’essa rinviata per casi Covid nel team soveratese. Giallorossi di mister Gallo che mercoledì prossimo, alle 15:30, recupereranno la partita casalinga con il Parghelia, non disputata lo scorso 13 marzo per positività tra i vibonesi.

Seconda Categoria

Settima di ritorno nel raggruppamento B. L’Audace Decollatura, che domenica scorsa non è andato oltre il 2-2, peraltro acciuffato solo in pieno recupero, sul campo dei pericolanti dei Falchi Rossi Falconara, domani ospita il San Michele Donnici, quartultima forza del girone. I decollaturesi di mister Visciglia sono chiamati a vincere per cercare di fare ingresso in quella zona play-off che resta sempre distante una sola incollatura.

Nel girone D, questi i risultati della sesta di ritorno giocatasi lo scorso week-end: Biancoverdi Raffaele – Pianopoli 0-1; P.S.G. Calabria – San Nicola da Crissa 1-2; Pernocari Calcio – Sant’Onofrio Calcio 1-0; Fulgor Zungri – Piscopio 1-1; Real Gerocarne – Real Mileto 2-3. Ha riposato: San Costantino Calabro

Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi 540’ di ritorno: San Nicola da Crissa* 36; Pianopoli 32; Biancoverdi Raffaele* 30; Sant’Onofrio Calcio 26; P.S.G. Calabria 25; Fulgor Zungri 23; Piscopio* 20; Pernocari Calcio* 15; San Costantino Calabro* e Real Gerocarne* 11; Real Mileto 7

*Già riposato nel girone di ritorno

Queste, invece, le gare in programma domani e valevoli per la settima giornata di ritorno: Pianopoli – Real Gerocarne 4-0 (giocata oggi, doppietta di Filippa e singoli centri di Kablì Az. E Torcasio); Real Mileto – Pernocari Calcio; Piscopio – Biancoverdi Raffaele Spa; San Costantino Calabro – P.S.G. Calabria; San Nicola da Crissa – Fulgor Zungri. Riposa: Sant’Onofrio Calcio

Il match di alta classifica di sabato scorso tra i Biancoverdi Raffaele e il Pianopoli, ha intanto lasciato qualche strascico. In settimana il Giudice Sportivo ha infatti inflitto Euro 150,00 di ammenda ai lametini “poichè a fine gara vi erano numerose persone non autorizzate e non in distinta nell'area antistante gli spogliatoi, dette persone riconducibili alla società ospitante, proferivano numerose frasi offensive ed irriguardose all'indirizzo dell'arbitro che riusciva a raggiungere gli spogliatoi solo grazie al fattivo intervento del massaggiatore della società Biancoverdi; sempre a fine gara, iniziava un parapiglia generale con spintoni, in questa circostanza il nº11 del Pianopoli Scalise Vittorio veniva colpito con uno schiaffo da persona non identificata ma riconducibile alla società ospitante”.

Ben cinque giornate di stop sono state poi comminate al calciatore dei Biancoverdi Raffaele, Giuseppe Caparello “poichè nei minuti di recupero del secondo tempo, a gioco fermo colpiva con un calcio alla schiena un giocatore avversario che rimaneva a terra dolorante per alcuni minuti a seguito del colpo subito; lo stesso giocatore a fine gara inseguiva alcuni giocatori avversari con il chiaro intento di aggredirli, non riuscendovi grazie al fattivo interventi dei propri dirigenti”.

Mercoledì scorso si è recuperata la sfida Pernocari Calcio – P.S.G. Calabria. Si è ripartiti dal 42’ del primo tempo, cioè dal momento dell’interruzione, con il risultato di 1-0 per i padroni di casa, ed è finita 3-0

Terza Categoria

Questi i risultati della terza di ritorno, giocata lo scorso fine settimana, nel girone C di Terza Categoria: Life Simeri Crichi – Excalibur Compr Fronti 3-1; Skilletion – Curinga 4-2; Città di Caraffa di Catanzaro – Conflenti 3-1; F.C. San Mango – Cropani 4-0; Kennedy J.F. Aquile – Serrastretta 6-2; Mac 3 – Comprensorio Corace 1-2; Us Petronà – Cleto 3-1

Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi 270’ di ritorno: Comprensorio Corace 42; Us Petronà 39; Mac 3 33; Cleto* 31; San Mango* 29; Kennedy J.F. Aquile 27; Conflenti 26; Life Simeri Crichi# 19; Skilletion 17; Curinga 16; Serrastretta 12; Città di Caraffa di Catanzaro 11; Excalibur Compr Fronti # 8; Cropani 4

#Un punto di penalizzazione

*Una gara da recuperare

Questo il programma della quarta giornata di ritorno, in programma domani pomeriggio: Comprensorio Corace – Skilletion 3-1 (giocata oggi); Cleto – Life Simeri Crichi; Conflenti – Mac 3; Cropani – Us Petronà; Curinga – Fc San Mango; Excalibur Compr Fronti – Kennedy J.F. Aquile (a Pianopoli); Serrastretta – Città di Caraffa di Cz

Ferdinando Gaetano